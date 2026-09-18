Ночной режим и лишний вес: ученые обнаружили интересную закономерность / © Credits

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Одни люди легко просыпаются на рассвете и чувствуют себя наиболее продуктивными утром, другим гораздо комфортнее жить по ночному графику. Эту индивидуальную склонность называют хронотипом — естественным предпочтением определенного времени для сна и активности в течение суток. И она может быть связана не только с тем, когда мы ложимся спать, но и с тем, когда и что мы едим, об этом рассказало издание Medical News Today.

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, приняли участие 287 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Исследователи сравнивали три хронотипа: утренний, вечерний и промежуточный. Более половины участниц относились к промежуточному типу, поэтому для анализа его объединили с утренним.

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У женщин с вечерним хронотипом был выявлен более высокий индекс массы тела, больший окружность талии и бедер, а также более высокий процент общего и висцерального жира. В то же время у этой группы чаще наблюдались неблагоприятные показатели, связанные с обменом веществ, в частности более высокие уровни триглицеридов, инсулина и HbA1c.

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Важно не только время сна

Одна из самых интересных частей исследования касалась питания. Совы в целом потребляли больше калорий и углеводов, причем значительная часть пищи приходилась именно на поздний вечер. В это время они также получали больше жиров и белка.

Более позднее время отхода ко сну также было связано с некоторыми менее благоприятными показателями метаболизма. А большее количество калорий, потребленных вечером, коррелировало с более высоким уровнем HbA1c — показателя, который используется для оценки риска предиабета и диабета II типа.

Специалисты отмечают, что это не означает, что сама по себе привычка ложиться спать поздно автоматически приводит к лишнему весу. Вечерний хронотип может также влиять и на другие факторы, такие как продолжительность сна, режим работы, пищевые привычки и образ жизни.

Что делать совам

Эксперты советуют обратить внимание не только на количество пищи, но и на время её употребления. Если основная часть калорий приходится на поздний вечер, стоит постепенно перенести сытные приёмы пищи на более раннее время.

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Также полезно выбирать белковые продукты, овощи и другие питательные продукты, а количество сладостей и простых углеводов на ночь — сократить.

Впрочем, не стоит пытаться резко изменить свой естественный режим. Исследователи подчеркивают, что хронотип зависит от многих факторов, в частности от культуры, работы и образа жизни, а будущие исследования должны помочь понять, насколько персонализированными должны быть рекомендации по питанию.

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