Не отказывайтесь от удовольствия: 5 причин есть мороженое, особенно летом

5 причин есть мороженое / © Credits

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Действительно ли мороженое вызывает простуду или же его зря исключают из летнего меню, врач Юрий Габорец объяснил, почему этот десерт может быть не только вкусным, но и полезным, если знать меру и уметь его выбирать. Качественное мороженое может стать частью летнего рациона, если употреблять его с умом.

Помогает быстрее охладиться. Небольшая порция мороженого способна подарить ощущение прохлады и временно снизить внутреннюю температуру тела. Именно поэтому в жаркий день оно действительно может помочь легче переносить высокие температуры. Источник кальция. Если мороженое изготовлено на натуральной молочной основе, оно содержит кальций — минерал, необходимый для здоровья костей и зубов. Именно поэтому стоит внимательно читать состав и отдавать предпочтение качественным продуктам. Может помочь слизистой адаптироваться к холоду. Еще один неожиданный плюс — своеобразная «тренировка» для горла. Если есть мороженое медленно, маленькими кусочками, слизистая оболочка постепенно адаптируется к холодной пище. Главное — не глотать десерт большими кусками. Улучшает настроение. Мороженое — это еще и маленькое удовольствие. Сладкое стимулирует выработку эндорфинов — гормонов хорошего настроения. Именно поэтому после нескольких ложек любимого десерта многие люди чувствуют себя счастливее и расслабленнее. Объединяет людей. На первый взгляд это кажется мелочью, но совместное наслаждение мороженым часто становится поводом для прогулки, свидания или встречи с друзьями. А приятное общение положительно влияет на психоэмоциональное состояние и общее самочувствие.

Как выбрать мороженое

Врач советует внимательно подходить к выбору продукта. Перед покупкой следует внимательно читать состав, избегать мороженого с большим количеством искусственных добавок и пальмового масла, не покупать продукт, который уже размораживался и был повторно заморожен, а также отказаться от мороженого, если оно потеряло форму или у него поврежденная упаковка. Такие признаки могут свидетельствовать о нарушении условий хранения, а это повышает риск пищевого отравления.

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Мороженое не является врагом здорового питания — всё зависит от качества продукта и количества. Вредно не само мороженое, а его чрезмерное употребление. Если выбирать натуральный продукт и соблюдать умеренность, любимый летний десерт может оставаться приятной и вполне безопасной частью рациона даже в самые жаркие дни.

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