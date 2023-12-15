Неспокойные выходные: прогноз магнитных бурь на 16-17 декабря

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16-17 декабря 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 16 декабря, ожидается сильна магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая уже в воскресенье, 17 декабря, повысится до индекса 6 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

Читайте также: