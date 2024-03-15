Нейрохирург объяснил, почему люди дергаются во сне

Всегда интересно узнать, почему мы чувствуем подергивание во сне. Нейрохирург раскрывает эту загадку и дает важные советы.

Подергивание во сне, известное также как гипнагогический рывок, является распространенным явлением, с которым сталкивается много людей. Это непредсказуемое подергивание, которое возникает, когда человек засыпает, и часто оно приводит к временному пробуждению. Этот эпизод сопровождается скорым спазмом тела. Каковы причины и способы решения, рассказывает нейрохирург dr.z_neurosurgery в своем TikTok.

Подергивание во сне не является причиной для волнения. Нейрохирург доктор Зингер рассматривает три основные гипотезы, объясняющие причины подергивания во сне.

Первая, наиболее общепризнанная гипотеза, утверждает, что во время сна мозг переходит от одной фазы в другую, что может вызвать этот момент подергивания. Это изменение сигнала может быть ошибочно истолковано мозгом как чувство падения, вызывающее такую реакцию тела.

Некоторые исследования также указывают на то, что подергивание во сне может быть эволюционной приобретенной чертой, которая могла помочь нашим предкам избежать падения с деревьев.

Кроме того, существуют исследования, показывающие, что стресс, тревога, физическое истощение и большое количество кофеина могут спровоцировать подергивание во сне.

Для обеспечения спокойного сна рекомендуется соблюдать профилактические меры, релаксировать, заниматься физической активностью и ограничить употребление кофеина. Эти простые шаги будут способствовать улучшению качества сна и обеспечить вам более спокойный сон.

Даже после выполнения этих советов вы все равно можете ощущать гипнагогические рывки. Они считаются нормальной частью засыпания. Однако если вы чувствуете другие движения, нарушающие ваш сон, обратитесь к врачу.

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