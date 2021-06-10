Опасен для жизни: как летом защитить себя и ребенка от столбняка

Столбняк поражает центральную нервную систему. Без своевременно оказанной медицинской помощи приводит к смерти или инвалидизации.

О том, как обезопасить себя от столбняка и почему летом он больше опасен для жизни, чем в другое время года, рассказал врач-педиатр в клинике ISIDA Растеряева Ирина.

Пути заражения

Столбняк – это инфекционная болезнь, которая развивается при попадании спор бактерий Clostridium tetani в организм человека через открытую рану, царапину, ожог, укус дикого или домашнего животного. Бактерии Clostridium tetani живут в почве и стоячей воде, а также в кишечном тракте млекопитающих и птиц. Чтобы произошло заражение, человеку достаточно иметь неглубокую царапину или рану – бактерии проникают в организм через поврежденные мягкие ткани или слизистые. И в месте повреждения начинают размножаться, вырабатывая токсины – тетанолизин и тетаноспазмин, которые проникают в кровь и лимфу. Для животных и птиц бактерии безопасны, поскольку токсин, который они вырабатывают, кишечник не всасывает.

Возможно два бытовых варианта заражения.

Первый вариант: вы загнали в ногу обломок древесины или наступили на осколок разбитой бутылки от алкоголя, травмировав при этом кожу.

Второй вариант: вы контактировали с зараженной бактериями Clostridium tetani почвой или водой, уже имея открытую рану, то есть в рану попала грязь, пыль, вода. Бактерии Clostridium tetani выдерживают высокие температуры из-за чего живут в почве и окружающей среде годами.

Инкубационный период и симптомы столбняка

Также читайте Голова болит на изменение погоды: почему это происходит и как себе помочь

Инкубационный период столбняка составляет от 24 часов до 21 суток. Редко – 30 дней. При этом чем короче инкубационный период, тем выше процент смертности.

Инкубационный период – это время, которое прошло с момента заражения до появления первых симптомов. В случае со столбняком по завершении инкубационного периода у зараженного человека в первую очередь появляются мышечные спазмы и ригидность. То есть происходит непроизвольное сокращение мышц, присутствуют тянущие или дергающие мышечные спазмы и судороги по всему телу. У примерно 80% инфицированных наблюдается тризм. Это состояние, когда из-за непроизвольного сокращения жевательных и височных мышц человек не может открыть рот. Мышцы сжимают челюсти. Маленькие дети в таких случаях от боли придерживают подбородок рукой.

К другим симптомам относится:

утрудненное глотание;

учащенное дыхание;

сильная головная боль;

онемение лица, которое называется сардонической улыбкой;

повышенная потливость и слабость;

постоянная мышечная боль;

повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение – иногда повышенное артериальное давление чередуется с пониженным, а учащенное сердцебиение с пониженным сердцебиением;

раздражительность.

При появлении этих или других симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Без нее смертность составляет 100%.

Медицинская помощь при столбняке

При столбняке в кровь ребенка или взрослого вводится антитоксин столбняковый и противостолбнячный иммуноглобулин. Это единственный вариант лечения. В случае заражения противники вакцины будут вынуждены принять противостолбнячную сыворотку. Сыворотка нейтрализует токсин, который вырабатывают бактерии.

Чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь детей опасности, я советую вакцинироваться. Вакцина мягко и безболезненно сформирует иммунитет к бактериям Clostridium tetani.

Детям вакцину от столбняка и дифтерии делают в несколько этапов: первая – в 2 месяца с момента рождения, вторая – в 4 месяца, третья – в 6 месяцев, четвертая – в 18 месяцев, пятая – в 6 лет, шестая – в 16 лет. Затем каждые десять лет необходимо ревакцинироваться. При получении шестой дозы вакцины в 16 лет, первая ревакцинация должна произойти в 26 лет.

Если у вас был столбняк и вы успешно переболели, вакцину все равно нужно сделать, поскольку естественного иммунитета хватит ненадолго.

Летом шансы подхватить столбняк повышаются. Особенно у детей, которые в это время много бегают, падают, лазают через заборы, ежедневно получая десятки царапин. Травмироваться можно на пляже, сбив ноготь об камень. На даче, наступив на ржавый гвоздь или осколок стекла. При падении, счесав коленки об грязный асфальт.

Если вы противник вакцинирования, каждый вечер осматривайте ребенка, расспрашивайте о ситуациях, при которых он получил травмы. Следите за его самочувствием и поведением. Как показывает опыт, со столбняком сталкиваются родители именно невакцинированных детей и невакцинированные взрослые.

Полученную свежую травму сначала промойте проточной водой. По возможности достаньте из нее обломки древесины, камешки или частички грязи. Промойте октенисептом, трехпроцентным раствором перекиси водорода или хлоргексидином. Кожу вокруг раны можно обработать йодом. Не закрывайте рану пластырем, наложите на нее нетугую бинтовую повязку.

Столбняку подвержены раны, необработанные дольше 6 часов. А также - вне зависимости от скорости обработки - колотые, рваные, глубокие и обширные раны. Раны, загрязненные почвой, навозом, пылью, осколками древесины. Раны, полученные после укуса домашним или диким животным. При отсутствии вакцины от столбняка у вас или у ребенка необходимо незамедлительно показаться врачу.

Читайте также: Сезон клещей: правила безопасности и действия при укусе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку