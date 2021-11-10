Невралгия: какая бывает, почему возникает и как с ней бороться

Невралгия: какая бывает, почему возникает и как с ней бороться

Невралгия – сильные, надоедливые приступообразные боли, возникновение которых связано с повреждением определенного нерва и его раздражением в определенной части тела.

Невралгия – это болевой синдром, при котором возникают повторяющиеся приступы сильной стреляющей, иррадиирующей боли, поражающей различные части тела. Непосредственная причина недуга – раздражение определенного нерва. В некоторых случаях приступы невралгии проходят сами по себе и никакого лечения не требуется. Однако, если боль сильная и часто повторяется, требуется медикаментозная терапия.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, какие виды невралгии наиболее распространены и как они лечатся.

Виды невралгической боли. Где чаще всего возникает невралгия

Невралгия, как следует из названия, берет свое начало в периферической нервной системе. Невралгическая боль может быть результатом повреждения или раздражения нервов, а также быть следствием инфекционных заболеваний. Боль невралгического типа имеет способность возникать в различных частях тела, но, как правило, локализуется на следующих участках:

Невралгия руки. Обычно результат амиотрофической невралгии плечевого сплетения, которая поражает плечо и часто распространяется вниз по конечности.

Обычно результат амиотрофической невралгии плечевого сплетения, которая поражает плечо и часто распространяется вниз по конечности. Реберная (межреберная) невралгия. Болевой синдром развивается в грудной области и распространяется по позвоночнику, имеет опоясывающий характер. Частыми причинами являются остеохондроз, переохлаждение, опоясывающий лишай простудные заболевания и стресс.

Болевой синдром развивается в грудной области и распространяется по позвоночнику, имеет опоясывающий характер. Частыми причинами являются остеохондроз, переохлаждение, опоясывающий лишай простудные заболевания и стресс. Невралгия позвоночника. Они могут возникнуть в результате дископатии, травм или воспалительных заболеваний суставов.

Они могут возникнуть в результате дископатии, травм или воспалительных заболеваний суставов. Невралгия тройничного нерва. Классическая невралгия тройничного нерва носит односторонний характер и характеризуется кратковременными внезапными приступами боли в средней части лица. Боль возникает внезапно и длится от нескольких секунд до 2 минут.

Классическая невралгия тройничного нерва носит односторонний характер и характеризуется кратковременными внезапными приступами боли в средней части лица. Боль возникает внезапно и длится от нескольких секунд до 2 минут. Языкоглоточная невралгия. Встречается крайне редко, проявляются сильной болью в области языка, горла или миндалин.

Встречается крайне редко, проявляются сильной болью в области языка, горла или миндалин. Невралгия Арнольда, или невралгия затылочного нерва. Характеризуется головной болью, чаще в затылочной части, усиливающейся при чихании или кашле.

Каждый из этих видов невралгии имеет свою специфику, но, чтобы быть абсолютно уверенным, какое заболевание возникло в том или ином случае, всегда следует обращаться к врачу.

Как себя проявляет невралгия: симптомы

Невралгия характеризуются внезапной острой болью – это наиболее выраженный и узнаваемый симптом. Помимо болевого синдрома могут появляться и другие признаки, такие как:

онемение в конечностях;

мышечная слабость;

покалывание в руках, ногах, позвоночнике.

Что касается продолжительности или частоты боли, то она может быть разной для каждого пациента. У некоторых людей между приступами боли могут быть бессимптомные периоды, в то время как у других боль может длиться намного дольше и со временем только усиливаться.

Также следует отметить, что при невралгии существуют так называемые триггерные точки, то есть области, где раздражение, например, от давления или изменения температуры, вызывает боль.

Как проводится лечение невралгии. Какие методы эффективнее

В процессе лечения невралгии очень важна правильная диагностика, так как она позволит найти причину болевого синдрома. Постановка правильного диагноза значительно облегчает дальнейшую процедуру терапии и позволяет бороться с причиной, а не только с симптомами.

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Возможные вмешательства при невралгии могут включать хирургические процедуры, которые выполняются для уменьшения давления на нерв, а в некоторых случаях инъекции – блокады – введение анестетика в конкретный нерв или группу нервов, с целью блокировать передачу боли и уменьшить воспаление.

В ряде случаев, для лечения невралгической боли могут рекомендоваться антидепрессанты, противосудорожные препараты, НПВС мази и даже, диастолические таблетки, которые благодаря своему миорелаксирующему эффекту косвенно помогают при невралгии.

Еще один метод лечения невралгии – физиотерапия

В физиотерапии используются самые разные методы лечения невралгии, например, магнитное поле, которое обладает болеутоляющим и противовоспалительным действием. Хороший эффект дают также нисходящие водно-электрические ванны определенной температуры. Они обладают обезболивающим действием при болях, особенно невралгического характера. В некоторых случаях врачом могут назначаться массаж, грязевые компрессы и солевые ванны. Иногда при невралгии можно встретить применение иглоукалывания. Многие подтверждают эффективное действие такой процедуры.

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Во время невралгии важно избегать стрессов, уделять достаточно времени отдыху, правильно питаться. При появлении тревожных симптомов следует обратиться к специалисту – терапевту, неврологу или физиотерапевту. Лечение невралгии зависит в основном от выраженности болевого синдрома, а также от частоты его появления.

Для временного обезболивания используются нестероидные противовоспалительные препараты на основе диклофенака, в виде мази или геля.

Когда фармакотерапия неэффективна, лечение невралгии может принимать форму хирургического вмешательства или лучевой терапии – оба эти метода нацелены на блокировку или разрушение тех частей нервов, которые после воздействия раздражителей ответственны за приступы боли.

Помимо вышеперечисленных методов, пациентам с невралгией грудной клетки и другими невралгиями рекомендуется придерживаться диеты, богатой витаминами группы B (дефицит витаминов B способствует более быстрой деградации нервных клеток) и использовать различные способы снижения стресса, такие как прогулки, массаж, сон. Самочувствие пациента – один из важных факторов выздоровления и успокоения приступов невралгии.

Диагностика невралгия как основа успешного лечения

В случае невралгии очень важно, чтобы врач учел все заболевания, которыми страдает пациент, и анализировал его историю здоровья, благодаря чему можно будет определить причину проблемы.

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Важную роль играет и дифференциальная диагностика, исключающая другие причины боли у пациента. Врач должен проверить болезненность раздражающего нерва, а также оценить наличие соответствующих триггерных точек. Следует добавить, что время является ключевым моментом в диагностике невралгии, потому что боль может быть вызвана очень опасными для организма патологическими процессами. Примером может служить давление на нерв, вызванное прогрессирующими неопластическими изменениями. В таких случаях решающее значение имеет время лечебного вмешательства.

Невралгия часто связана с эмоциональными проблемами, тогда рекомендуется психолога или психиатра, а при необходимости использовать успокаивающие лекарства или антидепрессанты.

С другой стороны, если невралгия является результатом болезни, только эффективное лечение основного заболевания принесет облегчение. Терапевт, который диагностирует невралгию, назначит прием к соответствующим специалистам.

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