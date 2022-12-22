Обезболивающая елка, дофаминовая одежда и молитва от слабоумия: как лечит Рождество

Согласно научным исследованиям, соблюдение некоторых наших любимых праздничных традиций может быть не только веселым, но и полезным для вашего здоровья.

Как праздничные традиции, такие как колядки, украшение елки, приготовление праздничных блюд и изготовление праздничных костюмов или выбор наряда для праздника, могут облегчить боль, улучшить здоровье мозга и многое другое, рассказывает Womans world.

Рождественская елка как обезболивающее

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Поставить живую елку или украсить стол венком из еловых веток, зажечь свечу с ароматом сахарного печенья или испечь настоящие рождественские пряники — идеальный способ наполнить дом чудесным праздничным ароматом. Самое приятное: немецкое исследование показало, что это также облегчает боль. Исследователи говорят, что приятные запахи - в зависимости от того, какой из них вам больше всего нравится - активируют участки мозга, которые заметно снижают восприятие боли.

Составьте праздничный плейлист, чтобы почувствовать себя лучше

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Выбор любимых праздничных песен, которыми вы будете наслаждаться во время обрезки елки или упаковки подарков, не только поднимет вам настроение, но и быстро избавит от боли. Согласно новому британскому исследованию, простое действие по выбору мелодии дает вам чувство контроля, которое тоже уменьшает болевые ощущения.

Воспользуйтесь эффектом "дофаминовой одежды"

Если у вас есть платья, туфли или серьги, которые вы носите в это время года, потому что вам нравится, как празднично они выглядят, самое время их надеть. Это простой способ поднять себе настроение. Исследования показывают, что ношение любимой одежды вызывает всплеск дофамина, стимулирующего счастье. И это настолько эффективно для повышения вашего настроения, что эксперты назвали это явление "дофаминовой одеждой".

Любуйтесь новогодним декором, чтобы лучше спать

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Просто сделайте паузу в ежедневных делах, чтобы посмотреть на свои новогодние украшения, и это улучшит качество вашего сна. Это утверждение исследователей из Сингапура, которые обнаружили, что наслаждение прекрасным успокаивает, помогает глубже расслабиться ночью, быстрее засыпать и спать крепче.

Возьмите книгу, чтобы отвлечься от повседневных проблем

Согласно исследованию, проведенному в Ирландии, чтение "Рождественской песни" Чарльза Диккенса или другой рождественской классики перед сном способствует более спокойному сну. Исследователи объясняют, что книги любого жанра поглощают ваше внимание, отвлекая вас от повседневных проблем, чтобы вы могли более полно расслабиться и погрузиться в сон.

Рождественская молитва спасет от слабоумия

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Британское исследование показало, что люди, которые следуют религиозным обычаям, например, посещают богослужения или молятся, менее склонны к развитию болезни Паркинсона — неврологического расстройства, повышающего риск слабоумия. У религиозных людей более высокий уровень молекулы (BDNF), которая помогает выращивать новые нейроны мозга.

Выпейте кофе для пользы мозга

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Если вы убежденный атеист, для вас есть другой рецепт для улучшения мозговой деятельности. Согласно канадскому исследованию, употребление кофе может предотвратить потерю памяти. Исследователи объясняют, что фенилинданы темного обжаренного кофе сдерживают накопление вредных тау-белков в мозге, снижая риск болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Спасайтесь от простуды колядками

Напеваете ли вы мелодию во время выполнения домашних дел или ходите с колядками по соседям, пение снижает риск простуды, гриппа или других вирусов. Исследователи из Калифорнийского университета говорят, что это приводит к повышению уровня иммуноглобулина А в слюне, которая является первой линией защиты организма от вторжения вирусов. Он работает за счет снижения активности симпатической нервной системы, отвечающей за вашу стрессовую реакцию "бей или беги", что позволяет вашей иммунной системе работать более эффективно.

Задуйте свечу для укрепления иммунитета

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Добровольная работа по дому может принести вам пользу, говорит наука. Исследование, проведенное в Гарварде, показало, что глубокие вдохи и выдохи (как при задувании свечи) снижают риск гриппа. Растяжение и расслабление легочной ткани сдерживает размножение микробов, активируя противовирусные гены.

Дайте отдохнуть своему сердцу, упаковывая подарки

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Новое исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что дарители имеют более низкое диастолическое кровяное давление (нижнее число) и более низкую частоту сердечных сокращений, что снижает риск сердечного приступа и инсульта. Добрые поступки снимают напряжение, снимая нагрузку с сердца и артерий.

Устройте праздничный обед для стабилизации сердечного ритма

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Есть много веских причин, чтобы собраться с близкими на праздники - оказывается, в таких застольях есть и польза для здоровья. Регулярное общение с друзьями и семьей улучшает вариабельность сердечного ритма - показатель того, насколько быстро вы восстанавливаетесь после стресса - показывает исследование Университета Иллинойса.

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