Не просто приливы: врачи раскрыли связь между менопаузой и зубной болью, о которой мы не подозревали

Стоматологи раскрыли связь между менопаузой и зубной болью, изменениями, которые можно ожидать в менопаузе, и предложили способы лечения таких проблем, как чувствительность, сухость во рту и многое другое.

Приливы, перепады настроения и бессонница могут быть одними из наиболее очевидных симптомов менопаузы, но гормональные изменения могут вызывать самые неожиданные проблемы в определенных областях тела, включая зубы, десны, рот и язык.

О таких малоизвестных проблемах, к которым лучше быть готовой, рассказывает Woman&Home.

Проблемы со здоровьем полости рта во время менопаузы невероятно распространены. Многие женщины обращаются за косметической стоматологией в возрасте от 45 до 55 лет, поскольку именно в это время они замечают значительные изменения в своих зубах, говорит доктор Сэм Джетва, президент Британской академии косметической стоматологии.

Некоторые из этих изменений включают повышенную чувствительность зубов, кариес, боль и воспаление десен (известное как гингивит).

Влияет ли менопауза на зубы и десна

Да, менопауза может повлиять на каждую часть тела женщины включая зубы, десны и рот. Во время менопаузы уровень эстрогена естественным образом снижается, и поскольку гормон необходим для поддержания плотности костей, это может способствовать потере костной массы в челюстной кости — а также в других частях тела, таких как позвоночник и бедра.

Потеря костной ткани в челюсти увеличивает риск возникновения ряда стоматологических проблем, включая шатающиеся зубы, потерю зубов и начало заболеваний десен, все из которых имеют неприятные или болезненные симптомы.

Зубная боль

К сожалению, менопауза и зубная боль могут идти рука об руку, и кариес является одной из наиболее распространенных причин, поскольку зубы и десны становятся очень восприимчивыми к гормональным изменениям в организме. Согласно исследованию, это снижает способность организма бороться с незначительными инфекциями и поддерживать баланс "хороших" и "плохих" бактерий во рту.

Менопауза может привести к снижению выработки слюны, а слюна необходима для смывания частиц пищи и нейтрализации кислот. Без нее риск развития кариеса увеличивается, утверждает врач общей практики и специалист по женскому здоровью доктор Дипали Мисра-Шарп.

Гормональные изменения также делают десны более чувствительными и склонными к отекам, что может быть болезненным и вызывать зубную боль.

Чувствительность зубов

Чувствительность зубов — часто проявляется как острое ощущение, когда вы едите или пьете что-то холодное — возникает, когда защитный слой эмали стирается и обнажается слой мягкого дентина внутри зуба.

Эмаль заканчивается там, где соединяются зубы и десна. Если у вас рецессия десен, корни зубов будут обнажены. Поскольку у них нет защитного слоя, это обязательно вызовет некоторую чувствительность.

Некоторые женщины могут обнаружить, что слишком усердная чистка зубов и употребление определенных продуктов питания приводит к стиранию этого защитного слоя, что приводит к чувствительности зубов.

Потеря костной ткани в челюсти из-за снижения уровня эстрогена также может вызвать повышенную чувствительность, а также расшатывание и выпадение зубов, предостерегает доктор Джетва. Он рекомендует использовать зубную щетку с мягкой щетиной, если ваши десны болят, а также антибактериальный ополаскиватель для полости рта.

Связь между менопаузой и зубной болью / Фото: Credits

Скрежет и ломка

Бруксизм — скрежетание зубами или стискивание челюсти — связан с тревогой, стрессом и бессонницей. Эти три состояния, как многие, к сожалению, уже знают, стремительно обостряются во время менопаузы.

Доктор Джетва говорит, что бруксизм может повредить зубы, изнашивая эмаль, делая зубы плоскими, скалывая их и иногда приводя к их расшатыванию. В таких случаях лечащий врач или стоматолог возможно посоветуют вам капу, ботокс для жевательных мышц или косметические брекеты, если скрежетание зубами вызвано прикусом.

Скрежетание зубами или стискивание зубов может привести к болям в лице, шее и плечах, головным болям и нарушению сна.

У Сары Шах, которая является тренером по менопаузе, были серьезные проблемы с зубами, когда она пережила менопаузу, ей потребовалось некоторое время, чтобы понять, что причина была в изменении ее гормонального фона. Стоматологическое лечение, в котором она нуждалась, включало пломбирование зубов, имплантат для замены зубов, выравнивание зубов после скрежетания, необходимость носить ретейнер каждую ночь, чтобы остановить скрежетание зубами и смещение зубов назад.

Если вы беспокоитесь о своих зубах в период менопаузы, лучше всего регулярно ходить к стоматологу. Таким образом, вы сможете предотвратить проблему до ее возникновения.

Потеря зубов

Потеря зубов, к сожалению, является побочным эффектом потери костной ткани челюсти. Гормональные изменения также могут сделать вас более восприимчивыми к заболеваниям десен, что может привести к пародонтиту — более тяжелому типу заболевания десен, которое поражает кость, поддерживающую ваши зубы.

К сожалению, проблемы с зубами чаще испытывают женщины. Даже если они гораздо тщательнее следят за гигиеной полости рта. Это происходит потому, что причина стоматологический проблем лежит в изменении гормонального фона в период менопаузы.

Инфекции полости рта

Проблемы со здоровьем полости рта, связанные с менопаузой, затрагивают не только зубы и десны. Уменьшение выработки слюны и гормональные изменения могут сделать вас более восприимчивыми к инфекциям полости рта, таким как молочница (кандидоз полости рта), которая является дрожжевой инфекцией во рту, говорит доктор Мисра-Шарп.

Это уменьшение слюны также может привести к появлению большего количества язв, ран или порезов во рту, что может быть болезненно, говорит она.

Как избежать зубной боли

Один из способов защитить зубы в период менопаузы — избегать эрозии эмали на зубах. Когда вы теряете эмаль, мягкий дентин обнажается, и это обычно приводит к чувствительности зубов и боли.

Избегайте любой пищи или напитков, которые могут повлиять на эмаль ваших зубов, особенно кислых, таких как цитрусовые, рекомендует доктор Джетва. Яблоки, виноград, черника, ананас, персики, гранаты, газированные напитки, фруктовые соки, продукты на основе уксуса и некоторые полезные для кишечника продукты, такие как квашеная капуста, также лучше избегать, чтобы защитить зубы.

Увеличьте потребление кальция и витамина D

Продукты, богатые витамином D / Фото: Credits

Витамин D и кальций, которые при необходимости можно принимать вместе в качестве одной добавки, необходимы для поддержания крепких зубов и костей.

Убедитесь, что ваш рацион включает в себя много продуктов, богатых кальцием (например, молочные продукты, листовую зелень и обогащенные продукты), и получайте достаточно витамина D либо из солнечного света, либо из добавок, говорит доктор Мисра-Шарп.

Если вы пользуетесь солнцезащитным кремом для лица круглый год, вам, скорее всего, понадобится добавка с витамином D даже в более солнечные месяцы. Однако проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять какие-либо дополнительные добавки в свой рацион или существенно его менять.

Сохраняйте воду

Когда дело доходит до защиты зубов в период менопаузы, правильная выработка слюны имеет важное значение. У некоторых людей во время менопаузы возникает сухость во рту, что означает, что слюны недостаточно для защиты зубов от бактерий.

Доктор Мисра-Шарп советует пить много воды и использовать заменители слюны или увлажняющие средства, которые могут помочь и которые может назначить ваш лечащий врач.

Регулярный профессиональный уход

Это звучит просто, но обеспечение наилучшей гигиены полости рта — один из лучших способов избежать проблем с зубами во время менопаузы. Когда дело доходит до правильной чистки зубов, вам нужно чистить внешнюю часть зубов, внутреннюю часть зубов, язык (можно скребком для языка, если вы готовы, но зубная щетка подойдет) и небо, — говорит доктор Джетва.

Доктор Мисра-Шарп и доктор Джетва также советуют использовать антибактериальный ополаскиватель для полости рта, а доктор Джетва говорит, что вам следует убедиться, что ваша зубная паста "содержит правильное количество фторида.

Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь к своему стоматологу. Профессионалы могут проводить фторирование для укрепления эмали.

Косметическое лечение зубов также может потребоваться, если ваши зубы повреждены или их необходимо удалить. Это может помочь как укрепить зубы, так и позволить им выглядеть эстетически привлекательными — устранить любые сколы, трещины и изменение цвета.

Может ли гормональная терапия помочь сохранить зубы

Гормонозаместительная терапия (ЗГТ) восполняет гормоны, потерянные во время менопаузы, поэтому она может быть полезным инструментом, если вы боретесь с проблемами зубов, вызванными гормональными изменениями во время менопаузы.

Замещение эстрогена может помочь сохранить плотность костей, включая кости, которые поддерживают ваши зубы. Некоторые исследования показывают, что ЗГТ может снизить риск заболеваний десен и потери зубов, смягчая последствия дефицита эстрогена, говорит доктор Мисра-Шарп.

В исследовании было обнаружено, что уровень заболеваний десен у женщин, принимающих ЗГТ, был на 44% ниже, чем у тех, кто не принимал.

Страдают не только зубы

Во время менопаузы могут пострадать не только ваши зубы. Вы также можете испытывать изменения и проблемы с вашим ртом и языком.

Сухость во рту. Доктор Мисра-Шарп говорит, что снижение выработки слюны может вызвать сухость, затруднение глотания или речи, липкое ощущение во рту и повышенную потребность в воде. Сухость во рту также может вызвать неприятный запах изо рта (галитоз) и сделать вас более склонными к кариесу.

Доктор Мисра-Шарп говорит, что снижение выработки слюны может вызвать сухость, затруднение глотания или речи, липкое ощущение во рту и повышенную потребность в воде. Сухость во рту также может вызвать неприятный запах изо рта (галитоз) и сделать вас более склонными к кариесу. Синдром жжения во рту. Неприятный симптом, который, по данным некоторых исследований, может возникнуть у 15% женщин во время менопаузы. Доктор Джетва говорит, что это ощущение жжения, а иногда покалывания и онемения во рту. Доктор Мисра-Шарп говорит, что причина этого неясна, но, по-видимому, она связана с гормональным дисбалансом. Снижение уровня эстрогена может привести к изменению функции нервов во рту, вызывая ощущение жжения.

Неприятный симптом, который, по данным некоторых исследований, может возникнуть у 15% женщин во время менопаузы. Доктор Джетва говорит, что это ощущение жжения, а иногда покалывания и онемения во рту. Доктор Мисра-Шарп говорит, что причина этого неясна, но, по-видимому, она связана с гормональным дисбалансом. Снижение уровня эстрогена может привести к изменению функции нервов во рту, вызывая ощущение жжения. Изменение вкуса. Некоторые женщины могут заметить изменения вкуса и почувствовать металлический или горький привкус во рту, говорит доктор Мисра-Шарп. Наши вкусовые рецепторы и обоняние могут меняться с возрастом, и это может ухудшиться во время менопаузы. Наши вкусовые рецепторы не восстанавливаются так быстро, как до менопаузы, что означает, что у нас меньше рецепторов, с помощью которых мы чувствуем вкус еды и напитков.

Если у вас возникли проблемы с полостью рта, обязательно обратитесь к семейному врачу и обсудите это со своим стоматологом.

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