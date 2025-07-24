Немного темноты не помешает: почему блуждать в темноте полезно для здоровья

Ночная прогулка / © Associated Press

Реклама

Вы часто слышите о пользе проведения небольшого времени под солнцем, поскольку таким образом наш организм вырабатывает витамин D.

Но как насчет проведения некоторого времени на улице в темноте? Исследования показывают, что это также может быть полезным. О том, какая польза может быть от блуждания в темноте, рассказывает НеаІтһІіпе.

Что говорят исследования

Попробуйте вспомнить случай, когда вы вышли на улицу ночью и посмотрели на небо. Что вы чувствовали в тот момент? Связь? Благоговение? Недавние исследования могут помочь объяснить пользу этих эмоций для психического здоровья.

Реклама

В исследовании 2024 года был разработан Индекс связи с ночным небом (NSCI) для измерения связи людей с ночным небом. Исследователи опросили участников для разработки NSCI, а для его тестирования они отобрали 406 человек. Одним из многих выводов этого исследования было то, что высокий балл NSCI связан с более высокими показателями психического благополучия и счастья.

В частности, связь с природой, или отношения, которые вы имеете с природным миром, могут помочь предсказать благополучие, как также показывает другое исследование.

Природа часто является источником благоговения, которое может быть знакомо вам, когда вы смотрите на небо, полное звезд. Согласно обзору исследований 2022 года, переживание этой эмоции может помочь:

улучшить эмоциональное, социальное и психологическое благополучие;

снизить уровень тревожности, стресса, депрессии и посттравматического стрессового расстройства;

улучшить физическое здоровье;

снизить симптомы аутоиммунных расстройств;

улучшить здоровье сердца;

увеличить продолжительность жизни.

Исследование 2018 года также показывает, что студенты колледжа, которые имели опыт пребывания на природе, демонстрировали больше благоговения, что было связано с улучшением самочувствия.

Реклама

Занятия на природе в темноте

Занятия на природе в темноте могут быть формой экотерапии, которая сосредоточена на целебной силе природы.

Помимо наблюдения за звездами, другие возможности провести время с природой в темноте включают ночные прогулки или походы при лунном освещении, а также разжигание костра.

Так же, как проведение времени на солнце, пребывание в темноте может быть полезным для здоровья.

Занятия на темной природе, такие как наблюдение за звездами, походы при лунном освещении или ночные прогулки, могут иметь влияние экотерапии. Это может включать улучшение психического благополучия.

Реклама

Поэтому прогулка после ужина может быть полезной, и вы можете рассмотреть возможность прогулок после наступления темноты.

Безопасность — превыше всего

Если вы планируете заниматься какими-либо видами деятельности в темноте, убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности.

Например, если вы планируете прогуляться ночью, наденьте светоотражающую одежду, чтобы другие могли вас видеть, и возьмите фонарик.

Если вы хотите разжечь костер, убедитесь, что вы знакомы с любыми городскими или парковыми правилами.

Реклама