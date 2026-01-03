Ночные смены: как помочь организму восстановиться, когда вы работаете против биологических часов / © Credits

Когда человек не спит ночью, организм не «привыкает» — он ошибается. Мозг воспринимает ночное бодрствование как признак опасности: «что-то случилось». В ответ запускается гормон стресса кортизол, уровень которого может расти в несколько раз. Вместе с ним активируются воспалительные процессы, иммунитет снижается, а сердце работает в режиме повышенной нагрузки.

Врач Юрий Габорец объясняет, что регулярная ночная работа связана с более высокими рисками сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и хронической усталости. Но хорошая новость заключается в том, что вред можно уменьшить, если действовать системно.

Сон сразу после смены

Сон / © Credits

Идеально — полноценный сон, но если это невозможно, даже 30-40 мин дремоты после смены важны.

Ключевое условие — полная темнота: зашторенные окна, маска для сна и тишина. Именно в темноте запускается выработка мелатонина — гормона, который снижает воспаление и помогает мозгу «переключиться» в режим восстановления. Даже короткий сон в темноте может уменьшить уровень воспалительных цитокинов примерно на 20-30%.

Гидратация вместо кофе

После ночной смены рука автоматически тянется к кофе, но это ловушка. Кофеин еще больше повышает кортизол и мешает глубокой фазе сна. Рекомендация врача проста:

выпить не менее 0,5 л воды до утра или в первые часы после смены

отложить кофе хотя бы до второй половины дня

Вода помогает стабилизировать давление, уменьшить головную боль и поддержать работу сердца.

Легкая еда

Завтрак / © Credits

Ночная работа и голод — это резкие колебания глюкозы, которые истощают нервную систему. Оптимально:

небольшой перекус с белком и клетчаткой

избегать сладкого «для бодрости»

Это уменьшает нагрузку на поджелудочную железу и помогает организму не входить в режим стресса.

Дневной свет

Даже если вы спали днем, 20 мин солнечного света имеют огромное значение. Прогулка или просто пребывание на улице:

помогает «перезапустить» биологические часы

снижает воспаление

поддерживает синтез витамина D

Свет — это сигнал для мозга, что опасность миновала.

Магний, витамин D и никакого кофеина с утра

Витамин D / © Credits

Хронический стресс истощает запасы магния, а это влияет на нервную систему, сон и сердечный ритм. Витамин D, в свою очередь, поддерживает иммунитет и гормональный баланс. Также важно:

не пить кофе сразу после смены

сделать легкую прогулку или зарядку

Даже 10-15 мин движения после работы могут существенно снизить уровень воспаления и помочь телу перейти в режим восстановления.

Ночные смены — это серьезное испытание, но не повод игнорировать собственное здоровье. Забота о сне, воде, свете и микронутриентах — это не «роскошь», а базовая профилактика.

Как отмечает врач Юрий Габорец, баланс между работой и отдыхом — это инвестиция в долгую жизнь. Вы нужны своим детям, близким и самим себе. И даже в сложном графике можно найти способ поддержать организм.