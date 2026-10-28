Неприятный запах изо рта: какие заболевания могут скрываться за сладким, кислым или рыбным дыханием

Что означают фруктовый, кислый или металлический привкус или запах изо рта / © Credits

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Неприятный запах изо рта — ситуация, знакомая почти каждому. После кофе, блюд с чесноком или луком дыхание может потерять свежесть, и обычно достаточно почистить зубы, выпить воды или воспользоваться жевательной резинкой. Однако что делать, если запах возвращается снова и снова, даже когда вы тщательно следите за гигиеной/

У устойчивого неприятного запаха изо рта есть медицинское название — галитоз. Он может быть связан с проблемами зубов и десен, недостаточной выработкой слюны, инфекциями или определенными заболеваниями, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

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Более того, запах иногда бывает не просто неприятным, а специфическим — например, сладковатым, кислым, металлическим, даже рыбным. И хотя по одному только запаху невозможно поставить диагноз, он может стать поводом внимательнее присмотреться к своему здоровью.

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Гнилостный запах

Если у вас резкий гнилостный запах изо рта, в первую очередь следует обратить внимание на состояние полости рта. Бактерии расщепляют частицы пищи, остающиеся возле зубов и десен, и могут образовывать соединения серы с характерным неприятным запахом.

Среди возможных причин:

Недостаточная гигиена полости рта. Зубной налет и остатки пищи создают благоприятные условия для размножения бактерий.

Кариес и заболевания десен. Воспаление, повреждение зубов и скопление бактерий могут вызывать стойкий запах.

Тонзиллолиты или камни миндалин. Это небольшие скопления затвердевшего материала в углублениях миндалин, которые нередко имеют резкий запах.

Сухость во рту. Когда слюны недостаточно, естественная очистка ротовой полости ухудшается.

Зубной абсцесс. Скопление гноя в результате инфекции может сопровождаться сильным неприятным запахом.

Проблемы с частично прорезавшимися зубами мудрости. Под деснами вокруг такого зуба могут скапливаться остатки пищи и бактерии.

Запах также иногда сопровождает инфекции носовых пазух или горла. Если неприятный запах не исчезает после тщательной чистки зубов и языка, стоит начать с посещения стоматолога. Особенно если наблюдается кровоточивость десен, зубная боль, отек или неприятный привкус.

Сладкий или фруктовый запах

Фруктовый запах изо рта может казаться менее тревожным, чем гнилостный, однако иногда он требует гораздо большего внимания. Когда организм не может должным образом использовать глюкозу в качестве источника энергии, он начинает более активно расщеплять жиры. В результате образуются кетоны — вещества, которые могут придавать дыханию сладковатый или фруктовый запах.

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Такое случается, например, при строгом ограничении углеводов, соблюдении кето-диеты или длительном голодании. Однако фруктовый запах изо рта может быть и признаком диабетического кетоацидоза — опасного осложнения диабета, при котором в организме накапливается избыточное количество кетонов. Очень важно не игнорировать этот симптом, если у человека диабет или он подозревает его у себя.

Среди тревожных симптомов:

сильная жажда

частое мочеиспускание

тошнота

рвота

боль в животе

выраженная слабость

глубокое или учащенное дыхание

сонливость

спутанность сознания

Если фруктовый запах сопровождается такими симптомами, требуется неотложная медицинская помощь. Не стоит ждать, пока запах исчезнет сам по себе. В то же время сам по себе фруктовый запах не означает, что у человека диабет. Причину можно установить только после оценки других симптомов и, при необходимости, обследования.

Кислый запах

Кислый привкус во рту часто сопровождается соответствующим запахом изо рта. Одно из возможных объяснений — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При этом состоянии содержимое желудка попадает обратно в пищевод, а иногда и достигает ротовой полости. Желудочная кислота может оставлять кислый привкус и способствовать появлению неприятного запаха.

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Среди других возможных симптомов рефлюкса:

изжога

ощущение кислоты во рту

отрыжка

дискомфорт после еды

усиление симптомов в положении лежа

Однако рефлюкс не всегда сопровождается явной изжогой. Иногда стоматолог может заметить признаки кислотного повреждения зубной эмали ещё до того, как человек заподозрит проблему с желудком.

Кислый запах также может быть связан с сухостью во рту или недостаточной гигиеной. Если он сохраняется несмотря на регулярную чистку зубов, не стоит самостоятельно устанавливать причину, лучше обсудить этот симптом со стоматологом или семейным врачом.

Металлический запах

Иногда дыхание приобретает необычный металлический оттенок. Это может сопровождаться металлическим привкусом во рту, который возникает по разным причинам.

Среди возможных факторов:

кровотечение из десен

сухость во рту

некоторые лекарственные препараты, витамины или пищевые добавки

гормональные изменения, в частности во время беременности или менопаузы

некоторые инфекции

последствия лучевой или химиотерапии

Металлический привкус не всегда означает, что проблема связана именно с дыханием. Иногда человек ощущает изменение вкуса, а не реальное изменение запаха.

Если симптом появился после начала приема нового препарата или пищевой добавки, сообщите об этом врачу, не отменяйте самостоятельно назначенные лекарства. А если металлический привкус или запах сохраняется в течение длительного времени, а причина непонятна, лучше пройти обследование, а не пытаться замаскировать симптом мятными леденцами.

Рыбный запах

Рыбный запах изо рта — необычная ситуация, которая в отдельных случаях может быть связана с редким метаболическим нарушением — триметиламинурией. При этом состоянии организм не может должным образом расщеплять триметиламин — соединение с очень резким запахом, которое образуется при переваривании определенных продуктов, в частности рыбы, яиц и бобовых.

Из-за этого характерный запах может ощущаться не только изо рта, но и от пота и мочи. Именно поэтому триметиламинурию иногда называют синдромом рыбного запаха. Это нарушение может быть наследственным, хотя подобные симптомы иногда связывают и с другими состояниями или приемом определенных пищевых добавок.

Специфического универсального лечения не существует, но после постановки диагноза врач может порекомендовать индивидуальные изменения рациона и другие способы контроля запаха. В то же время не стоит делать выводы только по одному признаку, поскольку рыбный запах не обязательно свидетельствует об этом редком заболевании.

Как избавиться от неприятного запаха изо рта

Самый эффективный способ освежить дыхание — найти и устранить причину, а не просто замаскировать запах. Начните с основных привычек, которые помогают поддерживать здоровье полости рта:

Чистите зубы два раза в день. Используйте зубную пасту с фтором и уделяйте внимание всем поверхностям зубов.

Ежедневно очищайте межзубные промежутки. Зубная нить или межзубный ёршик помогают удалять остатки пищи и налет там, куда не доходит щетка.

Не забывайте о языке. На его поверхности также скапливаются бактерии и остатки пищи.

Пейте достаточно воды. Это важно, если вы склонны к сухости во рту.

Регулярно посещайте стоматолога. Профессиональный осмотр помогает своевременно выявлять кариес, заболевания десен и другие причины неприятного запаха.

При необходимости используйте жевательную резинку без сахара. Варианты с ксилитом могут стимулировать выработку слюны и временно освежать дыхание.

Ополаскиватели для рта могут быть полезным дополнением к гигиене, однако не всегда устраняют источник запаха. Если проблема связана с сухостью во рту, некоторые средства с высоким содержанием спирта могут её усугублять.

Если вы тщательно ухаживаете за зубами, но запах не проходит, запишитесь на приём к стоматологу. Если он не обнаружит проблем в полости рта, следующим шагом может стать консультация семейного врача.

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