- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 2 мин
Не отказывайтесь от удовольствия: 5 причин есть мороженое, особенно летом
Лето трудно представить без мороженого. В жару оно кажется самым простым способом освежиться, но вокруг этого десерта до сих пор существует немало мифов. Одни убеждены, что холодное лакомство обязательно приведёт к боли в горле, другие — что это лишь лишние калории, не приносящие никакой пользы.
Действительно ли мороженое вызывает простуду или же его зря исключают из летнего меню, врач Юрий Габорец объяснил, почему этот десерт может быть не только вкусным, но и полезным, если знать меру и уметь его выбирать. Качественное мороженое может стать частью летнего рациона, если употреблять его с умом.
Помогает быстрее охладиться. Небольшая порция мороженого способна подарить ощущение прохлады и временно снизить внутреннюю температуру тела. Именно поэтому в жаркий день оно действительно может помочь легче переносить высокие температуры.
Источник кальция. Если мороженое изготовлено на натуральной молочной основе, оно содержит кальций — минерал, необходимый для здоровья костей и зубов. Именно поэтому стоит внимательно читать состав и отдавать предпочтение качественным продуктам.
Может помочь слизистой адаптироваться к холоду. Еще один неожиданный плюс — своеобразная «тренировка» для горла. Если есть мороженое медленно, маленькими кусочками, слизистая оболочка постепенно адаптируется к холодной пище. Главное — не глотать десерт большими кусками.
Улучшает настроение. Мороженое — это еще и маленькое удовольствие. Сладкое стимулирует выработку эндорфинов — гормонов хорошего настроения. Именно поэтому после нескольких ложек любимого десерта многие люди чувствуют себя счастливее и расслабленнее.
Объединяет людей. На первый взгляд это кажется мелочью, но совместное наслаждение мороженым часто становится поводом для прогулки, свидания или встречи с друзьями. А приятное общение положительно влияет на психоэмоциональное состояние и общее самочувствие.
Как выбрать мороженое
Врач советует внимательно подходить к выбору продукта. Перед покупкой следует внимательно читать состав, избегать мороженого с большим количеством искусственных добавок и пальмового масла, не покупать продукт, который уже размораживался и был повторно заморожен, а также отказаться от мороженого, если оно потеряло форму или у него поврежденная упаковка. Такие признаки могут свидетельствовать о нарушении условий хранения, а это повышает риск пищевого отравления.
Мороженое не является врагом здорового питания — всё зависит от качества продукта и количества. Вредно не само мороженое, а его чрезмерное употребление. Если выбирать натуральный продукт и соблюдать умеренность, любимый летний десерт может оставаться приятной и вполне безопасной частью рациона даже в самые жаркие дни.