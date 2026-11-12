Неприятный запах изо рта: простые способы вернуть свежесть дыхания

Неприятный запах изо рта / © Credits

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Неприятный запах изо рта или галитоз — деликатная проблема, способная испортить даже самый уверенный образ. Чаще всего её причиной становятся бактерии, остатки пищи между зубами, налёт на языке или недостаточная выработка слюны.

Иногда достаточно выпить воды или почистить зубы, чтобы восстановить свежесть дыхания. Однако если проблема возникает регулярно, мятные конфеты будут лишь маскировать симптом, а не устранять его причину, как сообщает издание Cleveland Clinic.

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Жуйте жевательную резинку без сахара. Выбирайте жевательную резинку или леденцы с ксилитом. Они стимулируют слюноотделение, а это помогает уменьшить сухость во рту и поддерживать здоровый кислотно-щелочной баланс.

Используйте ополаскиватель для рта. Он поможет быстро освежить дыхание, но не заменит чистку зубов и использование зубной нити. Если у вас склонность к сухости во рту, выбирайте средства без спирта, ведь алкоголь может усугубить проблему.

Чистите зубы два раза в день. Уделяйте процедуре не менее 2 минут и тщательно очищайте все поверхности зубов. Именно бактериальный налет часто становится источником неприятного запаха.

Не забывайте о зубной нити. Щетка не всегда дотягивается до промежутков между зубами, где скапливаются остатки пищи и бактерии. Ежедневное использование зубной нити помогает поддерживать чистоту этих участков. Ирригатор также может стать полезным дополнением к уходу, но не должен полностью заменять обычную чистку и межзубную гигиену.

Очищайте язык . На его поверхности, особенно ближе к корню, скапливаются бактерии и налет, которые могут вызывать неприятный запах. Для очистки можно использовать специальный скребок или щетку для языка.

Пейте достаточно воды. Слюна естественным образом очищает ротовую полость и помогает контролировать количество бактерий. Когда её недостаточно, возникает сухость, а вместе с ней может появиться неприятный запах. Поэтому в течение дня важно регулярно пить воду.

Откажитесь от курения и вейпов. Табак не только оставляет специфический запах, но и способствует сухости во рту. Никотин и смолы могут накапливаться на зубах, деснах и языке, создавая благоприятные условия для размножения бактерий.

Когда нужно обратиться к врачу

Если вы регулярно чистите зубы, пользуетесь зубной нитью, очищаете язык и пьете достаточно воды, но неприятный запах не исчезает, стоит записаться к стоматологу.

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Причиной могут быть кариес, заболевания десен, зубные абсцессы, хроническая сухость во рту или участки, где постоянно скапливаются остатки пищи.

Иногда причина проблемы вообще не связана с зубами. На запах изо рта могут влиять кислотный рефлюкс, инфекции, сахарный диабет, некоторые лекарства и другие заболевания. В таких случаях стоит обратиться к семейному врачу, чтобы выяснить причину.

Жевательная резинка и мятные леденцы могут помочь перед важной встречей, однако настоящая свежесть дыхания зависит от регулярной гигиены, достаточного количества воды и здоровья полости рта.

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