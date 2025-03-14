Обезвоживание: все, что нужно знать о его последствиях

Обезвоживание – это состояние, которое возникает, когда организм теряет больше жидкости, чем получает.
Симптомы обезвоживания могут включать потемнение мочи, головные боли, вялость, головокружение и даже запор. Издание Medical News Today рассказало, что своевременная профилактика и правильная гидратация помогут избежать нежелательных последствий.
Вода – это жизнь
Около 60% человеческого тела состоит из воды, являющейся необходимой частью всех биологических процессов. Вода находится внутри клеток, в кровеносных сосудах и межклеточном пространстве, обеспечивает нормальное функционирование организма.
Баланс воды поддерживается сложной системой регулировки, а механизм жажды сигнализирует о необходимости пополнения запасов. Однако, особенно в жару или во время болезни, важно контролировать уровень гидратации и употреблять достаточное количество жидкости.
Симптомы обезвоживания
Ранними признаками недостатка воды являются:
- сухость во рту;
- вялость;
- головные боли;
- головокружение;
- потемнение мочи;
- понижение частоты мочеиспускания.
Серьезное обезвоживание проявляется:
- отсутствием потоотделения;
- впалыми глазами;
- сухостью кожи;
- низким артериальным давлением;
- учащенным сердцебиением;
- лихорадкой;
- потерей сознания.
У младенцев дополнительными симптомами являются:
- упавший родничок;
- отсутствие слез во время плача;
- впалый вид глаз и щек;
- сухость языка и рта;
- уменьшение количества мокрых подгузников.
Основные причины обезвоживания
Потеря жидкости может быть вызвана:
- недостаточным потреблением воды;
- диареей, рвотой;
- чрезмерным потоотделением;
- высокой температурой тела;
- частым мочеиспусканием из-за диабета или употребления некоторых медикаментов.
Также в группе риска находятся пожилые люди, спортсмены, находящиеся в местности с высокими температурами или на значительных высотах.
Как предотвратить обезвоживание
Женщинам рекомендуется употреблять примерно 2,2 литра воды в день, но это зависит от возраста, образа жизни и физической активности. Важно:
- регулярно пить воду в течение дня;
- увеличивать потребление жидкости в жаркую погоду;
- употреблять овощи и фрукты, богатые водой (огурцы, арбузы, апельсины);
- избегать чрезмерного потребления кофеина и алкоголя.
Чем опасно обезвоживание
Если организм долгое время не получает достаточно воды, возможны серьезные осложнения:
- снижение объема крови, которое может вызвать гипотонию;
- судороги из-за нарушения баланса электролитов;
- проблемы с почками, включая появление камней и инфекции;
- тепловой удар, который может оказаться опасным для жизни.
Лечение и правильная регидратация
При легком обезвоживании следует увеличить потребление воды. Полезны прозрачные бульоны, спортивные напитки с электролитами или замороженные кусочки льда. Вместо этого следует избегать алкоголя, сладких газированных напитков и кофе.
В тяжелых случаях может потребоваться введение жидкости, особенно если обезвоживание сопровождается рвотой или длительной диареей.
Обратите внимание! Не стоит выпивать большое количество жидкости сразу – это может привести к отеку тканей. Лучше всего пить воду небольшими глотками в течение дня.
Обезвоживание – опасное состояние, которое можно предотвратить, если следить за уровнем потребления воды и реагировать на тревожные сигналы организма. Сбалансированная гидратация – залог здоровья, энергии и красоты, а правильные привычки питья помогут оставаться в форме вне зависимости от обстоятельств.
Мы также писали о том, что происходит с организмом, если каждое утро выпивать стакан теплой воды.
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