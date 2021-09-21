Очки или контактные линзы: что лучше

Когда человек чувствует, что его зрение ухудшилось и без корректирующей оптики никак не обойтись, возникает вопрос, что выбрать: очки или линзы? Дети школьного возраста чаще всего стесняются ходить в очках, опасаясь, что сверстники будут смеяться или придумают обидное прозвище, поэтому просят родителей купить им линзы. Молодые люди, которые активно занимаются спортом и много путешествуют, тоже пытаются приобрести линзы, а люди старшего возраста предпочитают обычные очки.

Но важно не только желание, но и медицинские показания, кроме того, нужно знать все преимущества и недостатки, которые имеют линзы и очки. Подробнее рассказал врач-офтальмолог житомирской клиники "Медибор" Наталья Баскакова.

Какие плюсы и минусы очков, по сравнению с линзами

Очки — это давно известный и проверенный временем средство для коррекции и защиты зрения, в том числе от лучей солнца. В настоящее время с помощью очков люди не только исправляют дефекты зрения, а и меняют свой имидж. В очках человек выглядит более серьезным и солидным, а еще они помогают визуально изменить форму лица и сделать глаза более выразительными.

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Среди главных плюсов — это простота в эксплуатации. Даже ребенок может легко надеть и снять очки, единственное средство, которое требуется для ухода, — это мягкая салфетка. А еще специальный футляр для того, чтобы хранить очки. Вот и все. Сами очки никак не контактируют с глазами, делают невозможным появления воспаления, аллергии и инфекционных заболеваний.

Среди минусов — большая вероятность их сломать, пораниться, потерять. В них не комфортно заниматься спортом и плавать. Многие молодые люди считают, что очки делают их лицо непривлекательным.

Какие плюсы и недостатки контактных линз

Контактные линзы сегодня носят большинство молодых людей, имеющих патологию зрения. Почему? Потому что линзы на глазах совсем не заметны, а значит, не нужно их стесняться. В линзах можно спокойно плавать, бегать, заниматься спортом и при этом не переживать, что с ними что-то случится, что они сломаются или обязательно выпадут.

На линзы при необходимости можно надевать очки от солнца, хотя современная оптика имеет еще один уровень защиты — УФ-фильтр. В линзах не ограничивается поле зрения — видимость 100% на периферии и в центре, при беглом взгляде.

Если человек носит линзы длительного ношения, ему не нужно снимать их на ночь, а значит, если ночью он захочет встать, не надо нащупывать очки в темноте, переживая за то, чтобы их врасплох не разбить и не пораниться.

В последнее время появились линзы, которые могут контролировать или сдерживать прогрессирование близорукости. Существуют линзы для престарелых людей, у которых возрастная дальнозоркость, и благодаря линзам они могут читать без очков.

Сегодня существует богатый выбор линз, в том числе тонированных и цветных. Многие женщины этим пользуются, чтобы, например, периодически менять цвет глаз — это делает их неординарными и неповторимыми.

Минусы линз, о которых нужно знать заранее:

линзы требуют специального ухода: нужно приобрести определенную жидкость для их очистки и хранить в специальном контейнере;

не так просто научиться правильно пользоваться линзами: их надевать и снимать. Здесь имеет значение практика и сноровка;

линзы совсем невесомые и маленькие, поэтому, если вдруг линза выпадет из глаза, найти будет трудно;

со временем линзы нужно менять. Максимальный период использования одной пары линз — 6-12 месяцев;

нужно знать, что линзы стоят дороже, чем бюджетные очки;

линзы нельзя носить при определенных заболеваниях глаз, а также при аллергической реакции на них.

Дети и пожилые люди часто забывают снять линзы перед сном и положить их в очищающий раствор, то есть к линзам надо привыкнуть и изучить все правила пользования. Еще один минус в том, что родители детей и подростков боятся контактных линз и считают их источником проблем для своих детей.

Кому больше подойдут очки, а кому — линзы?

Оба вида оптической продукции имеют свои плюсы и минусы, которые следует учесть перед тем, как сделать выбор. Но еще нужно обязательно прислушаться к рекомендациям специалиста.

Людям, страдающим от некоторых заболеваний глаз, очень сложно подобрать как линзы, так и очки. Например, при глаукоме, так как частые изменения внутриглазного давления влияют на оптическую силу органа зрения, и трудно подобрать очки, чтобы полностью или на длительное время исправить дефекты зрения.

При катаракте, когда происходит помутнение хрусталика, это невозможно исправить очками или линзами.

Лучше не носить линзы при сахарном диабете, зато при некоторых заболеваниях роговицы линзы являются медицинским показаниям для того, чтобы исправить положение глаз. Например, посттравматический дефекте можно скрыть под линзами. С лечебной целью линзы используются при язвах роговицы, которые не заживают (линзы пропитываются лекарствами). Линзы используют также в случае большой разницы в остроте зрения на обоих глазах.

Может ли человек носить контактные линзы, решает только врач после осмотра глазного яблока.

Если у человека есть склонность к аллергии и воспалительные заболевания глаз, лучше избегать ношения линз. Их нежелательно носить маленьким детям и пожилым людям. Им лучше подобрать очки. Что касается молодых людей, которые активно путешествуют и занимаются спортом, то им будет удобнее именно в линзах. Водителям тоже рекомендуют носить контактные линзы. Но многое зависит от патологии зрения, наличия аллергических реакций и других факторов. Лучше всего иметь и очки, и линзы (если нет противопоказаний), которые можно чередовать в зависимости от обстоятельств.

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