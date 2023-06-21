Общая и местная анестезия: чем отличаются, когда применяются и как работают

Есть два вида анестезии. В зависимости от типа операции или процедуры врачи решают, будет ли использоваться общая или местная анестезия.

Еще сто лет назад пациенты подвергались всем операциям без какой-либо анестезии и в плохих санитарных условиях. Неудивительно, что большинство из них не переживало встреч с хирургом. К счастью, сегодня комфорт пациента превыше всего - как во время небольших манипуляций, так и во время более серьезных хирургических вмешательств.

Когда можно использовать общую и местную анестезию, чем они отличаются и как работают, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Как правильно выбрать метод обезболивания

Выбор вида анестезии проводится во время анестезиологического интервью с пациентом, на этом этапе врач рассказывает о преимуществах и недостатках того или иного метода обезболивания. Выбор анестезии зависит от нескольких факторов. Прежде всего от характера процедуры, ее объема и того, на каком участке тела будет проводиться хирургическая манипуляция.

Основное правило: анестезиологическую процедуру следует выбрать таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность и комфорт для пациента.

Общий наркоз (анестезия): что это такое

Общая анестезия (в народе "наркоз") – это состояние гибернации, полная и обратимая потеря сознания. Это состояние похоже на физиологический сон, но оно глубже, фармакологически индуцировано, и во время него возникает угнетение дыхания. Наркоз сопровождается отменой реакции на любые внешние раздражители, в т.ч. боль и осязание.

Общий наркоз является достаточно стрессовой процедурой, поэтому перед проведением операции обычно используется премедикация — медикаментозная подготовка, во время которой вводят успокаивающие, антигистаминные и другие препараты. Общая анестезия начинается с индукционного этапа, то есть введения в наркоз. Затем, вводя анестетики внутривенно или ингаляционно через лицевую маску, больной теряет сознание. Это занимает несколько минут. Больной перестает реагировать на голос, исчезают отдельные рефлексы, а если контролировать мозговую активность больного, прибор покажет снижение активности коры головного мозга. Затем начинается заместительное дыхание (интубация), а следующим этапом является поддерживающий, то есть проводниковый, во время которого вводят дозы анестетиков, анальгетиков и расслабляющих препаратов до окончания процедуры. Общая анестезия заканчивается пробуждением.

Как во время пробуждения, так и на протяжении всей анестезии пациент остается под постоянным наблюдением анестезиолога, поскольку применяемые обезболивающие препараты могут вызывать побочные эффекты. Осложнения общей анестезии могут быть такими, как:

головная боль;

головокружение;

боль в горле;

аллергические реакции;

тошнота и рвота.

Следует отметить, что послеоперационная тошнота и рвота возникают в среднем у 30% прооперированных больных, статистика выше у больных, перенесших внутричерепные вмешательства, лапароскопическую холецистэктомию и у больных, прооперированных по гинекологическим показаниям. В послеоперационном периоде у детей рвота встречается вдвое чаще, чем у взрослых, а у взрослых это осложнение почти в 2-3 раза чаще встречается у женщин, связывающих с колебаниями уровня гормонов.

Следует отметить, что благодаря прогрессу медицины и современным методам анестезии, а также постоянному наблюдению за прооперированным больным тяжелые осложнения общей анестезии встречаются крайне редко. К ним относятся тяжелые поражения гортани, аспирация кислого желудочного содержимого, приводящие к пневмонии, сердечно-сосудистые нарушения, респираторные осложнения, гипоксия.

В ряде случаев общий наркоз применяется в процессе проведения диагностики, например, МРТ. Такая анестезия наблюдается у детей, когда необходимо соблюдать недвижимость в течение довольно продолжительного времени. Напомним, что сама процедура МРТ может занять до 60 минут.

Что такое местная анестезия

Местная анестезия делится на инфильтрационную и поверхностную анестезию. Первый вид обезболивания касается блокады нервных окончаний и волокон. В выбранное место вводят анестетик, например, лидокаин или новокаин. Инфильтрационную анестезию чаще всего проводят в стоматологическом кресле. Последнее, в свою очередь, гораздо менее инвазивно и поражает слизистую и кожу. В таких случаях чаще всего применяют гели, аэрозоли и мази, блокирующие поверхностные болевые рецепторы. Этот вид обезболивания используется, например, в салонах красоты и тату-салонах.

Еще один вид, так сказать, местной анестезии – эпидуральная, при которой препараты вводятся в эпидуральное пространство спинномозгового канала. Эту анестезию можно выполнить на любом участке позвоночника, но самый безопасный доступ в поясничном участке ниже окончания спинного мозга. Препараты вводят через тонкий миллиметровый катетер, предварительно помещаемый в эпидуральное пространство. Такой вид обезболивания часто применяется в родовой практике, чтобы значительно снизить боль до уровня, приемлемого для роженицы, но не полностью устранить чувствительность.

Эпидуральная анестезия показана также во время оперативных вмешательств в области таза и нижних конечностей, а также во время гинекологических вмешательств.

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