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Огненный сидр: рецепт полезного тонизирующего противопростудного напитка

Огненный сидр: рецепт полезного тонизирующего противопростудного напитка

Яблочный сидр / Фото: Credits

Одним из лучших средств укрепить иммунитет и поддержать организм в борьбе с сезонными простудами является огненный сидр – домашний тоник с насыщенным вкусом и богатым набором полезных свойств.

Этот напиток не только укрепляет иммунитет, но и помогает согреться, улучшить пищеварение и почувствовать прилив энергии. На странице nettlesandpetals рассказали, что традиция приготовления огненного сидра насчитывает много лет и в каждом рецепте можно найти свои уникальные ингредиенты.

Что такое огненный сидр

Огненный сидр – это настойка на основе яблочного уксуса с добавлением натуральных специй, трав и овощей. Известный своим пикантным, острым вкусом, этот напиток стал популярен среди поклонников здорового образа жизни.

Ингредиенты

  • Лук
  • Чеснок
  • Перец чили
  • Свежий розмарин
  • Шалфей
  • Имбирь
  • Куркума
  • Лимон
  • Гвоздика
  • Корица
  • Съедобные цветы, такие как календула

Приготовление

  • Все ингредиенты нужно тщательно измельчить. Их можно порезать вручную либо пользоваться кухонным комбайном.
  • Измельченные ингредиенты сложите в плотно закрывающуюся крупную стеклянную банку.
  • Залейте все яблочным уксусом так, чтобы ингредиенты были полностью покрыты жидкостью. Яблочный уксус выступает не только основой, но и помогает извлечь полезные свойства из других составляющих.
  • Закройте банку и оставьте настаиваться в темном прохладном месте примерно на 4 недели.

Хранение

По окончании настаивания огненный сидр процедить через марлю или сито, чтобы удалить твердые частицы. Готовый напиток разливают в бутылки и хранят в холодильнике для продления срока годности.

Интересно, что огненный сидр – это не только тоник для поддержания здоровья. Его можно использовать как:

  • Ежедневный тонизирующий напиток. Принимайте по одной столовой ложке в день в чистом виде или разведенную в воде.
  • Заправка для салатов. Благодаря яркому вкусу, он отлично подходит для приготовления соусов.
  • Ингредиент горячих напитков. Напиток придает интересную остроту согревающим коктейлям.

Советы по использованию

При регулярном употреблении лучше разбавлять огненный сидр в небольшом количестве воды, чтобы защитить желудок и зубную эмаль от воздействия кислот. Если вы не уверены, подойдет ли это средство вам, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Польза огненного сыра

Каждый из ингредиентов напитка обладает своими уникальными свойствами:

  • Лук и чеснок – природные антибиотики.
  • Имбирь и перец чили – улучшают кровообращение и согревают тело.
  • Куркума – обладает мощными противовоспалительными свойствами.
  • Лимон – источник витамина C.
  • Корица и гвоздика – обеспечивают антисептический и тонизирующий эффект.

Этот напиток станет отличным союзником в борьбе с простудой, поддержит организм зимой и подарит энергию. Не бойтесь экспериментировать с рецептом и добавлять другие ингредиенты по вашему вкусу.

Мы также писали, как приготовить полезный противовоспалительный коктейль на завтрак.

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