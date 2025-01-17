Онемение пальцев рук: реабилитолог поделился полезными упражнениями против дискомфорта

Многие люди чувствуют онемение пальцев рук, особенно после продолжительной работы за компьютером или при использовании смартфона. Это может создавать значительный дискомфорт и даже мешать выполнять повседневные дела.

Реабилитолог Абрамов Даниил объяснил причины этого явления и поделился простыми, но эффективными упражнениями, которые помогут снять напряжение и вернуть комфорт вашим рукам. Следуя его рекомендациям, вы сможете уменьшить симптомы и улучшить общее состояние рук.

Причины онемения пальцев

Онемение пальцев рук часто возникает из-за нарушения кровообращения, компрессии нервов или недостаточной активности мышц верхних конечностей. Причины могут быть разными: длительное неправильное положение рук, чрезмерная нагрузка на запястье или шейно-грудный отдел позвоночника, а также сидячая работа, вызывающая застой в тканях. К счастью, существуют действенные методы борьбы с этим состоянием и основное из них – выполнение упражнений для мобилизации и укрепления мышц.

Реабилитолог рекомендует три эффективных упражнения, которые помогут избавиться от онемения и улучшить кровообращение в руках.

Упражнение 1: Тяга с резинкой

Это упражнение поможет укрепить мышцы спины, рук и плеч, улучшить циркуляцию крови.

Возьмите резиновый эспандер. Наступите на него одной ногой. Противоположной рукой возьмитесь за эспандер ниже для создания натяжения. Оставьте поясницу ровной и удерживайте эту позицию. При необходимости немного согните колено для большей стойкости. Выполняйте тяговые движения рукой, отводя ее назад и приподнимая плечо. Важно, чтобы плечо при этом оставалось приподнятым. Повторите упражнение 15–20 раз в каждую руку.

Упражнение 2: Ротация в грудном отделе

Это упражнение направлено на мобилизацию грудного отдела позвоночника, способствующее снятию напряжения в верхней части спины.

Лягте на бок, положите ноги друг на друга и согните в коленях. Руки расправьте перед собой. Начинайте круговое движение верхней рукой и раскрывайте грудной отдел позвоночника. То есть верхняя рука описывает полукруг, двигаясь назад, в то время как ноги остаются неподвижными. Вернитесь в исходное положение и повторите. Выполняйте по 10–15 повторений на каждую сторону.

Упражнение 3: Стретчинг грудных мышц

Это упражнение растягивает грудные мышцы, уменьшает напряжение в плечах и улучшает осанку.

Подойдите к стене или стойкой опоре. Расположите руку так, чтобы локоть находилось на уровне плеча. Осторожно наклоняйтесь вперед, чувствуя, как растягиваются грудные мускулы. Важно двигать все тело вперед, сохраняя правильную осанку. Оставайтесь в этом положении несколько секунд, а затем повторите для другой руки.

Общие рекомендации

Выполняйте упражнения каждый день или хотя бы несколько раз в неделю.

Следите за правильностью выполнения, чтобы избежать травм.

Не напрягайтесь, особенно если испытываете боль или сильный дискомфорт.

Как упражнения влияют на организм

Регулярное выполнение этих упражнений помогает снизить онемение пальцев, улучшить кровообращение, укрепить мышцы верхних конечностей и позвоночника. Кроме того, они способствуют снятию напряжения в мышцах, а это важно для профилактики застойных явлений в тканях.

Не игнорируйте симптомы онемения пальцев рук, ведь они могут свидетельствовать о начальных проблемах со здоровьем. Выполнение простых, но эффективных упражнений поможет вам справиться с дискомфортом, улучшить подвижность и поддерживать хорошее самочувствие. Помните, ваше здоровье – в ваших руках.

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