Никогда так не делайте: 3 витамина и добавки, которые не следует принимать перед сном

Прием всех витаминов и добавок на ночь может быть самым простым способом не забыть о них, но сон и добавки не всегда являются дружественными спутниками.

Некоторые добавки могут прервать ваш сон или вообще затруднить засыпание. GoodHousekeeping рассказал о том, каких витаминов и минералов следует избегать перед сном, а какие добавки могут на самом деле быть полезными для сна.

Чтобы сохранить гигиену сна, дважды подумайте, прежде чем принимать следующие добавки перед сном.

Витамин B12

Витамины группы B, особенно B12, играют роль как в выработке энергии, так и в неврологической функции, поэтому их лучше принимать в начале дня, говорит Анна Гольцум, диетолог.

Помните, что исследования связывают бессонницу как с низким уровнем витамина B12, так и с его повышенным количеством. Лучшая практика - убедиться, что вы принимаете достаточно витамина B12 для поддержания своего здоровья, правильно рассчитывая дозировку. Среднестатистический взрослый человек должен потреблять около 2,4 микрограмма (мкг) витамина B12 ежедневно, при этом для беременных и кормящих женщин рекомендуется немного больше потребления - 2,6 мкг и 2,8 мкг соответственно.

Кальций

Прием кальция перед сном может нарушить сон, поскольку он может негативно повлиять на усвоение магния, минерала, который поддерживает сон.

Но не пропускайте его полностью: дефицит кальция также может повредить вашему сну. Лучше всего придерживаться рекомендуемой суточной нормы добавок кальция, которая составляет около 1000 миллиграммов (мг) (1200 мг в день для взрослых старше 51 года), или просто потреблять кальций через пищевые источники, таких как молоко и молочные продукты, которые положительно влияют на сон и могут улучшить его качество.

Мультивитамины

Поскольку большинство мультивитаминов содержат питательные вещества, такие как кальций и витамины группы В, лучше избегать их приема перед сном по причинам, перечисленным выше. Кроме того, Гольцум отмечает, что поскольку большинство мультивитаминов содержат жирорастворимые витамины, для лучшего усвоения которых в организме нужен пищевой жир, их лучше всего принимать во время еды, а не непосредственно перед сном.

Конечно, не всем нужно принимать мультивитамины для оптимального здоровья, если вы удовлетворяете свои потребности в питательных веществах только из рациона. Однако ежедневный прием мультивитаминов может быть полезным для тех, кто пытается забеременеть, беременных и кормящих женщин, людей с проблемами мальабсорбции, а также пожилых людей с низким аппетитом, которые имеют риск недостаточного потребления питательных веществ.

Добавки, полезные для сна

Хотя некоторые добавки не идеально подходят для приема перед сном, другие могут на самом деле быть полезными для сна.

Магний - это жизненно важный минерал, который помогает поддерживать сон. Исследование показало, что когда люди принимали магний за два часа до сна, у них улучшалось качество сна (особенно глубокий сон), настроение, энергия, бдительность, а также ежедневная активность и производительность. Среднестатистический взрослый человек должен потреблять минимум от 310 до 420 мг магния ежедневно, причем мужчинам рекомендуются более высокие дозы. Магний является популярной ночной добавкой не без оснований - исследования показывают, что он играет определенную роль в регулировании нейромедиаторов, что позитивно сказывается на качестве сна.

Витамин С. Исследования показывают, что более высокий уровень витамина С в сыворотке крови связан с лучшим сном. Среднестатистический взрослый человек должен потреблять по меньшей мере от 75 до 90 мг витамина С ежедневно, причем мужчинам рекомендуются более высокие дозы, а людям, которые кормят грудью, - до 120 мг ежедневно.

Железо. Если у вас дефицит железа, то плохой сон может быть вашей нормой. Но ежедневное употребление добавок железа для обеспечения нормального уровня может помочь вам восстановить здоровый сон. Среднестатистический мужчина должен потреблять около 8 мг железа ежедневно, а средняя женщина - 18 мг ежедневно, тогда как беременные должны потреблять 27 мг ежедневно.

Омега-3 жирные кислоты. Исследование показывает, что повышенное потребление полиненасыщенных омега-3 жирных кислот приводит к лучшей эффективности сна, то есть соотношение времени, которое вы проводите во сне, к общему времени, проведенному в постели. Эксперты предполагают, что омега-3 жирные кислоты содержатОмега-3 жирные кислоты могут помочь поддерживать сон, влияя на регуляцию секреции серотонина, что, в свою очередь, может помочь регулировать сон. Среднестатистический взрослый человек должен потреблять по меньшей мере от 1,1 до 1,6 грамма омега-3 жирных кислот ежедневно.

Чтобы обеспечить себе лучший сон, придерживайтесь приема магния перед сном. И хотя ежедневный прием поливитаминов может помочь поддерживать здоровье вашего сна, принимайте его с утренним приемом пищи, чтобы предотвратить любые нарушения сна и улучшить его усвоение. Если вы не уверены, безопасно ли принимать вашу добавку перед сном, обратитесь за советом к надежному врачу или фармацевту. Для того, чтобы наслаждаться качественным сном и одновременно питать свой организм добавками, нужен баланс каждого питательного вещества, которое лучше всего подходит для вашего организма.

Поэтому перед тем как определиться с приемом витаминов и добавок и их дозировкой обязательно посоветуйтесь с врачом и сдайте все необходимые анализы.