Нервная анорексия: что вам нужно знать об этом заболевании / © Credits

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Хотя многие ассоциируют анорексию исключительно с молодыми женщинами, на самом деле это расстройство все чаще диагностируется у мужчин, трансгендерных людей, а также у взрослых женщин. Важно понимать, что анорексия — это не о «моде быть худой», а о глубокой психологической борьбе, рассказало издание Medical News Today.

Что такое нервная анорексия

Нервная анорексия — один из самых опасных типов расстройств пищевого поведения (РХП). Человек с этим расстройством сознательно ограничивает себя в пище, даже когда его вес критически низок. Основные черты:

интенсивный страх прибавить в весе;

искаженное восприятие своего тела;

жесткий контроль за питанием и физическими нагрузками.

Это состояние нельзя свести к простому нежеланию есть. Это болезнь, которая имеет психологическую, физиологическую и эмоциональную основу. Хотя заболевание чаще всего начинается в подростковом или юношеском возрасте, сегодня врачи все чаще ставят этот диагноз и взрослым женщинам.

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До 90% случаев анорексии приходится на женщин.

Впрочем, смертность среди мужчин с анорексией выше, часто из-за поздней диагностики.

Симптомы

Анорексия не всегда выглядит так, как на фотографиях в интернете. Существует даже понятие атипичной анорексии, когда человек имеет нормальный ИМТ, но демонстрирует все психологические симптомы.

Основные физические симптомы:

резкая потеря веса или потеря мышечной массы;

усталость, понижение давления, головокружение;

понижение температуры тела, холодные руки и ноги;

нарушение менструального цикла;

сухая кожа, выпадение волос;

запор, боли в животе, вздутие;

нарушение сердечного ритма.

Поведенческие признаки:

навязчивое внимание к пище, калориям, фигуре;

чрезмерные физические нагрузки;

избегание приема пищи;

подсчет калорий до одержимости;

приготовление пищи для других без потребления ее самой;

замкнутость, депрессивное состояние.

Психологическая основа

Причины анорексии многофакторны. К ним относятся:

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генетическая предрасположенность — если в семье были случаи РХП или депрессии;

социальное давление — идеализация худобы в СМИ и соцсетях;

травматический опыт — сексуальное насилие, буллинг через внешность;

перфекционизм, навязчивая потребность контролировать каждый аспект жизни;

низкая самооценка, тревожность, депрессия.

Диагностика

Диагностика анорексии включает как физический осмотр, так и психологическую оценку.

Врач может назначить:

анализы крови, мочи;

ЭКГ;

КТ или МРТ для оценки состояния органов;

тесты на плотность костей;

опрос на психическое состояние и привычки питания.

Чем раньше будет установлен диагноз — тем выше шансы на полное выздоровление.

Анорексия или булимия: в чем разница

Оба состояния являются расстройствами пищевого поведения, но имеют ключевые отличия:

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анорексия — это строгое ограничение калорий и часто отказ от пищи;

булимия — переедание с последующей очисткой (вызывание рвоты, слабительные, голодание).

У некоторых людей возможно сочетание симптомов, например анорексия с очищающими эпизодами.

Как лечится анорексия

Лечение всегда комплексное, и его должна проводить мультидисциплинарная команда:

психотерапевт (особенно специалист по КПТ или терапии расстройств пищевого поведения);

врач-диетолог, который поможет безопасно восстановить питание;

психиатр, если нужно лекарство против депрессии или тревоги.

При необходимости может быть приписана госпитализация, особенно если есть:

опасно низкий ИМТ;

угроза жизни;

самоубийственные мысли;

полный отказ от еды.

Лечение анорексии — это длительный процесс, который может занять месяцы или годы. Часто наблюдаются рецидивы, особенно в первые два года. Поэтому поддержка семьи, друзей и терапевтической среды критически важна.

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Осложнение

Последствия анорексии затрагивают все системы организма:

остановка сердца;

почечная недостаточность;

остеопороз (ломкость костей);

нарушение репродуктивной функции;

анемия, инфекции;

повышен риск самоубийства.

Это самое смертоносное психическое расстройство — именно поэтому не стоит медлить с лечением.

Возможна ли профилактика

Нет гарантированного способа полностью предотвратить анорексию. Но вы можете:

разговаривать с подростками о теле и адекватном питании;

критиковать культуру диет, пропагандировать интуитивное питание;

поощрять самопринятие независимо от веса или формы;

создать пространство для безопасного разговора об эмоциях в семье.

Помощь

Правильная помощь может изменить вашу жизнь и даже спасти ее. В Украине вы можете обращаться к:

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психиатров и психотерапевтов, специализирующихся на РХП;

специализированных центров;

международных онлайн-платформ с поддержкой на украинском языке.

Если вы или ваш близкий человек демонстрирует признаки анорексии — не ждите, пока станет хуже. Обращайтесь за помощью уже сейчас. Помните: анорексия — это не выбор, но лечение возможно. И каждый заслуживает выздоровления и полноценной жизни.