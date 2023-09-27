Не пытайтесь обмануть стоматолога: доктор всегда узнает, как вы чистите зубы

Как часто вы пытались перед приемом у стоматолога почистить зубы тщательнее, чем обычно, чтобы предстать перед доктором в лучшем свете.

Доктор Бенджамин Уинтерс, также известный как Бентист, владеет собственной практикой и часто использует социальные сети, чтобы делиться забавными и познавательными видеороликами.

Уинтерс утверждает, что, как бы вы ни пытались тщательно почистить зубы, используя в том числе зубную нить, перед приемом у стоматолога, он всегда сможет по их состоянию определить, что делаете вы это нерегулярно.

Стоматолог опубликовал видеоролик, на котором женщина агрессивно чистит зубы щеткой и нитью, чтобы избавиться от налета, в попытке скрыть от стоматолога свое многолетнее пренебрежение правилами гигиены полости рта.

Доктор утверждает, что это совсем не помогает. Он объяснил, что стоматологи всегда могут точно сказать, насколько тщательно и регулярно вы чистили зубы, потому что налет — это грязь, которая остается на зубах за 24 часа отсутствия чистки.

Налет как цемент, вначале он мягкий и его легко отчистить щеткой и нитью, но через 24–48 часов этот мягкий цемент затвердевает и превращается в то, что стоматологи называют конкрементом - зубным камнем. Далее единственный способ снять его — это провести профессиональную чистку у стоматолога. Поэтому очень важно регулярно и тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью.

Так что не пытайтесь обмануть своего стоматолога. Когда он спрашивает вас, как часто вы чистите зубы, то скорее всего уже знает ответ.

Читайте также: