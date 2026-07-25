Очки портят зрение: развенчиваем распространенный миф

Очки / © Associated Press

Реклама

Представление о том, что очки делают глаза «ленивыми» или вызывают зависимость, существует уже десятилетиями. Логика кажется простой, как только человек начинает носить очки, без них он видит всё хуже и хуже. Однако причина вовсе не в очках, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

По словам офтальмолога Хизер Чимино, правильно подобранные очки лишь изменяют способ, которым свет попадает в глаз, и помогают сформировать четкое изображение. Они не влияют на строение глаза и не ускоряют ухудшение зрения. Именно поэтому очки эффективно корректируют:

близорукость

дальнозоркость

нечеткое или размытое зрение

трудности с чтением и фокусировкой на близком расстоянии

Почему меняется рецепт на очки

Если зрение с годами меняется, это не значит, что виноваты очки. На самом деле это естественный процесс старения организма. Максимальная способность глаз фокусироваться приходится на молодой возраст. Постепенно эта функция ослабевает, поэтому примерно после 40 лет многие люди замечают, что читать мелкий текст становится сложнее.

Реклама

Наиболее активно зрение развивается в детстве и подростковом возрасте, именно поэтому детям рекомендуется регулярно проходить проверку зрения. Однако даже после того, как глаз полностью сформировался, изменения продолжаются.

С возрастом хрусталик теряет эластичность, выделяется меньше слезной жидкости, а внутренние процессы в глазу влияют на качество зрения. Из-за этого могут развиваться:

катаракта

помутнение («мушки» перед глазами)

глаукома

возрастная макулярная дегенерация

То есть форма глаза может оставаться неизменной, однако внутренние возрастные изменения постепенно влияют на то, как мы видим.

Опасно носить очки со старым или неправильным рецептом

Неправильно подобранные очки не портят зрение, но могут вызывать значительный дискомфорт. Среди наиболее распространённых симптомов:

Реклама

быстрая утомляемость глаз

головная боль

размытое или искаженное зрение

головокружение

Кстати, после получения новых очков также возможен короткий период адаптации. В первые дни изображение может казаться непривычным или даже немного «не таким». Обычно мозг адаптируется в течение одной-двух недель.

Если же неприятные симптомы не проходят или даже усиливаются, следует повторно обратиться к офтальмологу. Врач проверит, правильно ли выписан рецепт и качественно ли изготовлены очки.

Ведь качественная коррекция зрения — это не только комфорт, но и безопасность, возможность без ошибок читать текст, различать цифры и уверенно управлять автомобилем.

Почему без очков кажется, что зрение ухудшилось

Именно это ощущение чаще всего и порождает миф о «зависимости» от очков. На самом деле, после того как мозг привыкает получать четкое изображение, возвращение к некорректированному зрению воспринимается гораздо резче. Создаётся впечатление, будто глаза стали видеть ещё хуже, хотя их состояние не изменилось.

Реклама

Другими словами, очки не ухудшают зрение — они лишь показывают, каким должно быть действительно чёткое зрение. Именно поэтому после их снятия нечёткое изображение кажется особенно неудобным.

Поддержание здоровья глаз

Помимо правильно подобранных очков или контактных линз, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

делать перерыв от экранов не реже, чем каждые 20 минут

при необходимости пользоваться очками с фильтром синего света

всегда носить очки или контактные линзы по актуальному рецепту

соблюдать сбалансированное питание

немедленно обращаться к врачу в случае внезапного ухудшения зрения или каких-либо изменений в состоянии глаз

Очки не ухудшают зрение и не вызывают зависимости. Зрение меняется в первую очередь из-за естественных возрастных процессов, а правильно подобранная коррекция лишь помогает видеть мир четко и комфортно.

Новости партнеров