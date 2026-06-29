Онкологи назвали привычки, которые могут помочь вести более здоровый образ жизни после диагноза «рак»

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Диагноз «рак» меняет жизнь, однако он не означает, что человек полностью теряет контроль над своим здоровьем. Издание The Washington Post рассказало, какие изменения в образе жизни могут улучшить прогноз, снизить риск рецидива и даже увеличить продолжительность жизни после онкологического заболевания.

Ежегодно только в США, например, рак диагностируется у более чем двух миллионов человек, а число людей, проживающих после лечения онкологических заболеваний, уже превышает 18 миллионов. Неудивительно, что пациенты часто спрашивают врачей, могут ли правильное питание, физическая активность или отказ от вредных привычек реально повлиять на их будущее.

Ответ довольно неоднозначен: современные исследования показывают, что изменение образа жизни после постановки диагноза может принести пользу, которую в отдельных случаях можно сравнить с эффектом некоторых методов лечения.

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Отказ от курения

Бросить курить непросто, особенно в период сильного стресса. Однако именно эта привычка остается одним из важнейших факторов, влияющих на прогноз.

Анализ более 130 научных исследований с участием свыше 50 тыс. человек с раком легких или опухолями головы и шеи показал, что примерно треть пациентов продолжает курить даже после постановки диагноза. Во время активного лечения количество курильщиков временно уменьшается, однако впоследствии многие возвращаются к этой привычке.

В то же время отказ от табака значительно повышает шансы на выздоровление. Курение после постановки диагноза повышает риск развития второго онкологического заболевания, рецидива, ухудшает реакцию на лечение, увеличивает количество побочных эффектов и риск летального исхода.

Например, среди пациентов с раком легких или опухолями головы и шеи у тех, кто бросил курить, показатели выживаемости были почти на 30% выше.

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Алкоголь

Менее убедительные, но всё же весомые доказательства существуют и в отношении алкоголя. Данные программы All of Us Research Program показали, что среди людей с онкологическими заболеваниями 78% продолжали употреблять алкоголь, 13% превышали рекомендуемые безопасные нормы, а почти четверть практиковали эпизодическое чрезмерное употребление. Исследования показывают, что пациенты с алкогольной зависимостью, которые не перестали пить после постановки диагноза, чаще повторно попадали в больницы.

Еще одно научное исследование показало, что у людей с опухолями ротовой полости, гортани, глотки или пищевода, которые продолжали употреблять алкоголь, риск развития нового онкологического заболевания был более чем в два раза выше. Хотя доказательная база в отношении алкоголя пока менее обширна, чем в отношении курения, врачи рекомендуют максимально сократить или полностью исключить его из своей жизни.

Физическая активность

Еще совсем недавно считалось, что пациентам с онкологическими заболеваниями нужен, прежде всего, покой. Сегодня рекомендации кардинально изменились.

Физическая активность считается важной частью поддерживающей терапии. Регулярные упражнения помогают бороться с усталостью, поддерживать мышечную силу, контролировать вес, улучшают качество жизни и способствуют увеличению продолжительности жизни.

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Во время прохождения химиотерапии или лучевой терапии врачи рекомендуют двигаться настолько, насколько позволяет самочувствие. Даже короткие прогулки или легкие упражнения имеют значение, если организм не нуждается в отдыхе.

Исследование

Масштабный анализ 150 научных работ показал удивительные результаты. У женщин с раком молочной железы регулярная физическая активность способствовала снижению общей смертности на 36%, а риск смерти именно от рака молочной железы уменьшался на 31%.

У мужчин с раком предстательной железы регулярные физические нагрузки снижали общий риск смерти на 37%, а риск смерти от самого заболевания — на 27%.

Аналогичные результаты были также получены у пациентов с раком лёгких и колоректальным раком.

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Учёные предполагают, что физическая активность помогает иммунной системе более эффективно выявлять и уничтожать опухолевые клетки, уменьшает воспалительные процессы и делает организм менее благоприятной средой для развития рака.

Специалисты рекомендуют руководствоваться общими международными рекомендациями, а именно: не менее 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивных нагрузок в неделю, а также силовые упражнения для основных групп мышц не реже двух раз в неделю.

Питание

Еще один важный фактор — рацион. Наибольшее количество доказательств на данный момент получено в отношении пациентов с раком молочной железы и колоректальным раком.

В исследовании Women’s Intervention Nutrition Study, в котором приняли участие почти 2 500 женщин с ранней стадией рака молочной железы, у участниц, перешедших на диету с пониженным содержанием жиров, через пять лет риск рецидива был на 24% ниже. Частично это могло быть связано также со снижением массы тела.

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Другой анализ, в котором приняли участие более 9 200 женщин, перенесших рак молочной железы, показал, что рацион, богатый овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, с минимальным количеством красного мяса, насыщенных жиров и жирной пищи, снижало риск смерти на 23%. Не менее перспективной оказалась и средиземноморская модель питания. У людей с колоректальным раком она почти вдвое снижала риск смерти.

Популярные диеты

Несмотря на популярность кетодиеты, низкоуглеводного питания или лечебного голодания, убедительных доказательств их эффективности для онкологических пациентов пока недостаточно.

Именно к такому выводу пришли эксперты Американского общества клинической онкологии (ASCO). На сегодняшний день нет достаточного количества качественных исследований, которые бы подтверждали, что строгие ограничительные диеты улучшают качество жизни, повышают эффективность лечения или помогают контролировать течение заболевания.

Онкологический диагноз часто сопровождается ощущением потери контроля. Однако специалисты подчеркивают, что даже в этот сложный период человек может влиять на собственное здоровье. Именно повседневные решения могут стать важной частью пути к выздоровлению и долгой жизни после постановки диагноза.

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