Облегчают боль, поднимают настроение, проясняют сознание, снимают стресс: пять целебных запахов

Иногда старые средства работают лучше всего. Во многих древних культурах запах был не просто парфюмом. Одни ароматы имели религиозное и символическое значение, другие - использовались как лечебные средства.

Древние китайцы и средневековая европейская цивилизация считали, что аромат очищает воздух и предотвращает болезни. Древние египтяне также знали, что глубокое вдыхание цветка лотоса вызывает наркотический эффект.

О том, какие ароматы мы все еще используем сегодня для того, чтобы улучшить настроение, уменьшить стресс, замедлить истончение волос, очистить мозг и облегчить головную боль, пишет Womans World.

Корица для поднятия настроения

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С библейских времен корица ценилась в Израиле и Иордании за ее целебные свойства. А в научной статье Североамериканского журнала психологии отмечается, что аромат корицы может улучшить настроение. Исследование также показало, что он может повысить мотивацию, производительность и бдительность.

Совет

Следуйте ближневосточной традиции и добавляйте корицу в свой утренний чай и делайте глубокий вдох, делая глоток.

Мыло с ароматом хвои может снизить уровень кортизола

Чтобы уменьшить стресс и напряжение, вызывающие всплеск гормона кортизола, используйте мыло с запахом сосны. Аромат может снизить уровень стресса, одно из исследований показало, что прогулки в сосновом лесу значительно снижают уровень кортизола. Пинен сосны действительно может снизить уровень кортизола. Японцы, зная об этих свойствах дерева, с 1982 года официально запустили национальную профилактическую программу лесных купаний - "синрин-йоку" - в качестве полноценной терапии от стресса.

Спрей из сандалового дерева замедлит истончение волос

Практики аюрведической медицины в Индии добавляют сандаловое масло в тоники для волос, чтобы стимулировать их рост, и теперь мы, возможно, знаем почему. Согласно исследованию, опубликованному в Nature Communications, волосяные фолликулы содержат рецепторы, подобные рецепторам в носу, которые помогают нам чувствовать запах. При активации сандаловым деревом эти рецепторы продлевают активную фазу роста волос.

Совет

Самостоятельно добавьте 20 капель масла сандалового дерева в бутылочку с 100 мл воды, а затем сбрызните подушку перед сном.

Понюхайте кофейные зерна, чтобы очистить мозг от тумана

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Аромат кофе известен своей способностью обострять мышление. Исследование, опубликованное в журнале Consciousness and Cognition, говорит, что мозг связывает аромат с бдительностью, что может повысить концентрацию настолько, что вам вообще не нужно будет пить сам кофе.

Мятный компресс облегчает головную боль

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Древний римлянин, известный как Плиний Старший, считал, что отвары дикой мяты наносят на виски, чтобы облегчить головную боль. И это может работать так же хорошо и сегодня: исследование, опубликованное в Frontiers in Neurology, показало, что нанесение ментолового геля на лоб эффективно снижает интенсивность головной боли во время острого приступа мигрени.

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