О чём может рассказать цвет ваших волос: неожиданные факты, о которых говорят учёные

О чём может рассказать цвет ваших волос / © Credits

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Наш естественный цвет волос определяется меланином — пигментом, который также отвечает за оттенок кожи и глаз. Существует два его основных типа.

Эумеланин — темный пигмент, определяющий черный и каштановый цвет волос. Больше всего его у брюнетов, немного меньше — у людей с русыми волосами.

Феомеланин — светлый пигмент, отвечающий за блонд и рыжие оттенки. Именно он придает волосам золотистые, клубничные, карамельные или медные оттенки.

Именно сочетание этих двух пигментов создает огромную палитру естественных цветов. С возрастом клетки волосяных фолликулов постепенно перестают вырабатывать меланин, поэтому почти каждый человек рано или поздно седеет, об этом сообщило издание The Washington Post.

В большинстве случаев цвет волос — всего лишь индивидуальная особенность. Однако последние научные исследования выявляют интересные связи между естественным оттенком волос и некоторыми состояниями здоровья.

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Рыжие волосы и светлые оттенки

Наиболее убедительные данные на сегодняшний день касаются людей с рыжими волосами. У большинства рыжеволосых людей обнаруживаются особые варианты гена MC1R, который заставляет клетки вырабатывать больше феомеланина. В то же время такая генетическая особенность часто сочетается со светлой кожей, которая почти не загорает, быстро обгорает и более уязвима к ультрафиолетовому излучению. Именно поэтому риск развития меланомы — самой опасной формы рака кожи — у людей с рыжими волосами выше.

Интересно, что исследования на лабораторных мышах выявили ещё одну неожиданную закономерность: даже без воздействия ультрафиолета у животных с «рыжим» геном чаще развивалась меланома. Это свидетельствует о том, что риск может быть связан не только с солнечным излучением, но и с самими особенностями пигментации.

Впрочем, это не означает, что люди с темными волосами полностью защищены. На развитие меланомы также влияют:

чрезмерное пребывание на солнце

посещение солярия

большое количество родинок

наследственность

Именно поэтому солнцезащитный крем остается обязательным для всех, независимо от цвета волос.

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Связь между рыжими волосами и болезнью Паркинсона

Некоторые исследования также указывают на возможную связь между вариантом гена MC1R, меланомой и болезнью Паркинсона.

Одна из гипотез заключается в том, что различные формы меланина могут по-разному влиять на нервные клетки в той области мозга, которая отвечает за развитие этого заболевания. Однако ученые отмечают, что доказательств пока недостаточно, чтобы говорить о прямой причинно-следственной связи.

Блондинки и рыжеволосые могут по-разному ощущать боль

Еще одна интересная особенность касается болевой чувствительности.

Эксперименты показали, что вариант гена MC1R влияет на гормональный баланс и количество опиоидных рецепторов, которые подавляют боль. Из-за этого у людей с рыжими волосами может быть более высокий болевой порог. Однако есть и другая сторона медали.

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Некоторые исследования свидетельствуют о том, что рыжеволосым может потребоваться примерно на 20% больше анестетика во время операций, поскольку стандартные дозы иногда действуют слабее или быстрее теряют эффект.

Подобная ситуация может возникать и во время стоматологических процедур. Именно поэтому врачам рекомендуется учитывать естественный цвет волос пациента при планировании обезболивания, особенно если речь идет о серьезном хирургическом вмешательстве.

Темные волосы могут влиять на их выпадение

Учёные также обратили внимание на ещё одну закономерность. Люди с темными волосами могут чаще сталкиваться с очаговой алопецией — аутоиммунным заболеванием, при котором волосы выпадают отдельными круглыми участками на голове или бороде. Это состояние может возникнуть у любого человека, но чаще всего проявляется еще в детстве или в молодом возрасте.

В исследовании 2024 года, в котором приняли участие более 500 тыс. жителей Великобритании, риск очаговой алопеции оказался выше у людей с черными волосами по сравнению с обладателями каштановых или более светлых волос. В то же время учёные подчеркивают, что сам цвет волос не является причиной заболевания, он лишь может быть одним из сопутствующих факторов.

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Почему у нас седеют волосы

Седина — естественный этап старения. Со временем в волосяных фолликулах истощаются стволовые клетки меланоцитов, вырабатывающие пигмент. Волосы постепенно становятся серыми, а со временем — белыми. Однако этот процесс иногда начинается раньше. Причинами могут быть:

наследственность

некоторые заболевания

сильный или длительный стресс

Во время стресса запускается реакция «бей или беги». Организм вырабатывает норадреналин, который воздействует на волосяные фолликулы и ускоряет истощение клеток, ответственных за пигмент. Именно поэтому сложные жизненные периоды могут ускорить появление седины.

Хотя полностью остановить этот процесс невозможно, рекомендуется вести здоровый образ жизни, а именно: сбалансированно питаться, достаточно спать и отказаться от курения. Это может помочь отсрочить раннее поседение.

Цвет волос не определяет наше будущее и уж точно не является диагнозом. Однако он может быть одним из многих факторов, помогающих лучше понять особенности организма.

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