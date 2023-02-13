Облегчают боль, поднимают настроение, проясняют сознание, снимают стресс: пять целебных запахов

Иногда старые средства работают лучше всего. Во многих древних культурах запах был не просто парфюмом. Одни ароматы имели религиозное и символическое значение, другие - использовались как лечебные средства.
Древние китайцы и средневековая европейская цивилизация считали, что аромат очищает воздух и предотвращает болезни. Древние египтяне также знали, что глубокое вдыхание цветка лотоса вызывает наркотический эффект.
О том, какие ароматы мы все еще используем сегодня для того, чтобы улучшить настроение, уменьшить стресс, замедлить истончение волос, очистить мозг и облегчить головную боль, пишет Womans World.
Корица для поднятия настроения
С библейских времен корица ценилась в Израиле и Иордании за ее целебные свойства. А в научной статье Североамериканского журнала психологии отмечается, что аромат корицы может улучшить настроение. Исследование также показало, что он может повысить мотивацию, производительность и бдительность.
Совет
Следуйте ближневосточной традиции и добавляйте корицу в свой утренний чай и делайте глубокий вдох, делая глоток.
Мыло с ароматом хвои может снизить уровень кортизола
Чтобы уменьшить стресс и напряжение, вызывающие всплеск гормона кортизола, используйте мыло с запахом сосны. Аромат может снизить уровень стресса, одно из исследований показало, что прогулки в сосновом лесу значительно снижают уровень кортизола. Пинен сосны действительно может снизить уровень кортизола. Японцы, зная об этих свойствах дерева, с 1982 года официально запустили национальную профилактическую программу лесных купаний - "синрин-йоку" - в качестве полноценной терапии от стресса.
Спрей из сандалового дерева замедлит истончение волос
Практики аюрведической медицины в Индии добавляют сандаловое масло в тоники для волос, чтобы стимулировать их рост, и теперь мы, возможно, знаем почему. Согласно исследованию, опубликованному в Nature Communications, волосяные фолликулы содержат рецепторы, подобные рецепторам в носу, которые помогают нам чувствовать запах. При активации сандаловым деревом эти рецепторы продлевают активную фазу роста волос.
Совет
Самостоятельно добавьте 20 капель масла сандалового дерева в бутылочку с 100 мл воды, а затем сбрызните подушку перед сном.
Понюхайте кофейные зерна, чтобы очистить мозг от тумана
Аромат кофе известен своей способностью обострять мышление. Исследование, опубликованное в журнале Consciousness and Cognition, говорит, что мозг связывает аромат с бдительностью, что может повысить концентрацию настолько, что вам вообще не нужно будет пить сам кофе.
Мятный компресс облегчает головную боль
Древний римлянин, известный как Плиний Старший, считал, что отвары дикой мяты наносят на виски, чтобы облегчить головную боль. И это может работать так же хорошо и сегодня: исследование, опубликованное в Frontiers in Neurology, показало, что нанесение ментолового геля на лоб эффективно снижает интенсивность головной боли во время острого приступа мигрени.
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