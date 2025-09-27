Нужно ли измерить давление, когда болит голова: рассказывает врач / © Credits

Профессор и доктор медицинских наук Вадим Билошицкий в разговоре для YouTube-канала Марички Падалко объяснил, почему измерение давления может быть важным, даже если у вас диагностирована мигрень.

Многие люди считают, что головная боль обязательно связана с повышенным давлением. На самом деле это не всегда так. Мигрень, которая часто начинается в молодом возрасте, чаще случается у людей с низким или нормальным артериальным давлением.

Во время приступа мигрени давление может повышаться как реакция организма на боль, а не как причина самой головной боли. Именно поэтому регулярное измерение давления помогает понять, что происходит в вашем организме и принять правильное решение о лечении или профилактике.

Взаимосвязь мигрени и давления

У людей с хроническими мигренями головная боль не всегда связана с гипертонией. Профессор Билошицкий объясняет:

Если у пациента повышается давление вследствие гипертонической болезни, сосудистая система адаптируется и боль часто не сопровождает повышение давления.

Если же приступ мигрени развивается на фоне склонности к головной боли, давление может расти во время самого приступа как физиологическая реакция на боль.

Это означает, что не стоит автоматически принимать лекарства против давления во время головной боли, если у вас нет диагностированной гипертонии.

Как правильно измерять давление

Чтобы получить точные данные:

Измеряйте давление в спокойном состоянии, сидите или лежите. Используйте тонометр, проверенный врачом или сертифицированное устройство. Ведение дневника артериального давления помогает отслеживать закономерности и реакцию организма на головную боль. Зафиксируйте время измерения, уровень боли и возможные сопутствующие симптомы (тошнота, фотофобия, головокружение).

Когда обращаться к врачу

Важно знать, что регулярная головная боль с высоким давлением или резкими скачками артериального давления требует консультации врача. Особенно если:

головная боль сопровождается тошнотой, головокружением или нарушением зрения;

боль появляется внезапно, интенсивно, «как никогда раньше»;

наблюдаются частые перепады давления без очевидной причины.

В этих случаях требуется комплексная диагностика, чтобы исключить серьезные сосудистые или неврологические проблемы.

Измерение артериального давления во время головной боли — это важный инструмент контроля за здоровьем, особенно для женщин со склонностью к мигрени. Оно позволяет отделить настоящие сосудистые проблемы от реакции организма на приступ головной боли, помогает врачу подобрать правильное лечение и предотвратить развитие осложнений.

Давление само по себе редко является причиной мигрени, но измерение помогает понять механизмы приступов и правильно действовать безопасно, подчеркивает профессор Билошицкий. Правильный контроль артериального давления — это шаг к здоровому образу жизни и уменьшению приступов головной боли.

