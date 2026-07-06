Один бокал — это уже не норма / © Associated Press

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На протяжении многих лет умеренное употребление алкоголя считалось компромиссом между удовольствием и здоровым образом жизни. Особенно часто речь шла о бокале вина за ужином или бутылке пива после работы. Однако новое исследование, о котором сообщило издание The New York Times, свидетельствует о том, что даже такие привычки могут быть не такими уж безопасными, как считалось ранее.

Исследование показало, что уже один стандартный алкогольный напиток в день повышает риск преждевременной смерти от заболеваний или травм, непосредственно связанных с алкоголем. Хотя этот риск остается небольшим — примерно один случай на тысячу человек, — он резко возрастает с увеличением количества выпитого.

Для людей, которые в среднем выпивают два алкогольных напитка в день, риск преждевременной смерти уже составляет примерно один случай на 25 человек. Именно такое количество алкоголя долгое время считалось приемлемой нормой для мужчин.

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Под стандартной порцией напитка исследователи подразумевают примерно 350 мл обычного пива, 150 мл вина или около 45 мл крепкого алкоголя.

Спор

Это исследование стало одним из двух научных отчетов, подготовленных для обновления американских рекомендаций по питанию.

Второй отчет же пришёл к почти противоположному выводу. Его авторы высказали предположение, что умеренное употребление алкоголя — до двух порций в день для мужчин и одной для женщин — может быть даже полезнее, чем полный отказ от алкоголя.

Впрочем, даже он признавал, что умеренное употребление алкоголя повышает риск развития рака молочной железы. Дополнительную дискуссию вызвал и тот факт, что часть экспертов, работавших над вторым исследованием, имела финансовые связи с алкогольной индустрией.

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Изменение рекомендаций

Когда в начале года были обновлены официальные рекомендации по питанию, в них уже не содержалось конкретных суточных норм алкоголя. В документе лишь отмечается, что чем меньше алкоголя — тем лучше для здоровья, но не поясняется, что именно означает «меньше».

Одна из авторов нового исследования, Присцилла Мартинес-Матишчик, объясняет, что, по её мнению, оптимальным пределом является не более одного алкогольного напитка в день, а превышение этого количества уже сопровождается существенным ростом рисков для здоровья.

У женщин даже один алкогольный напиток в день может повышать риск смерти от рака молочной железы и рака печени. Как у мужчин, так и у женщин такое количество алкоголя повышает вероятность развития:

цирроза печени

рака ротовой полости

рака пищевода

смертельных травм

С увеличением количества выпитого эти риски возрастают. Кроме того, употребление более одного напитка за один раз повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, травм и рака молочной железы.

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Разные исследования — разные результаты

Учёные отмечают, что всё зависит от того, что именно анализировать. В новом исследовании оценивались только смертность и заболевания, непосредственно вызванные алкоголем.

В то же время в других отчетах анализируется общая смертность среди людей, употребляющих алкоголь в умеренных количествах, независимо от причин смерти.

Критики такого подхода отмечают, что люди, умеренно употребляющие алкоголь, часто ведут более здоровый образ жизни: например, больше занимаются спортом, лучше питаются, у них более высокий уровень доходов и они регулярно проходят медицинские осмотры. Именно эти факторы могут объяснять их более длительную продолжительность жизни, а не алкоголь.

Кроме того, в группу «умеренного потребления» входили и люди, которые выпивали значительно меньше двух напитков в день, что также могло повлиять на результаты.

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Дискуссия об алкоголе вряд ли завершится в ближайшее время. Одни исследования выявляют потенциальные преимущества умеренного потребления, другие же всё более убедительно демонстрируют, что даже один бокал в день нельзя считать абсолютно безопасным.

В то же время современная медицина всё чаще приходит к единому мнению: универсальной «полезной» дозы алкоголя не существует. Если же говорить о здоровье, то правило «чем меньше — тем лучше» звучит убедительнее, чем когда-либо.

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