О пользе арбуза без мифов: врач рассказал, кому следует ограничить порции

О пользе арбуза без мифов рассказал врач / © Associated Press

Реклама

Есть продукты, вкус которых мгновенно переносит нас в беззаботное лето. Арбуз — как раз один из таких. Он ассоциируется с пикниками, отпуском, вечерами на природе и выходными. Однако за приятной сладостью скрывается не только хорошее настроение, но и немало полезных свойств.

По словам врача Юрия Габорца, арбуз можно смело назвать одним из лучших сезонных продуктов. Он не только освежает в жару, но и помогает поддерживать водный баланс, содержит важные антиоксиданты и минералы, необходимые для нормальной работы организма. Впрочем, как и любой продукт, он приносит пользу только тогда, когда его употреблять с умом.

Реклама

Лучший помощник в жаркие дни

Главное преимущество арбуза — его способность быстро восполнять запас жидкости. Более чем на 90% он состоит из воды, поэтому отлично помогает организму справляться с жарой и поддерживать нормальный уровень гидратации.

Реклама

Вместе с водой организм получает и часть микроэлементов, которые теряются из-за активного потоотделения. Именно поэтому несколько ломтиков арбуза летом могут стать не только приятным десертом, но и дополнительной мерой профилактики обезвоживания.

Здоровье сердца

Одна из причин, по которой врачи положительно относятся к этому летнему продукту, — его богатый состав. Арбуз содержит ликопин — мощный антиоксидант, который также придает мякоти характерный красный цвет. Он помогает защищать клетки от окислительного стресса и способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в арбузе содержатся витамин С и калий — питательные вещества, которые поддерживают нормальную работу организма.

Улучшает кровообращение

По словам врача, в арбузе содержится аминокислота цитруллин. В организме она участвует в процессах образования оксида азота — вещества, способствующего расширению кровеносных сосудов. Благодаря этому улучшается кровообращение, а сосуды могут работать более эффективно.

Реклама

Именно поэтому арбуз нередко называют одним из продуктов, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему.

Почки и борьба с отеками

Благодаря высокому содержанию воды арбуз обладает легким мочегонным действием. Это помогает организму естественным образом выводить избыток жидкости, что особенно актуально летом, когда многие люди сталкиваются с отеками из-за жары.

В то же время врач подчеркивает, что арбуз не является лечебным средством при заболеваниях почек, поэтому людям с хроническими проблемами мочевыделительной системы следует придерживаться рекомендаций своего врача.

Кому следует быть более внимательными

Несмотря на все преимущества, арбуз подходит не всем в неограниченных количествах. В первую очередь это касается людей с сахарным диабетом. Из-за высокого гликемического индекса большие порции могут приводить к быстрому повышению уровня глюкозы в крови, поэтому важно контролировать количество съеденного и учитывать арбуз в общем рационе.

Реклама

Еще один момент, на который обращает внимание врач, — возможное содержание нитратов. Чаще всего они накапливаются в ранних арбузах или очень крупных плодах, особенно если в мякоти заметны желтые прожилки. Именно поэтому не рекомендуется спешить с большими порциями свежего арбуза. Сначала стоит попробовать небольшой кусочек и понаблюдать за самочувствием, особенно если вы покупаете первые арбузы сезона.

Новости партнеров