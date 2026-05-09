Очки от синего света: полезный гаджет или модный маркетинг

очки робота очки работа / © Associated Press

Реклама

Как объясняет издание Cleveland Clinic, вокруг очков от синего света накопилось немало мифов. И хотя некоторые преимущества у них действительно есть, большинство популярных теорий оказались значительно преувеличенными.

Современный человек буквально живет перед экраном. Ноутбук, телефон, планшет, телевизор — мы смотрим на дисплеи часами, поэтому неудивительно, что к вечеру многие сталкиваются с усталостью глаз, сухостью, головной болью и проблемами со сном.

На этом фоне очки от синего света быстро превратились в новый полезный аксессуар для здоровья. Но офтальмологи отмечают, что проблема не всегда в самом синем свете.

Реклама

Что такое синий свет

Синий свет — это часть видимого спектра. И главное, чего многие не знают — то, что больше всего синего света мы получаем не от экранов, а от солнца. Более того, его определенное количество необходимо организму для нормального зрения, регуляции биоритмов и поддержания бодрости днем.

То есть сам по себе синий свет не является «вредным».

Что делают очки от синего света

Такие очки частично блокируют синие волны, которые излучают экраны. Их чаще всего рекламируют как способ уменьшить усталость глаз, защитить зрение и улучшить сон, но научные данные оказались значительно сложнее.

Действительно ли они уменьшают усталость глаз

Именно это — самый популярный миф. Американская академия офтальмологии не рекомендует очки от синего света для борьбы с цифровым перенапряжением глаз — синдромом усталости глаз от экранов.

Реклама

Офтальмолог Кэтлин Петро объясняет, что проблема не столько в синем свете, сколько в том, как мы пользуемся гаджетами. Когда мы долго смотрим в экран, то реже моргаем, глаза постоянно фокусируются на близком расстоянии, роговица пересыхает и появляется дискомфорт.

То есть усталость вызывает именно нагрузка на глаза, а не синий свет как таковой.

Могут ли эти очки защитить зрение

Еще одно популярное обещание — защита от долговременного повреждения сетчатки.

Но пока нет доказанных подтверждений, что уровень синего света от смартфонов или ноутбуков способен вызвать заболевания глаз. Солнце излучает значительно больше синего света, чем все наши гаджеты вместе взятые.

Реклама

Именно поэтому Кэтлин отмечает, что для ежедневного использования экранов специальные «защитные» фильтры глазам не нужны.

Когда очки от синего света действительно могут помочь

Синий свет в вечернее время влияет на выработку мелатонина — гормона сна. Когда мы долго сидим в телефоне перед сном, мозг получает сигнал, будто еще день. Именно поэтому очки с синим фильтром вечером могут помочь легче засыпать.

Но даже здесь врачи говорят, что здоровые привычки работают значительно эффективнее.

Есть еще один фактор — уменьшение бликов. Иногда комфорт возникает не из-за блокировки синего света, а благодаря покрытию линз, легкой тонировке и антибликовому покрытию. Для многих это просто делает экран визуально мягче.

Реклама

Офтальмологи также говорят об эффекте плацебо. Иногда сам факт того, что человек чувствует «я делаю что-то полезное для глаз», уже может улучшать субъективное самочувствие. И это абсолютно реальная психологическая реакция.

По словам врача, здоровые цифровые привычки гораздо важнее специальных очков.

Правило 20-20-20. Каждые 20 мин смотрите на объект примерно в 6 метрах в течение 20 секунд. Это помогает глазам расслабиться.

Чаще моргайте . Во время работы за компьютером мы моргаем значительно реже. Именно поэтому глаза пересыхают.

Не сидите слишком близко к экрану . Большинство людей держат ноутбук или телефон ближе, чем нужно. Небольшая дистанция уменьшает нагрузку.

Настройте шрифт и контраст. Если вы жмуритесь или наклоняетесь к экрану, глаза быстрее переутомляются. Больший шрифт и лучший контраст действительно помогают.

Ограничьте использование экранов вечером . Лучшее, что можно сделать для сна — меньше листать ленту перед сном и отложить телефон хотя бы за час до отдыха.

Регулярно проверяйте зрение. Иногда «усталость от экранов» на самом деле сигнализирует о необходимости в очках, новом рецепте или коррекции зрения.

Очки от синего света не магическое решение для вашего здоровья, каким их часто называют. Они не «спасают» глаза от экранов и не доказали способности защищать зрение в долгосрочной перспективе.

Однако в отдельных случаях могут делать использование экранов более комфортным, немного помогать со сном или просто создавать психологическое ощущение заботы о себе. И все же главный вывод офтальмологов звучит значительно проще, здоровые привычки для глаз работают лучше любого модного гаджета.

Реклама

Новости партнеров