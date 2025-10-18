Не переборщите: какая идеальная дозировка ботокса / © Associated Press

Попробуем разобраться, как найти баланс между естественностью и эффектом «мертвого лица», сколько ботокса — это «достаточно», а когда уже «слишком много». Издание Medical News Today объяснило, как работает ботокс, от чего зависит дозировка и почему важно не экспериментировать с ним самостоятельно.

Что такое ботокс и как он работает

Botox (оноботулотоксин А) — это очищенный белок, который временно блокирует передачу нервных импульсов к мышцам. Другими словами, он расслабляет мышцы, благодаря чему разглаживаются морщины, исчезают спазмы и даже уменьшается потоотделение.

Препарат официально одобрен FDA не только для косметических процедур, но и для лечения таких состояний, как мигрень, мышечная спастичность, чрезмерное потоотделение или даже гиперактивный мочевой пузырь.

Идеальная дозировка

Все дозы ботокса измеряются в «единицах» и именно это число определяет интенсивность действия препарата. Для косметических процедур врач ориентируется не на возраст или пол, а на анатомию лица, силу мышц, тип кожи и желаемый результат.

Ориентировочно это выглядит следующим образом:

Лоб — 10-30 единиц

Межбровье — 10-25 единиц

«Гусиные лапки» возле глаз — 5-15 единиц на каждую сторону

Нос («кроличьи морщины») — 5-10 единиц

Подбородок или линия челюсти — 10-20 единиц

Важно: у каждого производителя есть свои стандарты разведения препарата, поэтому цифры могут немного отличаться. Не пытайтесь сравнивать «единицы» из разных клиник, это не всегда эквивалентно.

Почему нельзя превышать дозу

Чрезмерное количество ботокса может вызвать «распространение токсина» за пределы места инъекции. Это редкий, но опасный эффект, который в медицине называют — ботулизмом.

Симптомы включают:

затрудненное дыхание или глотание,

мышечная слабость,

опущение век,

размытый язык,

нарушение контроля мочевого пузыря.

Поэтому инъекции должен делать только сертифицированный врач с точным расчетом дозы и анатомической разметкой.

Как происходит процедура

Ботокс выпускается в виде порошка, который врач разводит специальным раствором. После этого вводится тонкой иглой в определенные точки лица или тела.

В косметологии — это мимические мышцы лба, вокруг глаз или рта, а в медицине — мышцы шеи, рук, ног или даже мочевого пузыря.

Процедура длится 10-20 мин, восстановление — минимальное, а эффект проявляется через 3-5 дней и длится до 4-6 месяцев.

Как часто можно колоть ботокс

Повторные инъекции рекомендуют делать не чаще, чем раз в 12 недель. Более частые процедуры не дают лучшего эффекта, а наоборот, могут привести к тому, что организм начнет вырабатывать антитела к ботулотоксину и препарат просто перестанет действовать.

По мнению врачей, меньше — лучше. Грамотно введенный ботокс не меняет лицо, а лишь «стирает» следы усталости. Если пациент после процедуры выглядит просто отдохнувшим, это и есть признак правильной дозировки.

Ботокс — не только для красоты

Сегодня ботокс — это не просто о морщинах. Его используют для:

лечение мигреней

уменьшения чрезмерного потоотделения

борьбы с мышечными спазмами

Поэтому если вы слышите слово «ботокс», не спешите представлять только «замороженное» лицо, у этого препарата гораздо более широкое применение в медицине.

Как сохранить естественность

Чтобы ботокс работал «на пользу», а не «во вред», запомните несколько правил:

Выбирайте врача, а не цену. Хороший специалист никогда не согласится «уколоть больше, чтобы держалось дольше».

Обсудите ожидания . Покажите фото, которые вам нравятся, но не требуйте чужого лица.

Не комбинируйте все сразу . Дайте препарату «раскрыться», только через 2 недели можно оценивать результат.

Поддерживайте эффект уходом. Увлажнение, SPF и здоровый сон продлевают действие ботокса лучше любых «волшебных» уколов.

Ботокс — это не враг естественности, если использовать его с умом. Главное — не гнаться за «эффектом куклы» и помнить, что настоящая молодость — это не отсутствие морщин, а свет в глазах. Поэтому если планируете процедуру, сделайте это осознанно, найдите своего врача, задайте все вопросы и помните, лучшее, что может сделать ботокс, это помочь вам выглядеть не моложе, а лучше.