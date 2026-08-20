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Ночные смены: какую цену платит организм за сменную работу
Работать ночью иногда приходится, ведь для медиков, военных, водителей, охранников и представителей многих других профессий это часть работы. Однако регулярное нарушение режима сна может сказываться на сердце, гормональном фоне, обмене веществ и нервной системе.
У человеческого организма есть свои биологические часы, настроенные на простой сценарий: днём — активность, ночью — сон и восстановление. Когда этот ритм регулярно нарушается ночными дежурствами, организму приходится работать вопреки естественному режиму.
Кандидат медицинских наук Юрий Габорец подчеркивает, что человек может психологически привыкнуть к ночным сменам, но это не означает, что организм перестал на них реагировать.
Ночные смены изматывают
Именно ночью организм переходит в режим восстановления: отдыхает нервная система, меняется гормональная активность, восстанавливаются мозг и другие системы организма.
Регулярные ночные дежурства могут сбивать биологические часы и создавать дополнительную нагрузку на организм. Среди возможных последствий врач называет:
повышение риска возникновения проблем с артериальным давлением
набор лишнего веса
нарушение обмена веществ
диабет
сердечно-сосудистые проблемы
профессиональное выгорание
То есть одна бессонная ночь вряд ли станет катастрофой. Проблема возникает тогда, когда ночной режим превращается в постоянный образ жизни.
Если все же приходится работать ночью
Конечно, избежать ночных смен могут далеко не все. Медики, военные, полицейские, водители, охранники и работники многих других сфер не могут просто перенести рабочий день на утро. В таком случае важно хотя бы уменьшать нагрузку на организм. После ночной смены стоит дать себе возможность полноценно выспаться, желательно в темной и тихой комнате. Не стоит пытаться компенсировать усталость бесконечными чашками кофе в течение дня.
Также важно регулярно находить время для нескольких полноценных ночей сна в неделю, если это позволяет рабочий график. Организм нельзя полностью «обмануть» изменением режима, но для него можно создать более благоприятные условия для восстановления.
Ночная работа порой неизбежна, но относиться к ней как к абсолютно безопасной привычке не стоит. Организм может некоторое время выдерживать нарушенный режим, однако хроническое недосыпание и постоянное сдвигание биологических часов имеют накопительный эффект. Поэтому, если ночные дежурства — часть вашей жизни, главное — не героизировать, а беречь себя.