Не хуже воды: 5 полезных летних напитков

полезные летние напитки / © Associated Press

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Гидратация важна в течение всего года, но летом она становится приоритетом. Высокая температура и влажность заставляют нас больше потеть, а вместе с потом организм теряет не только жидкость, но и электролиты. Последствием может стать даже лёгкое обезвоживание, которое часто проявляется головной болью, усталостью и снижением концентрации, об этом сообщило издание Real Simple.

Для большинства людей обычная вода остается лучшим и самым простым способом поддерживать водный баланс. Однако если хочется разнообразия, хорошая новость заключается в том, что существует немало летних напитков, которые не только освежают, но и помогают организму эффективнее усваивать жидкость.

Кокосовая вода

Она давно завоевала репутацию одного из лучших напитков для увлажнения организма. Её главное преимущество — естественное содержание электролитов, прежде всего калия, а также небольшого количества натрия и магния.

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Электролиты отвечают за водный баланс в клетках, поддерживают работу мышц и нервной системы и помогают восполнить потери после интенсивного потоотделения. Для сравнения: одна порция кокосовой воды объёмом около 250 мл содержит почти 600 мг калия — это примерно 15% суточной нормы.

Её можно пить как самостоятельный напиток или использовать в качестве основы для летних безалкогольных коктейлей. Один из самых простых рецептов — кокосовая вода, газированная вода и сок лайма. По желанию можно добавить щепотку соли для более полного восполнения электролитов.

Смузи

Смузи — это не просто модный летний напиток? они содержат жидкость, углеводы, электролиты и белок, что делает их особенно полезными для поддержания водного баланса.

Интересно, что углеводы часто недооценивают в контексте гидратации. На самом деле глюкоза помогает тонкому кишечнику более эффективно усваивать жидкость. Именно поэтому в состав многих напитков для регидратации входят как электролиты, так и источник углеводов.

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В качестве основы для смузи рекомендуется использовать молоко или йогурт, которые содержат калий, кальций и натрий. В качестве альтернативы можно использовать растительное молоко, кокосовую воду, несладкий сок или даже охлажденный чай без сахара.

Идеальные летние ингредиенты — ягоды, бананы, персики, апельсины и арбуз. Они придают не только вкус, но и дополнительную жидкость, а также природные углеводы, которые способствуют лучшему увлажнению организма.

Вода с фруктами

Если обычная вода кажется слишком скучной, стоит попробовать добавить в нее фрукты. Главный секрет такого напитка заключается не столько в дополнительных питательных веществах, сколько в том, что ароматизированная вода побуждает нас пить больше.

Фрукты придают воде легкий вкус и аромат, благодаря чему необходимое количество жидкости в течение дня набирается гораздо легче. Среди самых удачных летних сочетаний:

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арбуз и мята

огурец и лайм

клубника и базилик

Достаточно добавить ингредиенты в кувшин с водой и оставить в холодильнике на несколько часов.

Холодный травяной чай

Еще один фаворит — травяной чай со льдом. Он почти полностью состоит из воды, не содержит кофеина и прекрасно утоляет жажду в жаркий день. Кроме того, в зависимости от сорта чая, можно получить дополнительный бонус в виде антиоксидантов. Эксперты рекомендуют отказаться от готовых бутылочных или порошковых вариантов и готовить напиток самостоятельно из пакетированного или листового чая.

Чтобы сделать вкус более интересным без лишнего сахара, добавьте кусочек лимона, апельсина, свежие ягоды или небольшое количество натурального сока. Такие добавки обеспечат организм небольшим количеством углеводов, а также витамином С и калием.

Домашний спортивный напиток

После длительного пребывания на солнце или интенсивной тренировки организму необходимо не только восполнить запасы воды, но и электролитов. Именно для этого и созданы спортивные напитки. Однако во многих готовых напитках содержится немало добавленного сахара.

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Хорошая альтернатива — приготовить свой собственный напиток дома. Рецепт предельно прост: смешайте немного натурального апельсинового сока без сахара с водой или кокосовой водой и добавьте щепотку морской соли.

Соль обеспечит организм натрием, а природные сахара из апельсинового сока помогут улучшить всасывание воды и натрия в кишечнике. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного меда, кленового сиропа, свежей мяты или базилика.

В летнюю жару поддерживать водный баланс можно не только с помощью обычной воды. Кокосовая вода, фруктовые смузи, ароматизированная вода, холодные травяные чаи и домашние спортивные напитки помогают организму получать жидкость, электролиты и полезные питательные вещества. А главное, делают процесс гидратации гораздо приятнее.

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