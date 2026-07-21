Нужна не только вода: как поддерживать водный баланс в жаркую погоду

Кофе и стакан с водой / © Credits

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В жаркую погоду следует увеличить потребление жидкости сверх стандартных 9 стаканов для женщин и 13 стаканов для мужчин.

Поддержание водного баланса — это не только употребление воды — около 20% вашей суточной нормы жидкости поступает с пищей. Богатые водой продукты, такие как арбуз, огурец, салат, клубника и бульоны, могут помочь вам достичь ваших целей по гидратации.

Healthline рассказывает, на что следует обратить внимание в жару, чтобы избежать обезвоживания.

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Когда вы сильно потеете в жару, вы теряете электролиты, такие как калий, натрий, магний и кальций. Восполнение их с помощью порошка электролитов, кокосовой воды или сбалансированного питания может помочь предотвратить усталость, даже если вы пьете много воды.

С повышением температуры поддержание водного баланса — одна из самых полезных мер, которые вы можете принять для своего здоровья. Вам, возможно, интересно, сколько воды на самом деле нужно пить, чтобы оставаться увлажненным в жаркий день.

Вот что вам нужно для поддержания водного баланса в жаркую погоду, включая простые советы о том, как пить больше воды, когда следует употреблять электролиты, а также продукты, богатые водой, которые можно включить в свой рацион и которые идеально подходят для летнего дня.

Также узнайте, как обеспечить себе безопасность в жару и на какие признаки обезвоживания следует обращать внимание, в частности, когда именно пора обратиться за медицинской помощью.

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Сколько воды следует пить в жару

Эксперты рекомендуют выпивать в среднем около девяти стаканов жидкости в день для женщин и 13 стаканов для мужчин.

Однако в жаркую погоду важно увеличить потребление воды. Это связано с тем, что обычно вы теряете больше жидкости с потом, а повышение уровня гидратации помогает восполнить её.

Советы по поддержанию водного баланса в жару

Во время жары или при посещении жаркой страны существует множество способов поддерживать водный баланс и снизить риск осложнений, таких как тепловое истощение или тепловой удар. К ним относятся:

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Держите под рукой бутылку с водой

В жаркие дни полезно иметь под рукой многоразовую бутылку для воды и регулярно наполнять её. Это может помочь вам ежедневно достигать своих целей по гидратации.

При выборе идеальной бутылки для воды полезно учитывать несколько факторов.

Размер: Насколько большая бутылка для воды вам нужна? Подумайте, где вы будете использовать её чаще всего: например, за рабочим столом, во время коротких поездок на работу или для активного отдыха. Если она слишком большая или не имеет ручки, её может быть трудно носить с собой.

Сохранение температуры: Предпочтёте ли вы вакуумно-изолированную бутылку, чтобы жидкости дольше оставались холодными? Это может быть особенно полезно, если вы живёте в жарком климате.

Тип крышки: вам будет удобнее пить из бутылки с трубочкой, откидной крышкой или завинчивающейся крышкой?

Материал: Вы бы хотели, чтобы ваша бутылка была изготовлена из пластика без бисфенола А, стекла или нержавеющей стали?

Пейте часто, даже если не чувствуете жажды

Важно регулярно пить жидкость в течение дня, а не ждать, пока появится чувство жажды.

Ощущение жажды, как правило, уже является признаком того, что ваш организм обезвожен. Вместо этого вам следует стараться пить равномерно в течение дня.

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Некоторым людям полезно ставить цели по гидратации, например, выпить всю бутылку воды к определенному времени. Однако, если вы считаете, что, скорее всего, забудете выпить воду, подумайте о том, чтобы скачать приложение, напоминающее о гидратации, или настроить напоминания на своем телефоне.

Включите в свой рацион продукты с высоким содержанием воды

Хотя питьевая вода — отличный способ поддерживать водный баланс, это не единственный способ достичь ваших целей в области гидратации. Фактически, около 20% вашей суточной нормы жидкости поступает с пищей, которую вы употребляете. Включение продуктов с высоким содержанием воды в ваш рацион может стать отличным способом увеличить потребление воды.

К продуктам с высоким содержанием воды относятся:

арбуз

клубника

огурец

салат

болгарский перец

помидоры

апельсины

йогурт

бульоны и супы

Повысьте уровень электролитов

Электролиты — это жизненно важные минералы, содержащиеся в крови, тканях и моче. Они помогают регулировать работу нервной системы и поддерживать здоровье мышц.

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Обычно вы можете поддерживать нормальный уровень электролитов с помощью сбалансированного питания. Однако в жаркую погоду это становится сложной задачей, поскольку многие люди теряют электролиты с потом. При обезвоживании организму часто требуется восполнение электролитов.

Электролиты содержатся в нескольких различных минералах, таких как:

магний

калий

натрий

кальций

Быстрый и простой способ восполнить уровень электролитов в жаркие дни — добавить в воду порошок электролита. Вы также можете воспользоваться кокосовой водой, которая содержит около 45 граммов калия в одном стакане (237 мл).

Придайте воде дополнительный вкус

Поддержание водного баланса не означает просто пить обычную воду в течение всего дня. На самом деле существует множество способов улучшить уровень гидратации с помощью воды, которая отличается прекрасным вкусом и содержит ещё больше питательных веществ.

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Подумайте о том, чтобы добавить следующее в воду.

Нарезка фруктов и добавление их в напиток может стать отличным способом разнообразить вашу воду. Среди популярных вариантов можно назвать:

дольки цитрусовых, таких как лимоны, лаймы и апельсины;

ягоды, такие как клубника, черника или малина;

дольки огурца.

Подумайте о том, чтобы добавить в воду пакетики с фруктовым или травяным чаем. Вы можете пить его горячим или дать ему настояться в ледяной воде, чтобы приготовить холодный чай.

Кроме того, на рынке представлено множество ароматизированных капель с нулевой калорийностью, которые могут улучшить вкус вашей воды и придать ей аромат без сахара.

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Признаки обезвоживания и как его лечить

Во время жары или при посещении жаркой страны может быть полезно знать о признаках обезвоживания, чтобы вы могли немедленно принять меры и избежать ухудшения симптомов.

Признаки обезвоживания включают:

ощущение жажды

сухость во рту, на губах и языке

чувство усталости

головная боль

головокружение или легкое головокружение

мочеиспускание реже, чем обычно

темно-желтая или сильно пахнущая моча

Если у вас обезвоживание, вам следует пить много жидкости. Если обезвоживание сильное, может быть полезно принимать раствор для пероральной регидратации, представляющий собой предварительно смешанные растворы, содержащие воду, сахара и соли, чтобы быстро повысить уровень гидратации.

Также может быть полезно избегать напитков, содержащих кофеин, или алкоголя, поскольку это усилит обезвоживание.

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Когда следует обращаться за медицинской помощью при обезвоживании

Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью при обезвоживании, если у вас наблюдается что-либо из перечисленного:

вы испытываете головокружение при вставании, и оно не проходит

вы дышите быстро или у вас учащенный пульс

у вас слабый пульс

вы испытываете необычную сонливость или спутанность сознания

С ростом числа периодов жары важно научиться поддерживать водный баланс.

В жаркую погоду следует увеличить потребление жидкости сверх стандартных 9 стаканов для женщин и 13 стаканов для мужчин. При этом пить нужно регулярно в течение дня, а не ждать, пока появится чувство жажды.

Включение в рацион продуктов с высоким содержанием воды, наличие под рукой бутылки с водой и увеличение потребления электролитов — все это отличные способы достичь ваших целей в области гидратации.

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