Низкое давление: симптомы и когда время обращаться к врачу

Низкое давление / © Credits

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Мы привыкли беспокоиться из-за высокого давления, но и слишком низкие показатели не стоит игнорировать, об этом говорит врач Юрий Габорец. Гипотония может сопровождаться слабостью, головокружением и учащенным сердцебиением, а в отдельных случаях сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Поэтому важно не просто пытаться повысить давление, а выяснить, почему оно снизилось.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Если низкое давление сопровождается сильным головокружением, холодным потом, выраженной слабостью, одышкой, болью в груди или потерей сознания, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Внезапное значительное падение давления может быть связано с опасными состояниями, в частности с инфарктом или внутренним кровотечением.

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Длительное понижение давления также требует внимания, особенно если из-за этого ухудшается самочувствие. Не стоит самостоятельно лечиться кофе или препаратами для повышения давления, не выяснив причину.

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Нормализация давления

Прежде всего необходимо определить, что именно вызывает проблему. Врач может порекомендовать обследование, в частности проверку работы сердца и, по показаниям, гормонального фона. Если причина связана с каким-либо заболеванием или приемом лекарств, лечение подбирают в соответствии с ситуацией.

На самочувствие также могут влиять обезвоживание, перемены погоды, недостаточное питание и резкая смена положения тела. Поддержать стабильное состояние помогут достаточное потребление жидкости, регулярная умеренная физическая активность и полноценный отдых. Если симптомы повторяются, стоит обсудить их с семейным врачом или кардиологом.

Не следует самостоятельно начинать закаливаться холодной водой или принимать препараты «для тонуса сосудов», ведь такие методы подходят не всем. Точно так же кофе не является универсальным решением, ведь кофеин может по-разному влиять на самочувствие, а чрезмерное употребление напитков с кофеином нежелательно.

Артериальное давление — один из показателей состояния здоровья, однако важны не только цифры на тонометре, но и симптомы, а также общее самочувствие. Не игнорируйте повторяющиеся эпизоды слабости или головокружения и не пытайтесь самостоятельно «подгонять» показатели до нормы. Лучшая стратегия — выяснить причину вместе с врачом и подобрать безопасный способ её устранения.

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