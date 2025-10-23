ТСН в социальных сетях

Один продукт, который решает все: как быстро облегчить запор

Запор — неприятная проблема, которая может влиять не только на комфорт, но и на настроение, работу и даже социальную жизнь.

Один продукт, который решает все: как быстро облегчить запор

Один продукт, который решает все: как быстро облегчить запор / © Credits

Запор — проблема, о которой не принято говорить вслух, но которая может значительно влиять на ежедневный комфорт и настроение. Часто нам советуют «есть больше клетчатки», но что делать, если нужен быстрый и эффективный результат. Издание WomanAndHome рассказало об одном простом фрукте, который может стать вашим надежным помощником в борьбе с запорами. Он не только полезен, но и вкусный и это — киви.

Как киви помогает при запоре

Выяснилось, что 2-3 киви в день могут не только облегчить запор, но и предотвратить его в будущем.

  • Клетчатка в фрукте увеличивает объем стула и стимулирует перистальтику кишечника.

  • Киви увлажняет кишечник, смягчает стул и облегчает прохождение.

Употреблять можно с кожурой, она добавляет еще больше клетчатки. Не хотите, можно снять или добавить фрукт в смузи.

Другие простые способы облегчить запор

Кроме киви, можно употреблять:

  • Минеральную воду, она богата магнием, который действует как мягкое слабительное средство.

  • Магниевые добавки (оксид магния) для тех, кто страдает запорами, вздутием или болью в животе.

  • Чернослив и ржаной хлеб — они тоже улучшают перистальтику и наполняют рацион клетчаткой.

Эти изменения в питании позволяют людям самостоятельно контролировать симптомы и улучшать качество жизни.

Как понять, что у вас запор

  • Стул происходит менее чем три раза в неделю.

  • Стул твердый, комковатый или очень большой или малый.

  • Нужно напрягаться или возникает боль во время дефекации.

  • Ощущение, что кишечник не полностью опорожнен после туалета.

Советы

  • Добавляйте киви в завтрак, смузи или десерты.

  • Пейте больше минеральной воды в течение дня.

  • Сбалансировано употребляйте продукты с клетчаткой — ржаной хлеб, овощи, фрукты.

  • Легкие физические нагрузки стимулируют работу кишечника.

Эти простые шаги помогут избежать дискомфорта, а киви станет вашим быстрым и вкусным спасением.

