Облысение: прически, которые могут привести к выпадению волос

Вы, без сомнения, выбираете прическу, подчеркивающую вашу индивидуальность и стиль – конский хвост, плетение, туго затянутая прическа или даже любимый головной убор могут стать вашей визитной карточкой, однако все это может стать причиной потери волос.

Однако, как предупреждает издание American Academy of Dermatology Association, такие прически могут постоянно тянуть волосы и вредить их здоровью, а со временем это может привести к выпадению волос. Этот процесс, известный медицине как тракционная алопеция, может стать серьезной проблемой, особенно для тех, кто постоянно использует тугие прически или другие методы, нагружающие кожу головы.

Тракционная алопеция

Тракционная алопеция возникает вследствие постоянного вытягивания волос, создающих чрезмерное напряжение для волосяных фолликулов. Это состояние может быть более выраженным у людей, которые используют тугие прически или они являются частью культурных или профессиональных привычек.

Прически, которые могут вызвать тракционную алопецию

Туго заплетенные волосы: постоянное натяжение во время плетения может повредить фолликулы.

Туго затянутые пучки и хвостики: несмотря на эстетическую привлекательность, такие прически, как лошадиный хвост, создают дополнительную нагрузку на корни волос.

Наращивание или плетение: особенно на распущенных волосах, потому что они не способны выдержать постоянного натяжения.

Постоянное трение головного убора или платка: если вы сильно стягиваете волосы перед накрытием, это может привести к травмам фолликулов.

Как предотвратить выпадение волос

Дерматологи советуют соблюдать несколько простых правил, чтобы уменьшить риск тракционной алопеции:

Избегайте частого ношения тугих причесок.

Распускайте прическу. Дайте волосам возможность отдохнуть – уменьшите постоянную вытяжку, особенно вокруг линии роста.

Выбирайте легкие косы.

Выбирайте короткие волосы. Длинные волосы чаще заплетаются и убираются в пучки и хвосты.

Ограничьте тугие прически. Например, носите тугую прическу не более 6-8 недель подряд.

Будьте осторожны с переплетами. Носите косы недолго и немедленно расплетайтесь, если испытываете дискомфорт или боль.

Выбирайте вшитые плетения вместо тех, для которых используют клей.

Регулярно меняйте прическу. Это дает волосам возможность восстановиться после напряжения.

Осторожно носите головной убор. Если покрываете волосы, не сильно затягивайте их. Шелковые или атласные платки будут гораздо бережнее других материалов.

Если вы замечаете ранние признаки выпадения – ломкие волосы вокруг лба, изменения в линии роста или участка, где волосы выглядят натянутыми – немедленно измените прическу или используйте средства защиты волос. Если выдергивание продолжается, волосы могут прекратить расти и на месте прежних волос появится блестящая лысая кожа.

Лечение тракционной алопеции

Лучший способ остановить выпадение волос – это обратиться к дерматологу, когда вы начинаете замечать симптомы. Врач может диагностировать тип выпадения волос и составить индивидуальный план лечения. Для восстановления волосы могут быть использованы:

Кортикостероиды

Антибиотики

Миноксидил

В тяжелых случаях могут рекомендовать процедуры восстановления волос для увеличения их количества на лысых участках или для восстановления естественной линии роста.

Когда обратиться к дерматологу

Если у вас начинают выпадать волосы, не откладывайте визит к врачу. Выпадение может иметь много причин – от чрезмерной стяжки до стресса или генетической предрасположенности. Врач сможет помочь добраться до корня проблемы и предложить эффективные методы лечения.

Тугие прически, постоянное плетение или головные уборы могут вызвать тракционную алопецию – состояние, при котором волосы выпадают из-за постоянного напряжения. Заботливый уход за волосами, регулярное изменение причесок и своевременная консультация с дерматологом помогут сохранить красоту и здоровье ваших прядей.

Помните, ваши волосы – это не только часть вашего стиля, но и важный показатель здоровья. Защищайте его, заботьтесь о нем и наслаждайтесь уникальным видом, который приносит вам уверенность и гармонию в повседневной жизни.

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