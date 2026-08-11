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О пользе арбуза без мифов: врач рассказал, кому следует ограничить порции
Сладкий и сочный арбуз давно стал главным символом лета, но действительно ли он так полезен, как мы привыкли думать, давайте разберемся.
Есть продукты, вкус которых мгновенно переносит нас в беззаботное лето. Арбуз — как раз один из таких. Он ассоциируется с пикниками, отпуском, вечерами на природе и выходными. Однако за приятной сладостью скрывается не только хорошее настроение, но и немало полезных свойств.
По словам врача Юрия Габорца, арбуз можно смело назвать одним из лучших сезонных продуктов. Он не только освежает в жару, но и помогает поддерживать водный баланс, содержит важные антиоксиданты и минералы, необходимые для нормальной работы организма. Впрочем, как и любой продукт, он приносит пользу только тогда, когда его употреблять с умом.
Лучший помощник в жаркие дни
Главное преимущество арбуза — его способность быстро восполнять запас жидкости. Более чем на 90% он состоит из воды, поэтому отлично помогает организму справляться с жарой и поддерживать нормальный уровень гидратации.
Вместе с водой организм получает и часть микроэлементов, которые теряются из-за активного потоотделения. Именно поэтому несколько ломтиков арбуза летом могут стать не только приятным десертом, но и дополнительной мерой профилактики обезвоживания.
Здоровье сердца
Одна из причин, по которой врачи положительно относятся к этому летнему продукту, — его богатый состав. Арбуз содержит ликопин — мощный антиоксидант, который также придает мякоти характерный красный цвет. Он помогает защищать клетки от окислительного стресса и способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, в арбузе содержатся витамин С и калий — питательные вещества, которые поддерживают нормальную работу организма.
Улучшает кровообращение
По словам врача, в арбузе содержится аминокислота цитруллин. В организме она участвует в процессах образования оксида азота — вещества, способствующего расширению кровеносных сосудов. Благодаря этому улучшается кровообращение, а сосуды могут работать более эффективно.
Именно поэтому арбуз нередко называют одним из продуктов, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему.
Почки и борьба с отеками
Благодаря высокому содержанию воды арбуз обладает легким мочегонным действием. Это помогает организму естественным образом выводить избыток жидкости, что особенно актуально летом, когда многие люди сталкиваются с отеками из-за жары.
В то же время врач подчеркивает, что арбуз не является лечебным средством при заболеваниях почек, поэтому людям с хроническими проблемами мочевыделительной системы следует придерживаться рекомендаций своего врача.
Кому следует быть более внимательными
Несмотря на все преимущества, арбуз подходит не всем в неограниченных количествах. В первую очередь это касается людей с сахарным диабетом. Из-за высокого гликемического индекса большие порции могут приводить к быстрому повышению уровня глюкозы в крови, поэтому важно контролировать количество съеденного и учитывать арбуз в общем рационе.
Еще один момент, на который обращает внимание врач, — возможное содержание нитратов. Чаще всего они накапливаются в ранних арбузах или очень крупных плодах, особенно если в мякоти заметны желтые прожилки. Именно поэтому не рекомендуется спешить с большими порциями свежего арбуза. Сначала стоит попробовать небольшой кусочек и понаблюдать за самочувствием, особенно если вы покупаете первые арбузы сезона.