Недосыпание – дефицит витамина D или серьезная болезнь

Сон – это очень сложный и многокомпонентный процесс. На него влияет множество факторов – как внешних, так и внутренних. Поэтому бывает довольно трудно сразу понять, почему ухудшился сон. В чем причина понижения качества сна или невозможности заснуть? Проблемы со сном сразу же создают глобальную проблему недосыпания, даже если будете пытаться ложиться раньше и больше спать.

Известный сомнолог, посол здорового сна Дарья Пилипенко рассказала об одной из самых распространенных причин недосыпания – дефиците витамина D.

Как проявляется дефицит витамина D

Низкий уровень витамина D является относительно распространенным состоянием у людей, не принимающих дополнительные биологически активные добавки.

Он характеризуется многими симптомами, начиная от слабости в мышцах и заканчивая психоэмоциональной нестабильностью. Среди отрицательных последствий дефицита витамина D учёные называют и расстройства сна. По словам эксперта, недостаточное количество вещества провоцирует следующие проблемы со сном:

• сокращение продолжительности сна;

• невозможность сразу заснуть;

• тревожный, отрывочный сон;

• постоянные ночные пробуждения.

"Ученые знают, что недостаточное количество витамина D провоцирует проблемы, а его употребление позволяет улучшить сон. Известно, что рецепторы витамина D находятся частично в тех же областях, которые регулируют циклы сна и бодрствования", — отмечает сомнолог.

Ученые доказали, что люди с дефицитом витамина D чаще обращались к врачам с проблемами относительно сна. Интересно, что чаще всего они сообщали именно о сокращении времени ночного сна, что приводит к сонливости днем и проблемам с концентрацией.

Воздействие вещества не столько на качество сна, сколько на его продолжительность доказывает и исследование медицинского портала Tododisca. Ученые выяснили, что постоянное дополнительное поступление в организм витамина D позволило спустя некоторое время продлить ночной сон у участников эксперимента на целый час.

Что делать, если спите плохо из-за дефицита витамина D

Конечно, мнение, что можно с помощью одной таблетки в день избавиться от проблем со сном, очень популярно. Но, во-первых, витамин D нельзя принимать бесконтрольно и постоянно, во-вторых, не исключено, что проблема со сном может скрываться в чем-то другом.

"Если вы решили насытить свой организм витамином D, начать можете с прогулок под солнечными лучами, потому что под светом этот витамин синтезируется более активно. Перед приемом витамина D в форме таблеток обязательно проконсультируйтесь у врача и сдайте анализ, который поможет понять, связаны ли проблемы со сном с витамином D. Без понимания состояния организма высокими дозами вы можете навредить себе", — отметила Дарья Пилипенко.

Эксперт не советует покупать витамин в больших дозах, потому что вы можете себе навредить.

Витамины очень легко передозировать, а некоторые из них, кстати, в больших концентрациях очень негативно влияют на сон. Будьте осторожны и не используйте витамин D как волшебную таблетку, которая решит все ваши проблемы со сном.

Дарья Пилипенко

А если витамин D не помог

Может быть и такое, что причина проблем со сном кроется в чем-нибудь другом. К примеру, очень многие страдают от эмоциональной нагрузки, из-за чего ухудшается сон, а некоторые нарушают гигиену сна, берут с собой в постель гаджеты и слушают слишком активную музыку перед сном. По словам Дарьи, с такими проблемами как раз и можно обратиться к сомнологу за советом.

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