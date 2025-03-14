Обезвоживание: все, что нужно знать о его последствиях

Обезвоживание – это состояние, которое возникает, когда организм теряет больше жидкости, чем получает.

Симптомы обезвоживания могут включать потемнение мочи, головные боли, вялость, головокружение и даже запор. Издание Medical News Today рассказало, что своевременная профилактика и правильная гидратация помогут избежать нежелательных последствий.

Вода – это жизнь

Около 60% человеческого тела состоит из воды, являющейся необходимой частью всех биологических процессов. Вода находится внутри клеток, в кровеносных сосудах и межклеточном пространстве, обеспечивает нормальное функционирование организма.

Баланс воды поддерживается сложной системой регулировки, а механизм жажды сигнализирует о необходимости пополнения запасов. Однако, особенно в жару или во время болезни, важно контролировать уровень гидратации и употреблять достаточное количество жидкости.

Симптомы обезвоживания

Ранними признаками недостатка воды являются:

сухость во рту;

вялость;

головные боли;

головокружение;

потемнение мочи;

понижение частоты мочеиспускания.

Серьезное обезвоживание проявляется:

отсутствием потоотделения;

впалыми глазами;

сухостью кожи;

низким артериальным давлением;

учащенным сердцебиением;

лихорадкой;

потерей сознания.

У младенцев дополнительными симптомами являются:

упавший родничок;

отсутствие слез во время плача;

впалый вид глаз и щек;

сухость языка и рта;

уменьшение количества мокрых подгузников.

Основные причины обезвоживания

Потеря жидкости может быть вызвана:

недостаточным потреблением воды;

диареей, рвотой;

чрезмерным потоотделением;

высокой температурой тела;

частым мочеиспусканием из-за диабета или употребления некоторых медикаментов.

Также в группе риска находятся пожилые люди, спортсмены, находящиеся в местности с высокими температурами или на значительных высотах.

Как предотвратить обезвоживание

Женщинам рекомендуется употреблять примерно 2,2 литра воды в день, но это зависит от возраста, образа жизни и физической активности. Важно:

регулярно пить воду в течение дня;

увеличивать потребление жидкости в жаркую погоду;

употреблять овощи и фрукты, богатые водой (огурцы, арбузы, апельсины);

избегать чрезмерного потребления кофеина и алкоголя.

Чем опасно обезвоживание

Если организм долгое время не получает достаточно воды, возможны серьезные осложнения:

снижение объема крови, которое может вызвать гипотонию;

судороги из-за нарушения баланса электролитов;

проблемы с почками, включая появление камней и инфекции;

тепловой удар, который может оказаться опасным для жизни.

Лечение и правильная регидратация

При легком обезвоживании следует увеличить потребление воды. Полезны прозрачные бульоны, спортивные напитки с электролитами или замороженные кусочки льда. Вместо этого следует избегать алкоголя, сладких газированных напитков и кофе.

В тяжелых случаях может потребоваться введение жидкости, особенно если обезвоживание сопровождается рвотой или длительной диареей.

Обратите внимание! Не стоит выпивать большое количество жидкости сразу – это может привести к отеку тканей. Лучше всего пить воду небольшими глотками в течение дня.

Обезвоживание – опасное состояние, которое можно предотвратить, если следить за уровнем потребления воды и реагировать на тревожные сигналы организма. Сбалансированная гидратация – залог здоровья, энергии и красоты, а правильные привычки питья помогут оставаться в форме вне зависимости от обстоятельств.

Мы также писали о том, что происходит с организмом, если каждое утро выпивать стакан теплой воды.

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