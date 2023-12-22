Небольшой шторм на Солнце и затишье: прогноз магнитных бурь на выходные 23-24 декабря

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 23-24 декабря 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 23 декабря, ожидается небольшая магнитная буря с К-индексом 4 (желтый уровень), однако способная оказывать ощутимое воздействие на организм человека, которая уже в воскресенье, 24 декабря, понизится до индекса 3 (зеленый уровень) – и магнитосфера придет в норму.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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