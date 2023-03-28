Очки vs линзы: что советуют выбрать офтальмологи

Если зрение не радует, а радикальные методы применять опасаетесь, значит, пришло время выбора альтернативных методов.

Так чему отдать предпочтение – очкам или контактным дневным линзам, а может, ночным? Экспертным мнением по всем за и против поделился офтальмолог клиники "Новий Зір" в Хмельницком Клавдия Гарига.

Следует сразу отметить, что очки и линзы корректируют такие недостатки рефракции, как коротко- и дальнозоркость, а также астигматизм. Если вы плохо видите, например, из-за катаракты, здесь поможет только операция по замене хрусталика.

Каждый способ улучшения зрения имеет свои достоинства и минусы, показания и противопоказания. Конечно, лучше обсудить их с врачом, который ведет вас и знает особенности ваших глаз. Однако можно немного осветить тему, волнующую сейчас многих.

Не хочу очки

Эта проблема очень актуальна для детей и молодежи, которая часто стесняется их носить. Школьники становятся объектом насмешек и чувствуют неуверенность в себе, особенно если модель не подходит лицу. Кроме того, слишком активные дети их теряют, царапают (ибо кто же помнит о том футляре) и ломают. Показателен пример, когда на уроке физкультуры мяч попадает прямо по очкам и разбивает стеклышки или сгибает оправу. Хорошо, если лицо останется невредимым.

У водителей тоже есть свои претензии к очкам – они не дают полного обзора, нагреваются на солнце и ловят "зайчиков", что может привести и к аварийным ситуациям.

Спортсмены, люди, ведущие активный образ жизни, представители некоторых профессий также испытывают определенные неудобства – от замерзания участков на лице, к которым прилегает оправа, до запотевания линз и периодического раздражающего сползания на нос этого аксессуара. О том, что в них нельзя заниматься борьбой и нереально плавать, нечего и говорить.

Офтальмолог отмечает еще такой минус, как нестабильное расстояние между линзой и глазом, из-за чего будут возникать какие-то погрешности в рефракции и четкости изображения.

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Линзы – удобно, но дорого

Да, контактные дневные линзы являются прекрасной альтернативой очкам. Они незаметны на лице, обеспечивают хорошее зрение, даже когда есть большая разница диоптрий между глазами, не запотевают, не мешают заниматься спортом, управлять… Более того, способны создавать новые образы, если использовать цветные варианты. Правда, это лишь декоративный элемент, потому что к корректировке рефракции они не имеют никакого отношения.

Однако есть и свои "но". Линза может выпасть, и тогда нужно иметь с собой запасный комплект. Чтобы пользоваться ими, придется научиться их надевать и снимать – сначала кто-то, особенно дети, испытывают с этим трудности. А еще – приобрести специальный контейнер и раствор для хранения.

Если не соблюдать правила гигиены и рекомендации производителя по сроку ношения линз, может начаться аллергия или воспаление роговицы. Часто офтальмолог слышит от пациентов и жалобы на сухость глаз.

Надо учитывать, что стоят линзы дороже (ежедневные вообще съедают немалую часть бюджета), и все равно вы вынуждены иметь очки впрок. Ведь во время ОРВИ и простуды, то есть когда у вас насморк, температура, кашель, пользоваться линзами нельзя. Кстати, и в бассейне тоже, иначе есть опасность развития воспаления.

Ночные линзы как альтернатива лазеру

Еще более дорогой, но более удобный вариант. Жесткие (ночные) линзы сравнивают с лазерной коррекцией зрения, правда, действие длится только в течение дня. Ночью путем давления на роговицу они изменяют ее рельеф, исправляя тем самым рефракцию глаза.

Этот способ дарит большую свободу: водители, спортсмены, в том числе пловцы, люди определенных профессий (пилоты) по заслуге оценят возможность полностью видеть без каких-либо приспособлений. Равно как и родители, потому что сами собой исчезают проблемы внешнего вида, потери линзы или поломанных очков. Но самое главное, что жесткие линзы способны сдерживать прогресс миопии!

Естественно, ночные линзы не панацея. Да, дальнозоркость они не исправляют и подходят только людям, у которых миопия не больше шести, а астигматизм – до 2,5 диоптрий. Сильно вдаваться в подробности не будем, но тем, кто любит ночной образ жизни и спит менее восьми часов, жесткие линзы не помогут.

В защиту очков

Все же нужно отметить плюсы этого проверенного веками средства. Очки стоят недорого, если вас не интересует брендовая оправа. Не требует особого ухода и дополнительных финансовых затрат на контейнеры, растворы, очистительные жидкости и т.д.

Всегда под рукой, поэтому, например, мамы, кормящие ночью детей, или пожилые люди предпочитают их. Вдобавок можно заказать фотохромные очки с диоптриями и смело ходить на солнце, ведь они защищают от вредного воздействия ультрафиолета. И в сезонную аллергию или простуду без них не обойтись.

А еще очки часто становятся составной частью имиджа, придавая солидности или, наоборот, трансформируя образ до неузнаваемости.

Выбирайте то, что удобно и нравится вам, и смотрите на мир во всей красе.

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