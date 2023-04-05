Не только черника и морковь: офтальмолог рассказал, как питание влияет на зрение

Когда в детстве говорили, что газированная сладкая вода очень вредна, казалось, что это взрослые просто хотят испортить всё веселье и заставить есть кашу. Оказывается, не все так просто и газировка может повлиять даже на зрение. Но обо всем по очереди.

Врач медицинского центра "Новий Зір" в Днепре, офтальмохирург Ерошенко Татьяна Николаевна поделилась, как питание связано со зрением и поможет ли морковь вылечить близорукость.

Разный возраст – разные потребности

Питание оказывает влияние на состояние всего организма, ведь это главный источник энергии, благодаря которому человек функционирует и растет. Поэтому пищевое поведение отражается и на состоянии зрения. И больше всего это влияние коррелирует с возрастом, так что, если вы хотите, чтобы то, что вы едите, помогало вашим глазам, учитывайте, что:

детям и подросткам особенно важно полноценно питаться, есть достаточное количество белка. Именно в юности возникают первые симптомы близорукости и усталости глаз. Чтобы этого не произошло, нужно не только принимать витамины и следить за зрительным режимом (не перегружать глаза, высыпаться, работать в хорошо освещенных комнатах), но хорошо есть. Дети и подростки должны получать необходимое количество белка из мяса, рыбы и других продуктов, чтобы организм развивался и не имел дефицита "строительного материала". Ведь в таком случае он будет "экономить", а это приведет к, в том числе, долгосрочным проблемам со зрением. Важно прививать молодым людям здоровое пищевое поведение без культа диет и недоедания;

взрослым следует следить за возрастными изменениями и балансом питания. Взрослыми вы работаете с тем, что у вас есть, - тело человека окончательно формируется в среднем в 25 лет (а профессор Питер Джонс из Кембриджского университета утверждает, что в 30). Подбирая меню, следует принимать во внимание хронические и общие заболевания и генетику. Старшим людям нужно следить за количеством сахара, ведь из-за быстрых углеводов и избытка жиров в блюдах увеличивается риск возникновения и сахарного диабета, и атеросклероза, и возрастных изменений сетчатки. Лакомкам советую попробовать натуральные сладости и фрукты, но также следить за балансом, потому что все, что слишком, — может навредить.

Человека не получится загнать в рамки какой-либо системы питания, также не советую ориентироваться на друга подруги, которому помогло отказаться от яблок и есть только сельдерей и куриную грудку. Что полезно одному – может не принести результат или вообще сделать хуже другому.

В идеале следует сдавать анализы и консультироваться с диетологом и офтальмологом. Но для начала достаточно будет прислушиваться к организму и его потребностям, не злоупотреблять сладким и быстрыми углеводами.

Да есть вещи, которые точно навредят

Помимо сахара, который может привести к возникновению диабета и, как следствие, потере зрения, есть продукты, которые лучше вообще не употреблять в пищу:

алкогольные суррогаты. Не рискуйте употреблять спиртосодержащие напитки, которые не предназначены для этого (например, метиловый спирт), или алкогольные напитки сомнительного происхождения. Они могут моментально лишить зрения, и эти изменения будут необратимы;

наркотические средства. Не советую увлекаться наркотиками в целом, но если говорить об их влиянии на глаза — это может быть необратимая потеря зрения и атрофия;

еда с маргарином. Маргарин содержит до 40% трансжиров, вызывающих атеросклероз и проблемы со зрением.

Сладкие напитки и сладости в сверхбольших количествах – это еда, которая может и не навредить сразу, но со временем накопится и, к сожалению, вызовет серьезные проблемы с глазами.

В остальном – не ограничивайте себя в питании. Конечно, когда человек принимает антибиотики, например, после операции на глаза, придется исключить алкоголь на определенный период. Но специальной диеты, как послеоперационной, так и общей, нет.

Поэтому мне, как специалисту, очень не нравится, когда людям говорят исключить жиры, углеводы или вообще не есть сладостей. Все должно быть в меру, а голодание повредит не только глазам, но всему организму и повлияет на психическое благополучие.

Если уже есть проблемы со зрением, нужно обратиться к специалисту и не назначать себе лечение самостоятельно.

Существует ли формула питания для здоровья глаз?

Для профилактики здоровья зрения в меню следует включать продукты, содержащие полезные витамины и соединения:

капусту;

рыбу;

миндаль;

авокадо;

брокколи;

яйца;

перец;

морковь;

чернику;

шпинат;

овощи и фрукты желтой и оранжевой окраски.

Они "работают" гораздо лучше, чем синтетические витамины, когда речь идет именно о профилактике. Но решать проблемы морковью и капустой не получится - если началось какое-нибудь заболевание, здесь уже подход меняется. В таких случаях врач может посоветовать принимать витаминные комплексы или препараты с черникой – все зависит от состояния зрения.

Если в организме, например, возникает дефицит лютеина, это приводит к возрастным изменениям сетчатки. Прогрессирование этого заболевания является одной из причин ухудшения зрения. И в таком случае к питанию обязательно нужно добавлять курсы витаминов, которые назначает врач-офтальмолог после проведенного обследования.

Из-за стресса и постоянной тревожности легко можно забыть даже самые базовые потребности — регулярное и сбалансированное питание. Поэтому старайтесь помнить о себе и ценить себя, и тогда для здорового зрения будет достаточно морковки.

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