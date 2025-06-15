ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
44
Время на прочтение
3 мин

Не терпите: какие бывают виды и степени геморроя, и как с ним бороться

Геморрой — одна из самых распространенных, но одна из самых щепетильных проблем, о которой не принято говорить вслух.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Не терпите: какие бывают виды и степени геморроя, и как с этим бороться

Не терпите: какие бывают виды и степени геморроя, и как с этим бороться / © Credits

По статистике, с этим недугом хотя бы раз в жизни сталкивается до 70% взрослых людей. И хотя застенчивость мешает обратиться к врачу вовремя, геморрой — это не приговор и не стыд, а замечательно поддающееся лечению заболевание.

Проктолог Шпадык Алина подробно рассказала, какие виды и степени геморроя существуют, чем они отличаются, какие симптомы могут насторожить и какие методы лечения помогут вернуть комфорт в вашу жизнь.

Что такое геморрой

Геморрой — это варикозное расширение геморроидальных вен прямой кишки. В норме эти венозные сплетения выполняют роль подушки для контроля дефекации. Но под влиянием различных факторов они могут переполняться кровью, расширяться, выпадать и воспаляться, что и приводит к характерным симптомам.

Основные факторы риска:

  • хронические запора;

  • малоподвижный образ жизни;

  • беременность и роды;

  • поднятие тяжелых предметов;

  • ожирение;

  • наследственность.

Виды геморроя

Геморрой делят на три основных вида в зависимости от его локализации:

Наружный геморрой

  • Расположен снаружи — под кожей вокруг анального отверстия.

  • Часто выглядит мягкой «гули» или уплотнения.

  • Может не беспокоить длительное время, но во время обострения вызывает боль, зуд, жжение, иногда тромбоз.

Лечение: в большинстве случаев лечение проводится за необходимости — при воспалении, тромбозе или частых рецидивах. Основной метод — хирургическое удаление, которое может быть как классическим, так и малоинвазивным (например, аппарат Ligasure).

Внутренний геморрой

  • Расположен внутри анального канала, выше зубчатой линии (зона без болевых рецепторов).

  • Чаще сопровождается кровотечениями при дефекации, ощущением неполного стула, иногда выпадением узлов.

Именно для внутреннего геморроя существует классификация по степеням.

Комбинированный геморрой

  • Сочетание внутренних и наружных узлов.

  • Часто имеет более выраженную симптоматику и более сложное лечение.

  • Чаще всего требует комплексного хирургического вмешательства.

Ступени внутреннего геморроя

І степень

  • Узлы увеличены, но не выходят за пределы анального канала.

  • Основные симптомы: дискомфорт, незначительные кровотечения после дефекации.

  • Часто диагностируется случайно при профилактическом осмотре.

Лечение: достаточно изменения образа жизни, коррекции питания, местных препаратов.

II степень

  • Узлы могут выпадать при дефекации, но самостоятельно возвращаются назад.

  • Характерны периодические кровотечения, дискомфорт, иногда зуд.

Лечение: малоинвазивные методики: лигирование латексными кольцами (один из «золотых стандартов»), инфракрасная коагуляция, склеротерапия. Процедуры проводятся амбулаторно, практически безболезненны и с кратким восстановлением.

III степень

  • Узлы выпадают при дефекации или физических нагрузках и не возвращаются самостоятельно, требуют ручного вправления.

  • Появляется постоянный дискомфорт, жжение, частые кровотечения.

Лечение: рекомендуемое оперативное вмешательство — традиционная или современная геморроидэктомия, методика Лонго и т.д. Малоинвазивные методы уже менее эффективны.

IV степень

  • Постоянно выпадающие узлы, которые невозможно вправить.

  • Частые кровотечения, зуд, боль, риск тромбоза и воспаления.

  • Кожа вокруг раздражена и воспалена (постоянный анальный дерматит).

Лечение: только хирургическое — радикальное удаление узлов с наложением швов. Это позволяет полностью устранить проблему и предотвратить рецидивы.

Как диагностируют геморрой

Диагностика геморроя достаточно проста, но требует квалифицированного осмотра:

  • пальцевое ректальное исследование;

  • аноскопия (обзор анального канала);

  • ректороманоскопия (при необходимости).

Самодиагностика может быть ошибочной: схожие симптомы имеют и другие заболевания прямой кишки, включая онкопатологию.

Почему важно не откладывать визит к проктологу

Геморрой на ранних этапах лечится быстро, без боли и серьезных процедур. Запущенные формы могут потребовать операции и более сложного восстановления. Также важно исключить другие опасные состояния.

Помните: чем раньше вы обратитесь — тем проще и эффективнее будет лечение.

Профилактика

  • Отрегулируйте питание (больше клетчатки, овощей, воды).

  • Избегайте запоров.

  • Двигайтесь каждый день (ходьба, плавание, йога).

  • Избегайте поднятия тяжелых предметов.

  • Контролируйте вес.

  • Не злоупотребляйте алкогольными напитками и острой едой.

  • Не затягивайте дефекацию (не сидите долго на унитазе).

Современная медицина позволяет полностью избавиться от проблемы на любом этапе. Главное — не игнорировать симптомы и обращаться к опытным специалистам.

При первых проявлениях — дискомфорт, кровь после дефекации, ощущение постороннего тела — не стесняйтесь обратиться к врачу-проктологу. Это залог вашего здоровья и качественной жизни.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie