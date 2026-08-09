О целлюлите без мифов: почему он появляется и можно ли от него избавиться / © Credits

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Целлюлит — слово, которое на протяжении многих лет заставляло женщин покупать десятки баночек с обещаниями «идеально гладкой кожи», изнурять себя тренировками и искать волшебное средство, которое навсегда решит эту проблему.

Однако современная дерматология относится к этому гораздо спокойнее, целлюлит — это нормальная особенность кожи, а не признак того, что вы неправильно питаетесь, мало двигаетесь или «не ухаживаете за собой», сообщило издание Health.

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По оценкам экспертов, с целлюлитом сталкиваются около 80–90% женщин после полового созревания. Он может встречаться у людей с разным весом, телосложением и образом жизни.

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Что такое целлюлит на самом деле

Целлюлит возникает тогда, когда жировые клетки под кожей начинают неравномерно давить на её поверхность, создавая характерные неровности и ямочки. Чаще всего он появляется в зонах, где естественным образом больше жировой ткани:

на бедрах

ягодицах

в области таза

Это не заболевание и не медицинская проблема. Целлюлит не наносит вреда здоровью и не требует лечения, если не вызывает личного дискомфорта. Его выраженность может меняться на протяжении жизни в зависимости от гормонов, возраста, состояния кожи и других факторов.

Почему он появляется

Под кожей находятся волокнистые структуры, соединяющие её с мышцами. Когда эти волокна натягиваются, они могут втягивать кожу вниз, в то время как жировая ткань поднимается вверх. Именно этот контраст и создает эффект неровной поверхности.

Почему у одних людей целлюлит заметнее, а у других почти не виден, до конца не ясно. Однако на его появление могут влиять:

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генетика — предрасположенность к целлюлиту часто передается по наследству

питание с большим количеством ультраобработанных продуктов и быстрых углеводов

малоподвижный образ жизни

недостаток жидкости в организме

Почему целлюлит чаще встречается у женщин

Существует несколько научных объяснений. Первая теория связана со строением соединительной ткани. У мужчин волокна под кожей обычно расположены в виде более плотной перекрестной структуры, которая лучше удерживает ткани. У женщин они расположены параллельно, поэтому жировые клетки могут легче создавать неровности на поверхности кожи.

Вторая теория касается гормонов. Важную роль может играть эстроген. Именно поэтому целлюлит часто становится более заметным в периоды гормональных изменений, а именно во время полового созревания, беременности или при применении гормональной терапии.

Как с возрастом меняется целлюлит

Время влияет на кожу так же, как и на весь организм. С возрастом снижается выработка коллагена — белка, отвечающего за упругость и плотность кожи. Она становится тоньше, менее эластичной, поэтому неровности могут быть более заметными. Также на внешний вид целлюлита могут влиять:

гормональные колебания

изменения веса

естественное старение кожи

Именно поэтому многие женщины замечают, что с годами текстура кожи меняется даже без существенных изменений в образе жизни.

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Можно ли избавиться от целлюлита

Краткий ответ: полностью и навсегда — нет. Ни один крем, массаж или процедура не могут гарантировать полное исчезновение целлюлита. Однако некоторые методы могут сделать его менее заметным. Среди процедур, эффективность которых подтверждена научными исследованиями:

Акустическая волновая терапия — специальные волны воздействуют на структуры, формирующие неровности.

Лазерные процедуры — помогают разрушать волокна, вызывающие втягивание кожи, а также могут стимулировать утолщение кожного слоя.

Субцизия — процедура, во время которой специальной иглой разрушают волокнистые тяжи под кожей.

Вакуумно-ассистированное высвобождение тканей — метод, который механически воздействует на структуры, вызывающие неровности.

Однако результат, как правило, не является пожизненным: со временем целлюлит может вновь стать заметным.

Кремы и спорт

Кремы не могут «убрать» целлюлит, но некоторые компоненты способны немного улучшить его внешний вид. Чаще всего используют средства, содержащие:

кофеином — он может временно сделать кожу гладкой

ретинолом — при длительном применении он может улучшать плотность кожи

Важно: эффект возможен только при регулярном применении в течение длительного времени.

Физическая активность также может помочь. Силовые тренировки, укрепляющие мышцы, способны визуально подтянуть кожу, поскольку изменяется соотношение мышечной и жировой ткани.

Современное представление о красоте постепенно меняется. Целлюлит больше не считается «недостатком» тела или чем-то, что нужно скрывать любой ценой. Да, процедуры, уход и здоровый образ жизни могут помочь сделать кожу гладкой и упругой, однако главное — иметь реалистичные ожидания.

Целлюлит не определяет вашу красоту, фигуру или здоровье. Это всего лишь одна из естественных особенностей человеческой кожи, так же как морщины, веснушки или возрастные изменения.

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