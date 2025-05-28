Неприятный запах изо рта: причины возникновения и как этого избежать / © Credits

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Этот щекотливый вопрос беспокоит многих: по данным издания Medical News Today, от галитоза (так научно называется эта проблема) страдает около 25% людей по всему миру. И хотя эта проблема может казаться незначительной, она может оказывать сильное влияние на уверенность в себе, социальную жизнь и даже отношения.

Галитоз — это стойкий неприятный запах изо рта, не исчезающий даже после чистки зубов или использования жевательной резинки. Чаще всего его причина — плохая гигиена полости рта, но также следует учитывать и другие факторы.

Причины появления галитоза

Недостаточная гигиена полости рта — основной виновник . Частицы пищи, которые остаются между зубами или на языке, разлагаются бактериями, образуют летучие соединения серы (VSCs), которые имеют характерный запах.

Сухость во рту (ксеростомия): недостаточное количество слюны способствует размножению бактерий.

Табак и алкоголь: эти вещества не только имеют свой запах, но и пересушивают слизистую.

Продукты с резким ароматом: лук, чеснок, кофе, капуста или жирная пища после метаболизма оставляют след в дыхании.

Диеты с низким содержанием углеводов: расщепление жиров образует кетоны, обладающие специфическим фруктово-гнилостным запахом.

Медицинские причины: заболевания десен (пародонтит), инфекции ЛОР-органов, сахарный диабет, бронхоэктазия, печеночная или почечная недостаточность.

Когда следует обратиться к врачу

Если вы соблюдаете все правила гигиены, а запах не проходит — это сигнал, который нужно обратиться к стоматологу или терапевту. Врач может провести диагностику:

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Осмотр полости рта: проверка десен, языка, зубов.

Оценка запаха: специалист может использовать специальные инструменты, например галиметр или газовую хроматографию.

BANA-тест: определяет присутствие бактерий, образующих летучие соединения серы.

Анализ на кетоацидоз (для больных диабетом) или исследование желудка и печени, если подозревается метаболическая причина.

Как бороться с неприятным запахом изо рта

Хорошая новость — в большинстве случаев проблему легко устранить домашними методами и изменениями в ежедневных привычках.

Идеальная гигиена — ваш щит

Чистите зубы дважды в день не менее 2 мин.

Используйте зубную нить каждый день — она очищает места, недостижимые для щетки.

Ополаскиватель для рта с антисептическим эффектом поможет снизить количество бактерий.

Не забывайте о языке. Для этого используйте щетку или специальный скребок.

Если вы носите зубные протезы или капы, мойте их каждый день.

Сухой рот — враг свежести

Пейте достаточно воды в течение дня (минимум 1,5-2 л).

Жуйте жевательную резинку без сахара или леденцы с ксилитом.

Избегайте употребления алкоголя, кофе и сигарет — они обезвоживают слизистую.

Если проблема хроническая — посоветуйтесь с врачом по поводу специальных увлажняющих средств (например, спреев или гелей для полости рта).

Коррекция питания

Избегайте продуктов, имеющих резкий запах (лук, чеснок).

Ограничьте употребление сладкого — оно способствует размножению бактерий.

Добавьте в рацион больше жестких овощей и фруктов — они механически очищают язык и зубы.

Не пропускайте завтраки — они стимулируют выработку слюны после сна.

Иногда люди слишком волнуются о запахе изо рта, даже когда его нет. Это может быть признаком галитофобии — психологического состояния, когда кажется, что от тебя всегда неприятно пахнет.

Когда нужна профессиональная помощь

Если запах не исчезает, несмотря на идеальную гигиену и диету, следует обратиться к:

Стоматолога — для исключения заболеваний десен или зубов.

Отоларинголог — если есть частые инфекции горла или пазух.

Гастроэнтеролог — если есть подозрение на ГЭРБ или другие желудочные проблемы.

Эндокринолога — при сахарном диабете или нарушении обмена веществ.

Свежее дыхание — не роскошь, а часть вашего здоровья и уверенности. Когда вы заботитесь о полости рта, вы заботитесь не только о своем внешнем виде, но и о внутреннем балансе.

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