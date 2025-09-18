Никогда так не делайте: как листание страниц на телефоне в туалете повышает риск геморроя

Телефон / © Credits

Простые изменения образа жизни, такие как большее употребление клетчатки, гидратация, движение и меньше скроллинга, могут помочь уменьшить риск. Залипание в телефоне, сидя в туалете, может иметь неприятный побочный эффект: повышенный риск геморроя.

Почему и как это происходит объясняет НеаІтѕІіпе.

Результаты исследования показывают, что длительное листание телефона в туалете увеличивает давление на ректальные вены.

В исследовании рассматривались туалетные привычки 125 взрослых, которые прошли колоноскопию в медицинском центре.

Почти две трети признались, что скролят в туалете, и у них риск развития геморроя был на 46% выше по сравнению с теми, кто этого не делал. Исследователи обнаружили, что пользователи телефонов, как правило, задерживались в туалете значительно дольше, часто пять минут или более за одно посещение.

Те, кто зависает в телефоне в туалете, также сообщали о меньшей физической активности в целом, что свидетельствует о том, что как туалетные привычки, так и образ жизни могут увеличить риск геморроя.

Использование телефонов в туалете и геморрой

Майкл Дж. Аллен, доктор медицинских наук, семейный врач и врач первичной медицинской помощи, объяснил, что длительное сидение на унитазе может создавать давление на ректальные вены. Кровь имеет тенденцию к накоплению, и этот отек повышает вероятность геморроя, сказал он. Представьте себе это как перегибание садового шланга: чем дольше вы это делаете, тем больше накапливается противодавление.

Сочетание длительного сидения и положения с наклоном вперед, которое стало синонимом использования телефона, может привести к напряжению и отеку. Это положение создает постоянное давление на нежные вены, что приводит к отеку и увеличению вероятности развития геморроя, сказала Снигуле Гейдж, врач.

Это нельзя сравнить с сидением на стуле, где таз имеет определенную поддержку, сказала она. Поскольку давление продолжается минуту за минутой, часто даже не осознавая этого, эти сосудистые подушки отекают и растягиваются. Основными факторами, способствующими развитию геморроя, является все, что увеличивает давление в нижней части прямой кишки.

Крупнейшими из них являются запор, напряжение, слишком длительное сидение (то ли на унитазе, то ли за столом), беременность, хроническая диарея и диета с низким содержанием клетчатки, сказал Аллен. Все это приводит к отеку и выпячиванию вен, и именно это создает геморрой.

Симптомы геморроя, на которые следует обратить внимание

Хотя такие привычки, как скроллинг, могут повысить вероятность геморроя, важно распознать признаки на ранней стадии, чтобы знать, когда достаточно самопомощи, а когда пора обратиться за медицинской помощью.

Большинство людей замечают зуд, определенный дискомфорт или отек вокруг ануса, а иногда и кровь после опорожнения, сказал Гейдж. У некоторых пациентов также появляется болезненная шишка, которую легко нащупать.

Для большинства людей геморрой — это просто неприятное заболевание, которое может вызвать смущение. Однако есть серьезные симптомы, которые могут вызвать беспокойство.

Аллен посоветовал обратиться к врачу, если у вас возникнет что-то из перечисленного:

постоянное или сильное кровотечение;

боль не улучшается безрецептурными средствами;

симптомы длятся дольше недели;

темный, черный или дегтеобразный стул.

Как уменьшить риск геморроя

Оставлять телефон вне туалетной комнаты — очевидный выбор для уменьшения риска геморроя. Если ваш телефон должен сопровождать вас в туалете, есть несколько вещей, которые вы можете сделать.

Гейдж рекомендовала поставить небольшую подставку под ноги. Это немного приподнимает ваши колени, обеспечивая вашему телу лучшее положение без напряжения, объяснила она.

Одна из лучших вещей, которые вы можете делать вне ванной комнаты, — это употреблять продукты, которые ограничивают риск запора.

Аллен отметил, что диета с высоким содержанием клетчатки часто является ключевой. Диета с высоким содержанием клетчатки смягчает кал и облегчает его опорожнение, уменьшая напряжение, тогда как обработанные продукты с низким содержанием клетчатки могут ухудшить запор, сказал он.

Увеличьте потребление пищевых волокон, продолжил он. Стремитесь получать примерно до 25-30 граммов клетчатки ежедневно из фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов — это хорошая цель.

Гидратация также полезна. Без достаточного количества жидкости клетчатка может высушить все вокруг там, где она есть, вместо того, чтобы помогать, сказала Гейдж. Просто выпив стакан воды с завтраком, обедом и ужином, вы можете со временем достичь реальных изменений.

Наконец, оба эксперта согласились, что физические упражнения могут помочь способствовать регулярности и снизить риск запора. Даже легкая ходьба имеет значение.

Если вы поднимаете тяжелые вещи, убедитесь, что вы сгибаете колени и держите спину прямо. В противном случае вы создаете давление именно там, где это не нужно, сказала Гейдж.

Какие варианты лечения геморроя

Геморрой в большинстве случаев легко лечится.

Легкие случаи часто улучшаются с помощью безрецептурных кремов или суппозиториев, объяснил Аллен. Сидячие ванночки также могут быть полезными, а холодные компрессы могут облегчить отек.

Чтобы притупить боль, он рекомендовал пероральные обезболивающие средства.

Хотя большинство легких случаев можно лечить дома, медицинские процедуры могут быть необходимыми, если симптомы сильные или рецидивируют, кровотечение значительное, а консервативное лечение не дало результатов.

Процедуры могут включать склеротерапию или хирургическое удаление. Однако важно помнить, что хирургическое вмешательство является редким явлением и предназначено только для сложных случаев, сказал Аллен.

Хотя геморрой является очень распространенным явлением, вы можете уменьшить риск с помощью небольших изменений в образе жизни. Ешьте больше клетчатки, пейте больше воды и проводите меньше времени в телефоне, находясь в туалете.

Если вы чувствуете дискомфорт или замечаете у себя симптомы геморроя, не занимайтесь самолечением, а обязательно обратитесь к врачу.