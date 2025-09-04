Нейробиологи рекомендуют: 9 простых способов ежедневного ухода за своим мозгом

Мозг / © Associated Press

Уделяете ли вы своему мозгу должное внимание? В конце концов, именно ваш мозг отвечает за все, что вы делаете — от дыхания и движения до мышления и ощущений.

О том, как поддержать работу мозга, рассказывает Woman&Home.

Поддерживая здоровый мозг и пытаясь улучшить его здоровье, вы снижаете риск когнитивного спада и нейродегенеративных заболеваний, наслаждаетесь лучшей регуляцией настроения и улучшаете физическое самочувствие, поскольку мозг регулирует жизненно важные функции организма. В конце концов, научиться заботиться о своем мозге означает вести более продуктивную, полноценную и независимую жизнь, что кажется особенно актуальным с возрастом.

Мы не можем контролировать неизменные факторы риска, такие как наш возраст или гены, но мы можем принимать сознательные решения относительно того, что мы потребляем и сколько двигаемся ежедневно, что известно как переменные факторы риска.

Хорошая новость заключается в том, что мы никогда не слишком стары, чтобы делать влиятельные изменения. Нейропластичность, способность мозга адаптироваться и меняться, никогда не прекращается, если мы даем ему шанс оставаться активным.

Ваш мозг не знает разницы между правильным и неправильным. Он знает, что повторялось, и нейропластичность процветает на повторении по своей самой фундаментальной, базовой формуле, объясняет Николь Виньола, нейробиолог. Это может играть нам на руку, потому что мозг любит последовательность, и лучший способ достичь этого — небольшие ежедневные коррективы.

Делайте 20 минут упражнений в день

Эксперты напоминают нам, что физические упражнения имеют преимущества, которые выходят за рамки физических. Если вы пытаетесь изменить свои привычки, вам нужен мозг, который является приятным и гибким, говорит Виньола, которая выступает за аэробные упражнения для здоровья мозга.

Когда мы занимаемся аэробными тренировками, мозг высвобождает нейротрофический фактор мозга (BDNF), небольшой белок, который помогает синапсам оставаться крепкими и способствует их росту. Представьте BDNF как удобрение для мозга, объясняет она.

Хотя исследование показывает, что езда на велосипеде может быть лучшим упражнением для здоровья мозга, ключом является регулярность, поэтому важнее всего делать то, что вам нравится. Ключ в том, чтобы найти то, чего вы с нетерпением ждете, будь то велопрогулки, плавание, бег, быстрая ходьба или танцы, говорит доктор Кейтлин Холл, нейробиолог и зарегистрированный диетолог.

Как только вы найдете свою любимую тренировку, вы будете пожинать плоды, поскольку будете делать ее чаще и научитесь заботиться о своем мозге с помощью движения. Физические упражнения увеличивают кровоток к мозгу и повышают уровень химических веществ, улучшающих настроение, таких как серотонин и дофамин. Они даже помогают расти новым клеткам мозга в таких областях, как гиппокамп, который связан с памятью, говорит доктор Голл.

Возьмите вес

Кроме аэробных упражнений Виньола рекомендует силовые тренировки, которые могут включать упражнения с отягощениями с гирями, штангами и гантелями.

Мы не часто думаем о нашем мозге как о мышце, но его точно можно тренировать как мышцу, утверждает она. Тренировки с сопротивлением помогают регулировать наши эмоции, уменьшать тревожность и со временем уменьшать стресс и предотвращать когнитивный спад.

Она добавляет, что тренировки с поднятием веса два-три раза в неделю идеально подходит, поскольку это помогает увеличить объем серого вещества мозга.

Этот тип тренировки, который также может включать функциональные фитнес-упражнения и калистенику для начинающих, если у вас нет доступа к весам, также поможет регулировать уровень сахара в крови и поддерживать гормоны, добавляет доктор Голл.

Позвольте себе отключиться

В наши дни мы можем сделать онлайн-заказ, просматривая сериалы, прокручивать социальные сети, когда стоим в очереди, и искать случайные вопросы в Google, когда нам не удается заснуть. Смартфоны также создают постоянный шквал стрессового «шума» от новостных циклов до непрерывных электронных писем, что также держит нас в состоянии постоянной бдительности.

Хронический стресс — одна из самых вредных, но в то же время недооцененных угроз для здоровья мозга. Он поддерживает высокий уровень кортизола, что со временем может ухудшить память, повлиять на эмоциональную регуляцию и даже уменьшить объем гиппокампа, критической области для памяти и обучения, говорит доктор Инмакулада Родригес Улесия, специалист по нейрофизиологии и медицине сна.

Избегайте постоянной перестимуляции и позволяйте себе отключиться, говорит она. Иногда это так просто, как закрыть глаза на несколько минут и сосредоточиться на дыхании. Ежедневно гуляйте без телефона или наушников, это даст разуму пространство для расслабления и обработки информации.

Вместо полноценной осознанности, эти небольшие привычки могут быть особенно полезными. Уменьшение ненужных требований, наслаждение тихими моментами и развитие спокойствия могут иметь глубокое влияние на ясность ума и долгосрочную устойчивость мозга, добавляет она.

Жуйте еду

Как говорится, вы то, что вы едите, поэтому стремитесь включить как можно больше компонентов лучшей диеты для здоровья мозга. То, что вы едите, буквально становится частью вашего мозга, говорит доктор Голл, которая работает как специалист по оси кишечник-мозг и женскому здоровью.

Мозг примерно на 60 процентов состоит из жира, и ему требуется постоянное поступление питательных элементов. Старайтесь хорошо пережевывать пищу, чтобы питательные вещества хорошо действовали, объясняет она. Это звучит забавно, но жевание стимулирует активность мозга и поддерживает пищеварение.

Выбирайте правильные перекусы

Независимо от того, ищете ли вы что-то, чтобы начать свой день, или думаете об обеде, есть определенные продукты, которые вы можете включить в свой перекус, что станет отличным топливом для мозга.

Планируя приемы пищи и перекусы, доктор Голл старается приоритезировать следующее:

Пребиотические волокна: они помогают вырабатывать бутират, который является типом короткоцепочечной жирной кислоты. Доказано, что бутират взаимодействует с осью кишечник-мозг, взаимодействуя с блуждающим нервом или с гематоэнцефалическим барьером, и уменьшает системное воспаление, говорит доктор. Вы можете найти пребиотическую клетчатку в чесноке, луке, артишоках, луке-порее, овсе, зеленых бананах или в хорошей добавке клетчатки.

Продукты, богатые омега-3: жирная рыба, такая как лосось, сардины или скумбрия, помогает защитить структуру мозга, говорит она. Выбирайте добавки с омега-3 (особенно ЭПК и ДГК), если вы не едите много жирной пищи.

Красочная растительная пища: Употребление разнообразной красочной растительной пищи — один из лучших способов подпитать свой мозг. Включите красочные фрукты и овощи, особенно ягоды, листовую зелень и краснокочанную капусту, для получения антиоксидантов.

Темный шоколад: В умеренных количествах темный шоколад известен своими природными соединениями, которые поддерживают настроение и концентрацию, говорит она.

Предоставляйте приоритет воде

Учитывая, что наши тела состоят примерно на 60% из воды, вполне логично, что лишение мозга и тела достаточного количества гидратации является вредным, но даже небольшое обезвоживание может повлиять на память, настроение и уровень энергии, говорит Голл.

Старайтесь выпивать около 6-8 стаканов воды в день, и больше, если вы активны или пьете кофеин. Травяные чаи и продукты, богатые водой, такие как огурец и ягоды, также учитываются, добавляет она.

Хотя гидратационные порошки и электролиты сейчас очень популярны, большинство из них — это дорогие смеси сахара, подсластителей и соли (именно то, чего люди стараются избегать), предупреждает она. Это не значит, что они не имеют своего места, например, если у вас диарея, рвота или сильное потоотделение, но большинству из нас это просто не нужно.

Сосредоточьтесь на поисках радости

Хронический стресс не только повышает уровень кортизола, но и со временем может нарушить память, настроение и сон. Это также влияет на кишечник, который играет большую роль в здоровье мозга, говорит Холл. Как уже упоминалось, важно осознавать свое использование Интернета и уменьшать его, но так же важно интегрировать простые ежедневные привычки.

Попробуйте глубоко дышать или медитировать несколько минут ежедневно, прогуляйтесь на свежем воздухе, в идеале на природе (лесные «купания» снижают кровяное давление, как было показано в исследованиях), или просто сделайте что-то веселое, например, послушайте музыку, добавляет доктор.

Смех, танцы, творчество — это не роскошь, они жизненно важны для здорового, устойчивого мозга. Даже несколько минут ежедневного снятия стресса могут успокоить вашу нервную систему и поддерживать здоровье мозга со временем, говорит она.

Также важно поддерживать полноценные дружеские и семейные отношения. Поддержание социальных связей является одним из самых сильных предикторов долгосрочного здоровья мозга. Даже короткие, регулярные социальные моменты помогают. Это не обязательно должно быть что-то формальное. Общение с другом, смех или участие в группе стимулируют память, внимание и эмоциональную устойчивость.

Оставайтесь любознательными

Мозг процветает благодаря новизне, вызовам и любознательности. Когнитивная стимуляция поддерживает нейронные сети задействованными и гибкими, и это жизненно важный фактор в сохранении когнитивного здоровья с возрастом, отмечает доктор Родригес Улесия.

После 40 лет мозг все еще имеет прекрасную пластичность, но ему нужна стимуляция, чтобы оставаться острым. Старайтесь ежедневно изучать что-то новое, даже что-то небольшое. Исследование незнакомых тем поддерживает гибкость моего мышления и заряжает энергией, говорит она.

Вы можете посетить музей или художественную выставку, совершить гастрономический тур в вашем городе или городке, записаться на четырехнедельный языковой курс, попробовать занятия по гончарству или загрузить приложения для викторин. Все это имеет значение.

Дело не в том, чтобы делать что-то сложное, а в том, чтобы оставаться любознательным. Будь то новое хобби, творческое занятие или изучение языка, важно выйти за пределы своих привычных ментальных моделей, говорит нейробиолог.

Отдайте приоритет сну

Неудивительно слышать, что сон является одной из важнейших функций мозга. Во время глубокого сна мозг очищается от токсинов, укрепляет воспоминания и восстанавливает эмоциональное равновесие. Когда сон постоянно плохой, это влияет не только на настроение или концентрацию. Со временем это увеличивает риск когнитивного снижения и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, говорит доктор Родригес Улесия.

Распространенной ошибкой, является нерегулярные режимы сна, когда вы поздно ложитесь спать в выходные или пытаетесь «наверстать» пропущенный сон, что нарушает циркадный ритм, говорит она. Опять же, чрезмерное использование экранов вечером является еще одной проблемой, поскольку синий свет задерживает естественную выработку мелатонина организмом.

Избегайте экранов по крайней мере за час до сна, ужинайте легко и рано, а также практикуйте глубокие дыхательные упражнения, чтобы успокоить свою нервную систему.

С возрастом надо обращать внимание на гормональные изменения, особенно в перименопаузе, поскольку они могут незаметно влиять на архитектуру сна. Научиться лучше спать с помощью надлежащей гигиены сна, последовательности и в некоторых случаях медицинских советов является ключевым на этом этапе жизни, говорит она.