Ниацинамид в медицине и косметологии: зачем он нужен и насколько безопасен

Ниацинамид в медицине и косметологии: зачем он нужен и насколько безопасен

Ниацинамид – производный витамина B3, известного как PP. Ниацинамид обладает широким спектром действием, это безопасный ингредиент с низким аллергенным потенциалом.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о ниацинамиде, его свойствах и правилах использования косметики с ним.

Ниацинамид (никотинамид) был открыт еще в середине 1930-х годов, а чуть позже включен в список основных фармакологических средств ВОЗ. Никотинамид доступен в виде пищевых добавок и таблеток, используемых в дерматологической практике. В коммерческих целях ниацинамид производят либо из никотиновой кислоты (ниацин), либо из никотинонитрила. Сегодня такая форма витамина В3 является популярным косметическим веществом, входящим в состав различных кремов и сывороток.

Что такое ниацинамид? Зачем он нужен?

Ниацинамид является производным витамина B3, также известного как витамин PP, ниацин или никотинамид. В отличие от других витаминов группы В, он может вырабатываться в организме из основной аминокислоты триптофана, однако в очень небольших количествах. Поэтому основным его источником являются определенные виды продуктов – печень, дрожжи, рыба, злаки или пищевые добавки.

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Важно отметить, что он участвует в синтезе половых гормонов, столь необходимых для правильного функционирования организма, а также кортизола, тироксина и инсулина. Также существует мнение, что витамин B3 увеличивает способность иммунных клеток бороться с бактериями золотистого стафилококка, поскольку увеличивает количество лейкоцитов, ответственных за борьбу с инфекцией.

В качестве добавки или таблеток его принимают внутрь для профилактики и лечения пеллагры (дефицита ниацина). Пеллагра – заболевание, характеризующееся триадой симптомов – со стороны кожи, желудочного тракта и центрально-нервной системы. Первый симптом – кожные поражения, имеющие вид солнечных ожогов; второй – диарея; третий – нарушение памяти.

Помните, что перед началом приема ниацинамида следует проконсультироваться с врачом и определить его цель использования, а также верную дозу. Принято считать, что суточная потребность одного взрослого человека в ниацине составляет от 14 до 16 мг. Однако некоторые добавки в одной таблетке содержат целых 500 мг витамина B3, но такие высокие концентрации используются только в случае диагностированных нарушений.

Ниацинамид и его свойства: чем он поможет

Ниацинамид, являясь предшественником НАД (динуклеотида) и НАДФ (кофермента), имеет очень широкое действие и, следовательно, очень широкое применение, особенно в косметологии и дерматологии. Вот некоторые примеры:

ниацинамид входит в состав препаратов, используемых для предотвращения и уменьшения гиперпигментации кожи;

никотинамид уменьшает покраснение после акне, воспалений и пребывания на солнце. Дает эффект осветления и сияния кожи;

обладает противоугревыми свойствами, часто назначается совместно с другими средствами для лечения акне. Оказывает противовоспалительное действие, снижает выработку кожного сала, а также подавляет размножение бактерий Cutibacterium acnes;

обладает антиоксидантными свойствами. Увеличивает выработку коллагена, положительно влияя на процессы обновления кожи. Повышает уровень церамидов, которые способствуют защите кожи и удерживание в ней влаги;

обеспечивает некоторый уровень защиты от вредного УФ-излучения;

ниацинамид в течение многих лет использовался в качестве ингредиента в косметике для чувствительной, пигментированной, воспаленной и жирной кожи, а также в антивозрастных кремах. Было отмечено, что он хорошо переносится всеми типами кожи и не вызывает аллергической реакции.

Ниацинамид в косметологии

Нельзя отрицать, что ниацин положительно влияет на организм, поэтому он так охотно используется в процессе создания различных видов косметики. Косметика, содержащая витамин B3, предназначена для всех типов кожи: чувствительной, нормальной, комбинированной, сухой и жирной. Это доказательство его универсальности. Однако чаще всего его используют люди с проблемной кожей.

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Ниацинамид обладает очень широким действием, в то же время это проверенный, безопасный ингредиент с низким аллергенным потенциалом. Он легко впитывается кожей и обычно хорошо ею переносится. При этом эффект уже можно заметить при его минимальной концентрации в 2%.

Многие дерматологи отмечают, что жирная и склонная к акне кожа по достоинству оценит противовоспалительное действие никотинамида. Регулярное использование средств на основе формы витамина В3 уменьшает количество воспалительных очагов, регулирует работу сальных желез, значительно уменьшает количество высыпаний. В случае розацеа снижает гиперчувствительность кожного покрова.

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Для зрелой кожи также полезно использовать продукты с ниацинамидом. Из-за того, что с возрастом количество керамидов в коже уменьшается, стоит восполнить их дефицит, добавив в косметику витамин B3. Более того, он увеличивает выработку коллагена, а также стимулирует синтез гиалуроновой кислоты в коже.

Как пользоваться косметикой с ниацинамидом

Косметику с ниацинамидом можно использовать как в утреннем, так и в вечернем уходе. Однако перед тем как начать его применение, стоит знать несколько вещей, в том числе проконсультироваться с дерматологом:

одновременно не следует сочетать продукты с ниацинамидом и витамином С, их следует разделить на утренний и вечерний уход. Совместное их использование нейтрализует действие друг друга, и, более того, они могут вызвать раздражение кожи;

лучше не комбинировать ниацинамид с кислотами AHA/BHA, так как увеличивается риск аллергической реакции;

ниацинамид рекомендуется при использовании ретинола, косметологи отмечают, что это отличное сочетание в антиэйдж уходе;

ниацинамид, хоть и немного, но усиливает действие продуктов с SPF, поэтому он станет отличным дополнением к утреннему уходу, особенно летом;

добавляя его в повседневный уход, начинайте с более низких концентраций, предпочтительно от 2% до 5% . Этот ингредиент следует вводить постепенно – сначала использовать средства с В3 несколько раз в неделю и при положительной реакции кожи перейти на постоянное применение или курсами.

Никотинамид – по утверждению дерматологов, это хорошо переносимый, безопасный и гипоаллергенный продукт. При правильном использовании не раздражает кожу, а также дает возможность сделать ее лучше и здоровее.

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