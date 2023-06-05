Неприятный запах тела: о каких заболеваниях говорит и когда стоит обратиться к врачу

Необычные изменения в запахе нашего тела могут застать нас врасплох, и, по мнению экспертов в области здравоохранения, они также могут быть признаком некоторых опасных заболеваний.

Запах нашего тела уникальный и свой собственный, как отпечаток пальца.

Но внезапные и стойкие изменения запаха вашего тела иногда могут быть признаками заболевания, и эксперты говорят, что худшее, что вы можете сделать, заметив новый запах, — это проигнорировать его.

Эксперты рассказали Мirror, какие причины могут повлиять на изменения вашего запаха. Большинство из них довольно безвредны, но есть и те, которые требуют внимательного отношения и обращения к врачу.

Избыточный вес

У вас больше шансов иметь неприятный запах тела, если у вас избыточный вес или ожирение. Это связано с тем, что избыток жира создает складки на коже, которые могут стать питательной средой для бактерий.

Мало того, исследование показало, что люди, страдающие ожирением, имеют сниженную способность обнаруживать и идентифицировать запах по сравнению с теми, кто стройнее.

Диабет

Некоторые люди страдают от генетического диабета 1 типа, но колоссальные 90% больных диабетом имеют 2 тип, который обычно является результатом малоподвижного образа жизни и неправильного питания.

Изменение запаха тела у человека с этим заболеванием может быть признаком потенциально смертельного диабетического кетоацидоза (ДКА), который может вызывать "фруктовый" запах. Если у вас ДКА, то организм не может использовать сахар для получения энергии, поэтому вместо этого начинает сжигать жир, что может привести к тому, что ваша кровь станет кислой, а запах вашего тела - "сладким".

Основные симптомы диабета включают потерю веса, более частое, чем обычно, мочеиспускание, особенно ночью, чувство усталости и нечеткость зрения. Зуд вокруг полового члена или влагалища или частые приступы молочницы являются другими распространенными симптомами.

Почечная недостаточность

При почечной недостаточности организм может быть поражен токсинами, которые могут быть опасными для жизни. У людей с этим заболеванием может появиться запах аммиака из-за накопления токсинов.

Болезнь печени

У людей с серьезным заболеванием печени может быть затхлый запах изо рта или запах чеснока и тухлых яиц. Когда печень перестает работать должным образом, в моче, поту и дыхании накапливаются многочисленные токсины и загрязняющие вещества. Затем они могут выделяться через ваши потовые железы, создавая сильный запах отбеливателя.

Болезнь может вызвать цирроз или рубцевание печени по мере ее прогрессирования и может в конечном итоге привести к печеночной недостаточности или раку печени.

Таким образом, если вы заметили, что запах вашего тела изменился, вам стоит обсудить это со своим врачом.

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