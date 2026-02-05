Ночная рутина, которая мешает спать / © Credits

Этот подход называют «отказ от привычек», которые мешают расслабиться. Как рассказало издание Real Simple,когда мы перестаем делать то, что стимулирует нервную систему, она естественно настраивается на покой. Не нужно лишать себя всего и сразу, достаточно выбрать одну привычку, практиковать ее отказ в течение нескольких недель и наблюдать, как улучшается сон.

Вот самые распространенные ночные привычки, которые стоит пересмотреть и советы, как их «отключить».

Экранный просмотр перед сном

Скроллинг TikTok или сериал перед сном кажется действием, которое должно нам расслаблять, но синий свет с экранов сигнализирует мозгу, что это время активности. Стоит избегать экранного времени за 1-2 часа до сна. Альтернатива: легкая растяжка, йога, теплый душ или время с семьей и домашними животными. Если совсем не хочется отказываться от гаджетов, попробуйте очки или фильтры для блокировки синего света.

Поздние перекусы и ужин

Есть сразу перед сном — соблазнительно, но вредно. Во время активного пищеварения мозг получает сигнал, что еще нужно энергии для активности, поэтому заснуть сложнее. Стоит ужинать за 2-3 часа до сна. Если ужин поздний — легкий перекус, например, йогурт с фруктами и гранолой, поможет не навредить сну.

Алкоголь перед сном

Тот вечерний бокал вина кажется успокаивающим, но он фрагментирует сон в ночное время. Лучше наслаждаться алкоголем раньше, например во время ужина и завершить его прием за 3 часа до сна. Позже лучше выбрать травяной чай или безалкогольную газировку.

Постоянные мысли о делах и планах

Обсуждение списков дел или «что если» в постели держит мозг в активном режиме. Отложите такие размышления на ранее в вечернее время. Записывайте задачи в блокнот или готовьте план на завтра в другой комнате. Попробуйте перед сном выбрать 2-3 возможных решения для ваших забот и это помогает мозгу переключиться на покой.

Сложные или эмоциональные разговоры

Обсуждение проблем с партнером или друзьями перед сном может стимулировать мысли и эмоции, а это мешает заснуть. Если возможно, перенесите такие разговоры на другое время, например, на утро или день. Если ночной разговор неизбежен, заканчивайте его по крайней мере за час до сна.

Иногда путь к спокойному сну — это не добавление новых ритуалов, а отказ от тех, что уже есть. Попробуйте «отключить» одну ночную привычку за раз и наблюдайте за результатом. Сон станет лучше, а вы — отдохнувшими, без давления и стресса. Маленькие изменения в вечерней рутине способны подарить большие результаты для вашего комфорта и здоровья.