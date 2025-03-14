Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обезвоживание: все, что нужно знать о его последствиях

Обезвоживание: все, что нужно знать о его последствиях

Обезвоживание организма: все, что нужно об этом знать / Фото: Credits

Обезвоживание – это состояние, которое возникает, когда организм теряет больше жидкости, чем получает.

Симптомы обезвоживания могут включать потемнение мочи, головные боли, вялость, головокружение и даже запор. Издание Medical News Today рассказало, что своевременная профилактика и правильная гидратация помогут избежать нежелательных последствий.

Вода – это жизнь

Около 60% человеческого тела состоит из воды, являющейся необходимой частью всех биологических процессов. Вода находится внутри клеток, в кровеносных сосудах и межклеточном пространстве, обеспечивает нормальное функционирование организма.

Баланс воды поддерживается сложной системой регулировки, а механизм жажды сигнализирует о необходимости пополнения запасов. Однако, особенно в жару или во время болезни, важно контролировать уровень гидратации и употреблять достаточное количество жидкости.

Симптомы обезвоживания

Ранними признаками недостатка воды являются:

  • сухость во рту;
  • вялость;
  • головные боли;
  • головокружение;
  • потемнение мочи;
  • понижение частоты мочеиспускания.

Серьезное обезвоживание проявляется:

  • отсутствием потоотделения;
  • впалыми глазами;
  • сухостью кожи;
  • низким артериальным давлением;
  • учащенным сердцебиением;
  • лихорадкой;
  • потерей сознания.

У младенцев дополнительными симптомами являются:

  • упавший родничок;
  • отсутствие слез во время плача;
  • впалый вид глаз и щек;
  • сухость языка и рта;
  • уменьшение количества мокрых подгузников.

Основные причины обезвоживания

Потеря жидкости может быть вызвана:

  • недостаточным потреблением воды;
  • диареей, рвотой;
  • чрезмерным потоотделением;
  • высокой температурой тела;
  • частым мочеиспусканием из-за диабета или употребления некоторых медикаментов.

Также в группе риска находятся пожилые люди, спортсмены, находящиеся в местности с высокими температурами или на значительных высотах.

Как предотвратить обезвоживание

Женщинам рекомендуется употреблять примерно 2,2 литра воды в день, но это зависит от возраста, образа жизни и физической активности. Важно:

  • регулярно пить воду в течение дня;
  • увеличивать потребление жидкости в жаркую погоду;
  • употреблять овощи и фрукты, богатые водой (огурцы, арбузы, апельсины);
  • избегать чрезмерного потребления кофеина и алкоголя.

Чем опасно обезвоживание

Если организм долгое время не получает достаточно воды, возможны серьезные осложнения:

  • снижение объема крови, которое может вызвать гипотонию;
  • судороги из-за нарушения баланса электролитов;
  • проблемы с почками, включая появление камней и инфекции;
  • тепловой удар, который может оказаться опасным для жизни.

Лечение и правильная регидратация

При легком обезвоживании следует увеличить потребление воды. Полезны прозрачные бульоны, спортивные напитки с электролитами или замороженные кусочки льда. Вместо этого следует избегать алкоголя, сладких газированных напитков и кофе.

В тяжелых случаях может потребоваться введение жидкости, особенно если обезвоживание сопровождается рвотой или длительной диареей.

Обратите внимание! Не стоит выпивать большое количество жидкости сразу – это может привести к отеку тканей. Лучше всего пить воду небольшими глотками в течение дня.

Обезвоживание – опасное состояние, которое можно предотвратить, если следить за уровнем потребления воды и реагировать на тревожные сигналы организма. Сбалансированная гидратация – залог здоровья, энергии и красоты, а правильные привычки питья помогут оставаться в форме вне зависимости от обстоятельств.

Мы также писали о том, что происходит с организмом, если каждое утро выпивать стакан теплой воды.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация