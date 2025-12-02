Одобрено женщинами 50+: 9 натуральных средств, которые быстро облегчают боль при артрите

Женщина с артритом / © Credits

Между семейными вечерами, прогулками с друзьями и походами в горы, последнее, чего мы хотим, это страдать в стороне от боли и воспаления в суставах, проблемы, которая мучает миллионы людей. А низкие температуры и изменения атмосферного давления только усиливают дискомфорт, раздражают нервы и затрудняют регулярную физическую активность, которая держит боль на расстоянии.

Как облегчить стойкую боль при артрите естественным путем, рассказывает Woman`sWorld.

Независимо от того, предпочитаете ли вы попробовать природные средства перед приемом противовоспалительных препаратов (НПВС), или в дополнение к безрецептурным препаратам для облегчения хронической боли, эти научно обоснованные решения помогают уменьшить воспаление и восстановить диапазон движений, чтобы вы быстро чувствовали себя лучше.

Подавайте лосося

По словам британских исследователей, омега-3 жирные кислоты в лососе блокируют ферменты, называемые цитокинами, которые играют ключевую роль в воспалительной реакции, вызывающей боль при артрите. Всего одна-две порции лосося или другой жирной рыбы в неделю могут значительно облегчить воспаление суставов.

Не любите лосось — можете дополнить свой рацион рыбьим жиром, богатым омега-3.

Сделайте свою кухню мягкой

Быстрое решение, которое облегчает боль при артрите в краткосрочной перспективе: коврик для пола против усталости. Исследователи доказали, что коврики уменьшают дискомфорт в спине, бедрах, коленях, шее и плечах у тех, кому приходится долго стоять.

Имбирные капсулы

Имбирь добавляет пикантности к вашему любимому рецепту тыквенного пирога, он является мощным противовоспалительным средством, которое помогает лечить боль при артрите естественным путем. Имбирь снижает уровень интерлейкина (IL)-1, того самого воспалительного белка, на который направлены некоторые рецептурные методы лечения артрита, предназначенные для улучшения качества жизни. Конечно, перед употреблением добавок стоит проконсультироваться с врачом, но большинство экспертов рекомендуют ежедневную дозу 500 мг.

Спите на спине

Чтобы облегчить боль при артрите в течение дня, подумайте о том, как вы спите ночью. Сон на спине — лучший способ предотвратить болезненное напряжение суставов. Привыкли спать на боку — попробуйте положить подушку между коленями, чтобы снять давление, держать бедра выровненными и облегчить боль при артрите, пока вы дремлете.

Согрейте, затем охладите

Приложите грелку на 10 минут, подождите три часа, а затем используйте охлаждающий гель-компресс. Этот простой трюк обеспечивает как немедленные, так и длительные преимущества, когда речь идет об облегчении боли при артрите. По данным Фонда артрита, согревание болезненных суставов улучшает кровообращение, уменьшая боль на целых 40 процентов. После этого охлаждающий гель-компресс уменьшает стойкое воспаление в корне дискомфорта.

Рассмотрите куркумин

Ярко-желтая специя куркума веками была основным средством для облегчения боли при артрите в Индии. Исследование показывает, что соединение куркумин в этой специи уменьшает болезненное воспаление при артрите очень эффективно.

Добавка с «ананасовым порошком»

Ферментный центр в ананасах под названием бромелайн может быть секретом облегчения боли при артрите. Австрийский обзор показал, что ежедневный прием 540 мг бромелайна облегчает остеопороз.

Это природное средство для борьбы с воспалением успокаивает отек и боль, одновременно защищая суставы от повреждения. Попробуйте добавить порошок бромелайна в смузи, чтобы начать свой день со вкусного заряда энергии. Примечание: Избегайте бромелайна, если вы принимаете препараты для разжижения крови.

Натрите перцем

Капсаицин — соединение, которое придает острому перцу его остроту — облегчает боль так же хорошо, как и популярные местные обезболивающие препараты, если наносить его на болевые точки остеоартрита. Имитируя ощущение тепла, капсаицин обманывает химические посланники в организме, притупляя их способность передавать болевые сигналы.

Вы можете использовать готовые версии, такие как крем для снятия боли при артрите, или же вы можете сделать свой собственный, смешав 1 чайную ложку порошка кайенского перца с 2 столовыми ложками растительного масла, а затем втерев несколько капель в болезненные суставы.

Воспользуйтесь «супердуэтом»

Сочетание противовоспалительного глюкозамина сульфата и хондроитина замедляет прогрессирование остеоартрита и заживляет существующие повреждения суставов. Глюкозамин уменьшает повреждение хряща, говорят итальянские ученые. А хондроитин успокаивает воспаление, облегчая боль в случаях артрита средней и тяжелой степени очень эффективно.

Но перед тем, как следовать любой из этих рекомендаций обязательно посоветуйтесь с врачом.