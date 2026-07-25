Обманчивая прохлада от пива в жару: можно ли пить его летом

Пиво / © Credits

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Лето — это время пикников, отдыха у водоемов и долгих вечеров на свежем воздухе. Именно в этот период холодные напитки пользуются наибольшей популярностью, а пиво часто становится одним из символов летнего досуга.

Однако медики призывают не путать приятное ощущение прохлады с реальной помощью организму в жару. По словам врача Юрия Габорца, алкоголь не помогает легче переносить высокие температуры, а в некоторых случаях даже повышает риск опасных последствий.

После нескольких глотков холодного пива действительно может показаться, что жара отступает. Однако это лишь субъективное ощущение. На самом деле такой напиток не заменяет обычную воду и не обеспечивает организму надлежащей гидратации. Поэтому рассчитывать на него как на способ избежать перегрева не стоит.

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Как алкоголь влияет на организм в жару

Высокая температура уже сама по себе представляет собой серьезную нагрузку для организма. Алкоголь лишь усиливает этот эффект. По словам врача, в жару он может:

замедлять скорость реакции

создавать дополнительную нагрузку на сердце

ускорять пульс

создавать ложное ощущение, что ситуация находится под контролем

Именно эта ложная уверенность нередко становится причиной опрометчивых решений.

После алкоголя — никаких рискованных развлечений

Врач подчеркивает, что после употребления пива, даже если его было немного, не следует заниматься деятельностью, требующей быстрой реакции и концентрации. Речь идет, прежде всего, о:

купании в водоемах

прыжках в воду с мостов или других возвышенностей

вождении автомобиля

поездках на электросамокате

велосипедных прогулках

управлении лодкой

В жару сочетание алкоголя, высокой температуры и физической активности может быть особенно опасным.

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Безалкогольное пиво

Безалкогольное пиво действительно является лучшей альтернативой алкогольному, однако и его не стоит считать заменителем воды. В таком напитке могут содержаться:

сахар

газ

калории

а иногда даже небольшое количество алкоголя

Поэтому для поддержания водного баланса лучшим выбором по-прежнему остается обычная питьевая вода.

Формула безопасного лета гораздо проще, чем кажется. Вода, тень и здравый смысл — именно эти три вещи помогают лучше всего пережить жару. Холодное пиво может быть частью отдыха, но не способом защититься от высокой температуры. Поэтому берегите себя, не переоценивайте возможности организма и помните, что лучшие летние воспоминания — это те, после которых не приходится восстанавливать здоровье.

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