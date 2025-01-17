Онемение пальцев рук: реабилитолог поделился полезными упражнениями против дискомфорта

Многие люди чувствуют онемение пальцев рук, особенно после продолжительной работы за компьютером или при использовании смартфона. Это может создавать значительный дискомфорт и даже мешать выполнять повседневные дела.
Реабилитолог Абрамов Даниил объяснил причины этого явления и поделился простыми, но эффективными упражнениями, которые помогут снять напряжение и вернуть комфорт вашим рукам. Следуя его рекомендациям, вы сможете уменьшить симптомы и улучшить общее состояние рук.
Причины онемения пальцев
Онемение пальцев рук часто возникает из-за нарушения кровообращения, компрессии нервов или недостаточной активности мышц верхних конечностей. Причины могут быть разными: длительное неправильное положение рук, чрезмерная нагрузка на запястье или шейно-грудный отдел позвоночника, а также сидячая работа, вызывающая застой в тканях. К счастью, существуют действенные методы борьбы с этим состоянием и основное из них – выполнение упражнений для мобилизации и укрепления мышц.
Реабилитолог рекомендует три эффективных упражнения, которые помогут избавиться от онемения и улучшить кровообращение в руках.
Упражнение 1: Тяга с резинкой
Это упражнение поможет укрепить мышцы спины, рук и плеч, улучшить циркуляцию крови.
- Возьмите резиновый эспандер. Наступите на него одной ногой. Противоположной рукой возьмитесь за эспандер ниже для создания натяжения.
- Оставьте поясницу ровной и удерживайте эту позицию. При необходимости немного согните колено для большей стойкости.
- Выполняйте тяговые движения рукой, отводя ее назад и приподнимая плечо. Важно, чтобы плечо при этом оставалось приподнятым.
- Повторите упражнение 15–20 раз в каждую руку.
Упражнение 2: Ротация в грудном отделе
Это упражнение направлено на мобилизацию грудного отдела позвоночника, способствующее снятию напряжения в верхней части спины.
- Лягте на бок, положите ноги друг на друга и согните в коленях. Руки расправьте перед собой.
- Начинайте круговое движение верхней рукой и раскрывайте грудной отдел позвоночника. То есть верхняя рука описывает полукруг, двигаясь назад, в то время как ноги остаются неподвижными.
- Вернитесь в исходное положение и повторите.
- Выполняйте по 10–15 повторений на каждую сторону.
Упражнение 3: Стретчинг грудных мышц
Это упражнение растягивает грудные мышцы, уменьшает напряжение в плечах и улучшает осанку.
- Подойдите к стене или стойкой опоре.
- Расположите руку так, чтобы локоть находилось на уровне плеча.
- Осторожно наклоняйтесь вперед, чувствуя, как растягиваются грудные мускулы. Важно двигать все тело вперед, сохраняя правильную осанку.
- Оставайтесь в этом положении несколько секунд, а затем повторите для другой руки.
Общие рекомендации
- Выполняйте упражнения каждый день или хотя бы несколько раз в неделю.
- Следите за правильностью выполнения, чтобы избежать травм.
- Не напрягайтесь, особенно если испытываете боль или сильный дискомфорт.
Как упражнения влияют на организм
Регулярное выполнение этих упражнений помогает снизить онемение пальцев, улучшить кровообращение, укрепить мышцы верхних конечностей и позвоночника. Кроме того, они способствуют снятию напряжения в мышцах, а это важно для профилактики застойных явлений в тканях.
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Не игнорируйте симптомы онемения пальцев рук, ведь они могут свидетельствовать о начальных проблемах со здоровьем. Выполнение простых, но эффективных упражнений поможет вам справиться с дискомфортом, улучшить подвижность и поддерживать хорошее самочувствие. Помните, ваше здоровье – в ваших руках.
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