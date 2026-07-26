Названа главная опасность хот-догов: дело не только в калориях

Названа главная опасность хот-догов / © Associated Press

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Есть продукты, которые ассоциируются с летом, и хот-дог, безусловно, один из них. Однако, съев несколько сосисок с гриля, многие задумываются, а действительно ли они настолько вредны, как об этом говорят.

Диетолог Джулия Зумпано из Cleveland Clinic подчеркивает, что хот-доги — не лучший выбор для повседневного рациона. В то же время это вовсе не означает, что их нужно навсегда исключить из своего меню. Важно лишь знать меру и делать более осознанный выбор.

Хот-доги считаются вредными для здоровья

Основная проблема традиционных хот-догов — высокая калорийность в сочетании со значительным содержанием насыщенных жиров. Однако больше всего вопросов вызывает именно их состав. Специалисты обращают внимание сразу на несколько факторов:

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Переработанное мясо. Регулярное употребление колбасных изделий связывают с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и колоректального рака. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит переработанное мясо, в частности хот-доги, к канцерогенам.

Избыток соли . Один говяжий хот-дог может содержать до 20% рекомендуемой суточной нормы натрия. Чрезмерное потребление соли способствует повышению артериального давления, а это увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Нитраты и нитриты. Эти консерванты используются для длительного хранения мясных изделий. При приготовлении при высоких температурах они могут образовывать соединения, которые повышают риск развития онкологических заболеваний.

Кроме того, хот-доги относятся к категории продуктов с высокой степенью переработки. Для их производства используется большое количество рафинированных ингредиентов, пищевых добавок и промышленных технологий.

По словам Джулии Зумпано, регулярное употребление высокообработанных продуктов, особенно переработанного мяса, связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и некоторых видов рака. Именно поэтому важно не один хот-дог, а пищевые привычки, которых человек придерживается каждый день.

Более полезные альтернативы

Если полностью отказываться от хот-догов не хочется, стоит обращать внимание на состав продукта. Хорошими вариантами могут стать:

хот-доги из курицы или индейки

растительные альтернативы

сосиски с пониженным содержанием натрия

продукты без нитратов и нитритов

органические хот-доги

Не менее важно читать этикетку. Если список ингредиентов слишком длинный и содержит много непонятных названий, такой продукт лучше покупать реже или вообще избегать.

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Важность начинки

Изменить пищевую ценность хот-дога могут даже обычные добавки. Лучшим соусом можно считать горчицу, так как в ней значительно меньше калорий и сахара, чем в кетчупе, а также меньше жиров, чем в майонезе или сливочных соусах.

Свежие овощи, такие как лук, помидоры и сладкий перец, обогащают рацион клетчаткой, витаминами и свежим вкусом без избытка натрия, который часто содержится в готовых соусах. Из них даже можно приготовить легкую овощную сальсу.

Еще один удачный выбор — квашеная капуста. Она не только придает блюду приятную кислинку, но и содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника.

Именно начинка может сделать хот-дог гораздо более сбалансированным.

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Полный отказ от хот-догов

Хорошая новость заключается в том, что этого делать не обязательно: диетологи не призывают навсегда исключить хот-доги из своей жизни. Вместо этого они советуют оставить их для особых моментов, например, семейного барбекю, летнего пикника, вечера у костра или просмотра футбольного матча на стадионе. Ведь иногда хот-дог — это не просто еда, а часть атмосферы, воспоминаний и отдыха.

Хот-дог вряд ли можно назвать здоровой пищей, однако и считать его главным врагом рациона не стоит. Если он появляется на столе лишь изредка, а основу вашего питания составляют овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и качественные источники белка, один летний хот-дог вряд ли навредит.

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