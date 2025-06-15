Не терпите: какие бывают виды и степени геморроя, и как с ним бороться

Не терпите: какие бывают виды и степени геморроя, и как с этим бороться / © Credits

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По статистике, с этим недугом хотя бы раз в жизни сталкивается до 70% взрослых людей. И хотя застенчивость мешает обратиться к врачу вовремя, геморрой — это не приговор и не стыд, а замечательно поддающееся лечению заболевание.

Проктолог Шпадык Алина подробно рассказала, какие виды и степени геморроя существуют, чем они отличаются, какие симптомы могут насторожить и какие методы лечения помогут вернуть комфорт в вашу жизнь.

Что такое геморрой

Геморрой — это варикозное расширение геморроидальных вен прямой кишки. В норме эти венозные сплетения выполняют роль подушки для контроля дефекации. Но под влиянием различных факторов они могут переполняться кровью, расширяться, выпадать и воспаляться, что и приводит к характерным симптомам.

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Основные факторы риска:

хронические запора;

малоподвижный образ жизни;

беременность и роды;

поднятие тяжелых предметов;

ожирение;

наследственность.

Виды геморроя

Геморрой делят на три основных вида в зависимости от его локализации:

Наружный геморрой

Расположен снаружи — под кожей вокруг анального отверстия.

Часто выглядит мягкой «гули» или уплотнения.

Может не беспокоить длительное время, но во время обострения вызывает боль, зуд, жжение, иногда тромбоз.

Лечение: в большинстве случаев лечение проводится за необходимости — при воспалении, тромбозе или частых рецидивах. Основной метод — хирургическое удаление, которое может быть как классическим, так и малоинвазивным (например, аппарат Ligasure).

Внутренний геморрой

Расположен внутри анального канала, выше зубчатой линии (зона без болевых рецепторов).

Чаще сопровождается кровотечениями при дефекации, ощущением неполного стула, иногда выпадением узлов.

Именно для внутреннего геморроя существует классификация по степеням.

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Комбинированный геморрой

Сочетание внутренних и наружных узлов.

Часто имеет более выраженную симптоматику и более сложное лечение.

Чаще всего требует комплексного хирургического вмешательства.

Ступени внутреннего геморроя

І степень

Узлы увеличены, но не выходят за пределы анального канала.

Основные симптомы: дискомфорт, незначительные кровотечения после дефекации.

Часто диагностируется случайно при профилактическом осмотре.

Лечение: достаточно изменения образа жизни, коррекции питания, местных препаратов.

II степень

Узлы могут выпадать при дефекации, но самостоятельно возвращаются назад.

Характерны периодические кровотечения, дискомфорт, иногда зуд.

Лечение: малоинвазивные методики: лигирование латексными кольцами (один из «золотых стандартов»), инфракрасная коагуляция, склеротерапия. Процедуры проводятся амбулаторно, практически безболезненны и с кратким восстановлением.

III степень

Узлы выпадают при дефекации или физических нагрузках и не возвращаются самостоятельно, требуют ручного вправления.

Появляется постоянный дискомфорт, жжение, частые кровотечения.

Лечение: рекомендуемое оперативное вмешательство — традиционная или современная геморроидэктомия, методика Лонго и т.д. Малоинвазивные методы уже менее эффективны.

IV степень

Постоянно выпадающие узлы, которые невозможно вправить.

Частые кровотечения, зуд, боль, риск тромбоза и воспаления.

Кожа вокруг раздражена и воспалена (постоянный анальный дерматит).

Лечение: только хирургическое — радикальное удаление узлов с наложением швов. Это позволяет полностью устранить проблему и предотвратить рецидивы.

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Как диагностируют геморрой

Диагностика геморроя достаточно проста, но требует квалифицированного осмотра:

пальцевое ректальное исследование;

аноскопия (обзор анального канала);

ректороманоскопия (при необходимости).

Самодиагностика может быть ошибочной: схожие симптомы имеют и другие заболевания прямой кишки, включая онкопатологию.

Почему важно не откладывать визит к проктологу

Геморрой на ранних этапах лечится быстро, без боли и серьезных процедур. Запущенные формы могут потребовать операции и более сложного восстановления. Также важно исключить другие опасные состояния.

Помните: чем раньше вы обратитесь — тем проще и эффективнее будет лечение.

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Профилактика

Отрегулируйте питание (больше клетчатки, овощей, воды).

Избегайте запоров.

Двигайтесь каждый день (ходьба, плавание, йога).

Избегайте поднятия тяжелых предметов.

Контролируйте вес.

Не злоупотребляйте алкогольными напитками и острой едой.

Не затягивайте дефекацию (не сидите долго на унитазе).

Современная медицина позволяет полностью избавиться от проблемы на любом этапе. Главное — не игнорировать симптомы и обращаться к опытным специалистам.

При первых проявлениях — дискомфорт, кровь после дефекации, ощущение постороннего тела — не стесняйтесь обратиться к врачу-проктологу. Это залог вашего здоровья и качественной жизни.