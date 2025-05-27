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Нервная анорексия: что вам нужно знать об этом заболевании
Нервная анорексия — это серьезное психическое заболевание, которое может затронуть кого угодно, независимо от возраста, пола или социального статуса. Оно поражает не только тело, но и разум изменяет восприятие себя, питания и реальности.
Хотя многие ассоциируют анорексию исключительно с молодыми женщинами, на самом деле это расстройство все чаще диагностируется у мужчин, трансгендерных людей, а также у взрослых женщин. Важно понимать, что анорексия — это не о «моде быть худой», а о глубокой психологической борьбе, рассказало издание Medical News Today.
Что такое нервная анорексия
Нервная анорексия — один из самых опасных типов расстройств пищевого поведения (РХП). Человек с этим расстройством сознательно ограничивает себя в пище, даже когда его вес критически низок. Основные черты:
интенсивный страх прибавить в весе;
искаженное восприятие своего тела;
жесткий контроль за питанием и физическими нагрузками.
Это состояние нельзя свести к простому нежеланию есть. Это болезнь, которая имеет психологическую, физиологическую и эмоциональную основу. Хотя заболевание чаще всего начинается в подростковом или юношеском возрасте, сегодня врачи все чаще ставят этот диагноз и взрослым женщинам.
До 90% случаев анорексии приходится на женщин.
Впрочем, смертность среди мужчин с анорексией выше, часто из-за поздней диагностики.
Симптомы
Анорексия не всегда выглядит так, как на фотографиях в интернете. Существует даже понятие атипичной анорексии, когда человек имеет нормальный ИМТ, но демонстрирует все психологические симптомы.
Основные физические симптомы:
резкая потеря веса или потеря мышечной массы;
усталость, понижение давления, головокружение;
понижение температуры тела, холодные руки и ноги;
нарушение менструального цикла;
сухая кожа, выпадение волос;
запор, боли в животе, вздутие;
нарушение сердечного ритма.
Поведенческие признаки:
навязчивое внимание к пище, калориям, фигуре;
чрезмерные физические нагрузки;
избегание приема пищи;
подсчет калорий до одержимости;
приготовление пищи для других без потребления ее самой;
замкнутость, депрессивное состояние.
Психологическая основа
Причины анорексии многофакторны. К ним относятся:
генетическая предрасположенность — если в семье были случаи РХП или депрессии;
социальное давление — идеализация худобы в СМИ и соцсетях;
травматический опыт — сексуальное насилие, буллинг через внешность;
перфекционизм, навязчивая потребность контролировать каждый аспект жизни;
низкая самооценка, тревожность, депрессия.
Диагностика
Диагностика анорексии включает как физический осмотр, так и психологическую оценку.
Врач может назначить:
анализы крови, мочи;
ЭКГ;
КТ или МРТ для оценки состояния органов;
тесты на плотность костей;
опрос на психическое состояние и привычки питания.
Чем раньше будет установлен диагноз — тем выше шансы на полное выздоровление.
Анорексия или булимия: в чем разница
Оба состояния являются расстройствами пищевого поведения, но имеют ключевые отличия:
анорексия — это строгое ограничение калорий и часто отказ от пищи;
булимия — переедание с последующей очисткой (вызывание рвоты, слабительные, голодание).
У некоторых людей возможно сочетание симптомов, например анорексия с очищающими эпизодами.
Как лечится анорексия
Лечение всегда комплексное, и его должна проводить мультидисциплинарная команда:
психотерапевт (особенно специалист по КПТ или терапии расстройств пищевого поведения);
врач-диетолог, который поможет безопасно восстановить питание;
психиатр, если нужно лекарство против депрессии или тревоги.
При необходимости может быть приписана госпитализация, особенно если есть:
опасно низкий ИМТ;
угроза жизни;
самоубийственные мысли;
полный отказ от еды.
Лечение анорексии — это длительный процесс, который может занять месяцы или годы. Часто наблюдаются рецидивы, особенно в первые два года. Поэтому поддержка семьи, друзей и терапевтической среды критически важна.
Осложнение
Последствия анорексии затрагивают все системы организма:
остановка сердца;
почечная недостаточность;
остеопороз (ломкость костей);
нарушение репродуктивной функции;
анемия, инфекции;
повышен риск самоубийства.
Это самое смертоносное психическое расстройство — именно поэтому не стоит медлить с лечением.
Возможна ли профилактика
Нет гарантированного способа полностью предотвратить анорексию. Но вы можете:
разговаривать с подростками о теле и адекватном питании;
критиковать культуру диет, пропагандировать интуитивное питание;
поощрять самопринятие независимо от веса или формы;
создать пространство для безопасного разговора об эмоциях в семье.
Помощь
Правильная помощь может изменить вашу жизнь и даже спасти ее. В Украине вы можете обращаться к:
психиатров и психотерапевтов, специализирующихся на РХП;
специализированных центров;
международных онлайн-платформ с поддержкой на украинском языке.
Если вы или ваш близкий человек демонстрирует признаки анорексии — не ждите, пока станет хуже. Обращайтесь за помощью уже сейчас. Помните: анорексия — это не выбор, но лечение возможно. И каждый заслуживает выздоровления и полноценной жизни.