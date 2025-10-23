- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 230
- Время на прочтение
- 2 мин
Один продукт, который решает все: как быстро облегчить запор
Запор — неприятная проблема, которая может влиять не только на комфорт, но и на настроение, работу и даже социальную жизнь.
Запор — проблема, о которой не принято говорить вслух, но которая может значительно влиять на ежедневный комфорт и настроение. Часто нам советуют «есть больше клетчатки», но что делать, если нужен быстрый и эффективный результат. Издание WomanAndHome рассказало об одном простом фрукте, который может стать вашим надежным помощником в борьбе с запорами. Он не только полезен, но и вкусный и это — киви.
Как киви помогает при запоре
Выяснилось, что 2-3 киви в день могут не только облегчить запор, но и предотвратить его в будущем.
Клетчатка в фрукте увеличивает объем стула и стимулирует перистальтику кишечника.
Киви увлажняет кишечник, смягчает стул и облегчает прохождение.
Употреблять можно с кожурой, она добавляет еще больше клетчатки. Не хотите, можно снять или добавить фрукт в смузи.
Другие простые способы облегчить запор
Кроме киви, можно употреблять:
Минеральную воду, она богата магнием, который действует как мягкое слабительное средство.
Магниевые добавки (оксид магния) для тех, кто страдает запорами, вздутием или болью в животе.
Чернослив и ржаной хлеб — они тоже улучшают перистальтику и наполняют рацион клетчаткой.
Эти изменения в питании позволяют людям самостоятельно контролировать симптомы и улучшать качество жизни.
Как понять, что у вас запор
Стул происходит менее чем три раза в неделю.
Стул твердый, комковатый или очень большой или малый.
Нужно напрягаться или возникает боль во время дефекации.
Ощущение, что кишечник не полностью опорожнен после туалета.
Советы
Добавляйте киви в завтрак, смузи или десерты.
Пейте больше минеральной воды в течение дня.
Сбалансировано употребляйте продукты с клетчаткой — ржаной хлеб, овощи, фрукты.
Легкие физические нагрузки стимулируют работу кишечника.
Эти простые шаги помогут избежать дискомфорта, а киви станет вашим быстрым и вкусным спасением.